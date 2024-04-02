Школьник расстрелял шестиклассников. Уголовное дело не смогут возбудить, потому что ему 12 В Финляндии 12-летний ученик устроил стрельбу в школе, один ребенок погиб

В Финляндии 12-летнего школьника подозревают в расстреле шестиклассников в учебном заведении. Он успел ранить троих детей — один из них скончался. Полиция задержала подозреваемого через час после совершения преступления — около начальной школы. По предварительным данным, школьник воспользовался пистолетом родственника. При этом уголовная ответственность в стране наступает с 15-летнего возраста.

В Финляндии, в Вантаа, 12-летнего мальчика подозревают в убийстве и покушении на убийство сверстников. По предварительным данным, он пронес в школу оружие и открыл стрельбу.

Финская полиция сообщила, что они получили сигнал о совершении преступления в 09:08 . Полицейские оцепили здание, попросили прохожих укрыться в помещениях и не открывать дверь незнакомым. На месте происшествия дежурили десять патрулей и другие представители власти.

В это время к школе приехали уже узнавшие о случившемся родители учеников. Полицейские какое-то время держали детей внутри, не давая им уйти с родственниками. Затем для родителей организовали автобус. Полиция разрешила школьникам покинуть место преступления только в 11:20. Родителям также разрешили зайти внутрь школы.

Один из очевидцев рассказал Iltalehti, что в день происшествия он работал неподалеку. По словам мужчины, чуть позже 09:00 он услышал звук выстрела, а затем «страшный крик», после чего он увидел бегущих по двору детей.

«Прошла минута или две, прежде чем во двор въехали несколько полицейских машин, карет скорой помощи и группа «Медведь» [подразделение полиции]», — добавил очевидец.

Один ребенок погиб

Всем раненым в перестрелке и самому стрелку 12 лет, они учатся в шестом классе. Один из школьников получил смертельные ранения, его спасти не удалось. Еще двое пострадали, сообщил представитель полиции Илкка Коскимяки во время брифинга:

«Сегодня чуть позже 09:00 в школе Виертола произошла стрельба, в результате которой погиб 12-летний ребенок. Еще двое детей получили серьезные ранения».

Пострадавших доставили для лечения в Новую детскую больницу Хуса. Официальные лица не разглашают сведений об их повреждениях и именах в целях конфиденциальности. В больнице организовали кризисную помощь для родственников пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов попросили родителей или опекунов жертв обратиться в полицию.

Стрелка задержали

Газета Iltalehti пишет, что полиция задержала подозреваемого около 10:00 возле начальной школы Силтамяки. Задержание прошло спокойно, хотя у подростка все еще было при себе огнестрельное оружие. Yle выяснил, что оно принадлежало родственнику стрелка и было официально зарегистрировано.

Очевидцы сняли момент задержания на камеру. На кадрах видно, что ребенок лежит на земле, его держат двое полицейских. Свидетели описывают подозреваемого как «маленького мальчика». Неясно, то ли полицейские уложили школьника на землю, то ли он лег сам по их приказу. По предварительным данным, дело не будут переводить в уголовное, так как подозреваемый слишком мал — в Финляндии уголовная ответственность наступает с 15-летнего возраста. Мальчик уже дал предварительные показания. Yle пишет, что сейчас полицейские решают, куда поместить стрелка. В камеру его не могут отправить из-за возраста. Скорее всего, школьника передадут социальным службам.

Газета Iltalehti поговорила с директором начальной школы Анне-Мари Яатинен, которая пояснила, что уроки проводятся в обычном режиме, но во время перемен ученикам нельзя выходить из класса. Администрация усилила меры безопасности и следит за обстановкой.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в соцсетях прокомментировала произошедшее словами «день начался шокирующе». Президент Финляндии Александр Стубб выразил соболезнования семье погибшего школьника.

Начальник полиции Сеппо Колемайнен во время брифинга заявил, что полиция дежурит в учебных заведениях, чтобы предотвратить нападения. Он отметил, что обществу нужно извлечь уроки из подобных трагедий, чтобы их больше не случалось.

В школе, где произошла стрельба, учится 800 детей с первого по девятый класс. Учебное заведение разделено на два корпуса. Инцидент произошел в здании, где проводятся занятия для детей среднего школьного возраста. Помимо детей, в школе было около 90 взрослых сотрудников.

По предварительным данным, в учебном заведении учатся школьники с ограниченными возможностями. Кроме этого, школа предполагает обучение для детей с проблемами со здоровьем — там могут учиться несовершеннолетние младшего школьного возраста, которые нуждаются в психиатрической поддержке или не справляются с обучением в другом учебном заведении.