Камни, фаеры, горящие покрышки: в Турции вспыхнули протесты после выборов

Сразу в нескольких турецких городах прошли массовые протесты, так как оппозиционного кандидата Абдуллу Зейдана не допустили до выборов мэра 31 марта. Члены партии DEM считают, что официальные причины недопуска сфабриковали. Власти не разрешили провести протестную акцию, поэтому ее участники пошли по улицам городов, уничтожая клумбы, поджигая покрышки и атакуя полицию фаерами и камнями. 89 человек задержаны, есть один раненый.

В турецких провинциях Ване, Хаккари, Диярбакыре, Сиирте, Батмане, Битлисе, Ширнаке и Измире прошли массовые беспорядки. По данным NTV, избирательная комиссия провинции Ван отстранила от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллу Зейдана. Его избирателей это возмутило, они хотели провести официальный митинг, но не добились разрешения от властей, после чего начались протесты.

В Ване толпа разошлась по переулкам, начала крушить клумбы, разжигать костры и забрасывать полицию камнями. Аналогичная ситуация сложилась в Хаккари. Для борьбы с демонстрантами полиция возвела баррикады и вооружилась водометами и слезоточивым газом.

Губернатор провинции Хаккари Али Челик приехал на место протестов. Он сказал журналистам, что в демократических странах люди имеют право на свое мнение, однако призвал действовать в рамках закона. Челик отметил, что в Хаккари протесты прошли относительно спокойно, только один человек получил ранение.

По предварительным данным, в Ване задержали не менее пяти человек, в Юксекова не менее 29, в Хаккари не менее девяти, в Диярбакыре не менее двух, в Сиирте не менее четырех, в Батмане не менее пяти, в Битлисе не менее четырех, в Ширнаке не менее десяти, в Измире не менее шести. ТАСС со ссылкой на МВД Турции сообщил, что в нескольких восточных и юго-восточных провинциях задержали 89 человек. Они якобы выкрикивали лозунги в поддержку запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и забрасывали камнями полицейских. Некоторые СМИ и пользователи соцсетей продолжают призывать жителей выходить на улицы. В связи с происходящим в стране запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля.

Сфабрикованные выборы

В Диярбакыре депутаты от партии DEM Серхан Эрен и Айше Серра Бучак Кючук вместе с другими протестующими собрались перед зданием местной избирательной комиссии. Они заявили, что поддерживают возмущение жителей Вана, и назвали фиктивными причины отстранения Зейдана от выборов. После их обращения часть людей разошлась, а часть ввязалась в драку с силовиками, многих задержали.

В Сиирте протестующие, в том числе представители DEM Сабахат Эрдоган Сарыташ, София Алагаш и Эшреф Текин, собрались перед штабом партии. Официально полиция разрешила им провести собрание только в этом месте, но акция перешла на улицы, что также привело к задержаниям.

В Батмане устроили праздник в честь того, что члена партии DEM Гюлистана Сенюка избрали мэром. Однако в знак солидарности с жителями Вана некоторые все же вышли на протестные акции, несмотря на запрет. Части протестующим удалось скрыться в закоулках, где они жгли шины, а затем напали на полицейских с фаерами и камнями.

Из-за кого начались протесты

Абдулла Зейдан — турецкий политик курдского происхождения, член партии DEM. Курды считаются крупным народом, у которого нет своего государства. Они проживают в Турции, Сирии, Ираке, Иране, Германии, Армении, Азербайджане, Афганистане и в других странах. Рабочая партия Курдистана (РПК) была создана для отстаивания интересов народа в Турции, однако власти страны, США и ЕС считают ее террористической. В частности, партию подозревают в организации теракта 13 ноября 2022 года на улице в Стамбуле. Партию DEM считают ответвлением РПК. Так, в 2016 году Зейдана арестовали за поддержку террористической организации, а в 2022 году его отпустили.

Протесты вспыхнули после того, как в 2024 году политик одержал победу на выборах мэра, но победу отдали кандидату от партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Результаты местных выборов показали, что большой процент жителей поддерживает оппозицию, а не правящую партию. Даже в столице Турции победу одержал оппозиционных кандидат Мансур Яваш, которого поддержали 60,35% проголосовавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к туркам, заявил, что они не получили от выборов «того результата, которого хотели и на который надеялись».