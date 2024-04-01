Помощь рядом: как передвижные центры здоровья работают на благо жителей России Депутат ГД Аникеев рассказал об организации работы передвижных центров здоровья

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — выход на уровень ожидаемой продолжительности жизни россиян более 80 лет. Как известно, предупредить болезнь лучше, чем лечить. Ключевым фактором для сохранения здоровья является своевременная и доступная диагностика. Об организации доступной диагностики на примере проекта «Передвижные центры здоровья», реализуемом во Владимирской области — в материале «Газеты.Ru».

Важная инициатива

Медицинские комплексы работают для жителей региона более восьми лет. В них профильные врачи из областного центра оказывают бесплатные медицинские услуги. Первые два мобильных комплекса начали свою работу в 2015 году.

По словам начальника отдела по работе с передвижными центрами здоровья Натальи Чашиной, одной из частых тем на встречах депутата Григория Аникеева с жителями Владимирской области была доступность медицинских услуг.

«Аникеев принял решение о старте регионального проекта «Передвижные центры здоровья». Он поставил ставил задачу организовать работу центров на регулярной, ежедневной основе, с полной загрузкой, чтобы как можно больше людей могли получить бесплатные консультации врачей и пройти необходимую диагностику», — вспоминает Наталья Чашина.

По ее словам, старту проекта предшествовали плановые встречи, совещания, совместная подготовительная работа с администрациями районов, врачебным сообществом, медицинскими учреждениями области.

close 100% Общественная организация «Милосердие и порядок»

«Разрабатывалось техническое задание на строительство передвижного диагностического медицинского комплекса, проводился подбор оборудования. Рабочие совещания с участниками проекта «Передвижные центры здоровья» проводились регулярно. На них мы докладывали о первых итогах работы проекта, о населенных пунктах и количестве людей, которые посетили медицинские комплексы, о востребованности врачей и отзывах жителей», — рассказала Чашина.

Каждый передвижной центр здоровья оборудован кабинетами для приема узкими специалистами и проведения УЗИ диагностики.

С первого дня работы проекта для удобства жителей была организована запись по телефону бесплатной горячей линии. Люди звонят, записываются заранее и приходят к назначенному времени. Это исключает саму возможность очередей.

Расширение проекта

Проект набирал обороты. Очень важно было охватить как можно больше населенных пунктов, в том числе и самых отдаленных.

«В адрес Григория Аникеева поступали многочисленные обращения жителей области о расширении проекта. Поэтому было принято решение о запуске в работу третьего медицинского комплекса», — пояснила начальник отдела по работе с передвижными центрами здоровья.

В новом передвижном центре здоровья располагаются три просторных кабинета, оснащенные современным медицинским оборудованием. Как и в двух других передвижных центрах, прием ведут узкие специалисты областного уровня, проводятся различные виды ультразвуковой диагностики. Впервые в новом медицинском комплексе стали проводить УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи и углубленное офтальмологическое обследование.

С февраля 2020 года во Владимирской области стали работать уже три передвижных центра здоровья. Ежедневно они выезжают в различные населенные пункты области.

Прием ведут востребованные специалисты из Владимира.

Врачи отмечают, что в медицинских комплексах созданы все необходимые условия для работы, установлено качественное оборудование для проведения необходимых исследований.

По словам медиков, организация доступных и бесплатных приемов помогает вести качественную профилактическую работу.

Врач-офтальмолог Эльвира Белоусова считает, что передвижные центры здоровья — большая помощь жителям Владимирской области.

«В передвижных центрах здоровья установлено все необходимое оборудование, в том числе и офтальмологическое. Оно позволяет врачу, кроме сбора анамнеза и визуального внешнего осмотра, исследовать глазное дно, измерять глазное давление, определять остроту зрения, наличие близорукости, дальнозоркости, диагностировать глаукому», — рассказала медик.

В проекте принимают участие квалифицированные специалисты областного уровня — терапевты, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, неврологи и другие.

Благодаря профессионализму, внимательности и чуткости врачей, посетители передвижных центров здоровья получают необходимую помощь и поддержку.

На контроле у профессионалов

Жительница Киржача Вера Горшкова рассказала, что она не в первый раз посещает передвижные центры здоровья.

close 100% Общественная организация «Милосердие и порядок»

«Была там у невролога, он порекомендовал сделать УЗИ сосудов шеи. Обрадовалась, когда узнала, что могу бесплатно пройти это обследование в передвижном центре здоровья. Многие мои родственники посещали медкомплексы. Все довольны и благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за заботу о здоровье жителей Владимирской области!» — поделилась она.

В передвижных центрах здоровья посетителей встречают администраторы. Они ежедневно общаются с жителями региона и видят, насколько проект важен и нужен людям.

По словам администратора передвижных центров здоровья Елены Львовой, передвижным центрам здоровья очень радуются и жители городов, и жители самых отдаленных населенных пунктов. Чтобы все люди, которым это необходимо, могли посетить передвижные центры здоровья, медицинский комплекс в один день посещает сразу два небольших населенных пункта. Одна из самых востребованных услуг в передвижных центрах здоровья — ультразвуковые исследования.

«Все основные виды УЗИ проводятся в медицинских комплексах. В том числе УЗИ сердца и УЗИ сосудов шеи. Жители Владимирской области могут, например, комплексно получить консультацию кардиолога и пройти ультразвуковое исследование сердца. Такой подход позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и назначить грамотное лечение», — рассказала Елена Львова.

Проект направлен на поддержку здоровья жителей Владимирской области и реализуется на территории всего региона.

Инициатор проекта, депутат Госдумы Григорий Аникеев сообщил, что более 300 тыс. жителей Владимирской области проверили здоровье в передвижных медцентрах. По его словам, медики посетили более 430 населенных пунктов.

«Передвижные центры здоровья — это масштабный областной проект, который работает на постоянной системной основе. По результатам 1 квартала 2024 года более 7 тыс. человек бесплатно прошли обследования. С уверенностью можно сказать, что проект доказал свою востребованность и эффективность», — резюмировал Григорий Аникеев.