Сотрудники экстренных служб во время ликвидации последствий ДТП с автобусом и скором поездом, 1 апреля 2024 года

«Что-то было не в порядке»: под Ярославлем поезд снес заглохший на путях автобус с людьми Прокуратура: причиной ДТП с поездом под Ярославлем стала поломка автобуса

На переезде под Переславлем-Залесским поезд сбил автобус с людьми, который заглох прямо на путях. Машинист не успел затормозить. Погибли все, кто был в автобусе, водитель поезда в больнице. Переезд был регулируемый, но, по словам жителей, работал с перебоями, шлагбаум мог открываться в неправильное время.

В автобусе не выжил никто

На Ярославском направлении поезд протаранил пассажирский автобус, сообщили в »РЖД».

Авария произошла в 14:36 по мск на регулируемом железнодорожном переезде. Он расположен между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Под поезд попал ежедневный 102-й рейс Переславль – Бектышево. Он выехал на пути перед скорым составом №15 Архангельск — Москва.

Погибли все, кто был в автобусе — водитель и шесть женщин-пассажиров. Все умерли на месте. Машиниста госпитализировали с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

Из 340 человек, кто был в поезде, никто не пострадал.

Водителю автобуса было 43 года. По словам местных, у него осталось пять детей.

Жительница Бектышево Кристина рассказала «Газете.Ru», что ее мать и отчим сегодня были в этом автобусе и чудом спаслись :

«Моя мама и отчим сегодня ехали на этом автобусе домой... Они вышли на конечной остановке, автобус поехал в обратный путь, в Переславль-Залесский, все и случилось».

Причина смертельного ДТП

Автобус не успел съехать с путей, потому что сломался прямо на них, уточнила Северо-Западная транспортная прокуратура. Машинист экстренно затормозил, но было слишком поздно. Очевидцы сообщили, он успел дважды просигналить автобусу.

«Повезло, что в обед меньше людей едет [в автобусе]. Это утром и вечером народ на работу и с работы добирается. Вроде, говорят, и дети там были...Я не раз наблюдала, когда водитель, пока шлагбаум не опустился, на красный свет вовсю на газ нажимает. Может быть, здесь так водитель решил сделать», — предположил источник Daily Storm в Рязанцевском территориальном управлении Переславля-Залесского.

Это первый подобный случай на этом переезде. Как рассказали местные жители, перед прибытием поезда здесь опускается шлагбаум, и «поднимаются барьеры», которые не дают проехать машинам. Однако последние дни «переезд заедал», а сегодня вовсе «электроника не работала» и ситуацию контролировал регулировщик.

Собеседница «Газеты.Ru» из Бектышево подтвердила, что на переезде плохо работал шлагбаум.

«Что-то с ним было не в порядке, то закрывался невпопад, то открывался. Страшно было там переезжать... Автобус мог заглохнуть, но кто его пропустил перед приближающимся поездом, не ясно... Что-то не то было со шлагбаумом. Раньше открылся может», — пояснила она.

Последствия аварии

К трагедии привела поломка КАвЗ-4238 «Аврора», выяснил Telegram-канал «Подъем». Он принадлежал московскому перевозчику «Автократ» (дочка ООО «Транспорт 21 век»). Жители Ярославской области хвалили «Автократ», так как компания использовала новые автобусы, отмечает канал. Мэр Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий подтвердил, что сломавшийся автобус не был старым .

Из-за аварии задержаны три поезда : № 15 Архангельск— Москва, № 375 Воркута — Москва, № 77 Абакан — Москва, № 103 Ярославль — Москва.

Ярославская транспортная прокуратура проверит, не нарушены ли права пассажиров и законодательство о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. На Северной железной дороге создана комиссия по расследованию происшествия во главе с начальником дороги Рашидом Сайбаталовым.

На место вместе со спасателями выехал мэр Переславля-Залесского. В Берендеевском Доме культуры открыли пункт приема граждан. Родные и близкие погибших могут обратиться за информацией и психологической помощью.