Вора в законе Шакро Молодого освободят из тюрьмы. Чем он известен?

Суд в Краснодарском крае решил досрочно освободить криминального авторитета Шакро Молодого, отбывающего наказание по статье о вымогательстве. В законную силу решение пока не вступило и может быть обжаловано. Shot пишет, что осужденный попросил об условно-досрочном освобождении из-за болезни. Адвокат вора в законе Папаскуа уточнил, что его подзащитного решили освободить от наказания по медицинским показаниям на основании врачебной комиссии, но это не выход по УДО.

Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) 70-летнего вора в законе Захария Калашова, известного в преступном мире под именем Шакро Молодой, сообщили агентству ТАСС в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Калашов отбывает наказание по статье о вымогательстве.

«Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении», — сказали в пресс-службе.

Заседание суда состоялось 13 марта в закрытом режиме, без присутствия журналистов. Решение в законную силу не вступило, его еще могут обжаловать, однако на данный момент ни одна из сторон апелляцию не подавала.

Как пишет Telegram-канал Shot, Калашов направил запрос на освобождение в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Какие именно проблемы со здоровьем у осужденного — не уточняется.

Тяжело болен

Защитник Калашова адвокат Тенгиз Папаскуа в беседе с «Газетой.Ru» усомнился, что его подзащитный когда бы то ни было выйдет из тюрьмы по УДО. По словам адвоката, Калашов тяжело болен.

«Я не хочу комментировать, я комментарии не раздаю. Человек заболел, вот и все. Болеет человек. Любой человек может заболеть, тяжело заболел — вот и все. Какое условно-досрочно он выйдет? Откуда вы [это] берете? Он просто болеет. По условно-досрочному он не выйдет никогда», — сказал он, не уточнив, чем именно болеет его подзащитный.

Защитник не уточнил, как именно связан факт болезни с тем, что решение об условно-досрочном освобождении никогда не вступит в законную силу.

Впоследствии Папаскуа уточнил, что суд решил освободить Калашова от наказания в связи с заболеванием на основании врачебной комиссии.

«УДО — это не то. Освобождение по медицинским показаниям — это совсем другое», — подчеркнул юрист.

Кто такой Шакро Молодой

Захарий Князевич Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси. О ранних годах жизни ничего неизвестно. Нет данных о родителях или каком-либо полученном образовании. По национальности — курд-езид (народ, проживающий в основном на севере Ирака и исповедующий религию на основе зороастризма с элементами христианства, иудаизма и ислама. — «Газета.Ru»), происходит из духовной касты пиров.

Калашов состоит в отношениях с Мариной Гольдберг — в 2016 году издание Life.ru называло ее «гражданской женой» Шакро Молодого. У него есть двое детей — сын Даниил и дочь Хатуна.

Нарушения закона

Впервые Калашова осудили в Грузии в 1971 году, его приговорили к трем годам тюрьмы за кражу. В том же году получил статус «вора в законе». Он оказывался в тюрьме за те или иные правонарушения до 1985 года. В 1989 году переехал в Москву. Там познакомился с другими «ворами в законе» Дедом Хасаном (Аслан Усоян) и Япончиком (Вячеслав Иваньков). Со временем стал одним из самых авторитетных в своем статусе. В преступном мире занимает более привилегированное положение, чем некогда Дед Хасан (Усоян умер в 2013 году. — «Газета.Ru»).

В 2003 году переехал в Испанию после нескольких покушений со стороны Измайловской ОПГ. Там занимался отмыванием денег. Вскоре привлек внимание местной полиции и бежал в ОАЭ. В 2006 году власти королевства выдали его Испании, где Калашова в 2010 году приговорили к 7 годам тюрьмы по статье об отмывании денег, полученных незаконным путем. Затем срок увеличили до 9 лет.

В 2010 году Грузия запросила выдать Калашова. В Тбилиси его заочно приговорили к 18 годам колонии за похищение криминального «бухгалтера» Алекса Крейна, связанного с московским игорным бизнесом, и организацию незаконного вооруженного формирования. В том числе государство конфисковало в свою пользу его 62-комнатный дворец в Цхнети. Одновременно выдать Калашова просила и Россия. После череды судебных заседаний в 2014 году Калашова решили выдворить в Россию, где его отпустили после профилактических бесед. Грузия продолжала добиваться его экстрадиции, но получила отказ, поскольку у Калашова есть российский паспорт.

Перестрелка на Рочдельской улице

В 2016 году Калашова задержали по подозрению в вымогательстве с применением насилия 8 млн руб. у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким. Та якобы не заплатила знакомой Шакро дизайнеру Фатиме Мисиковой за ремонт в заведении.

По версии следствия, сообщники Калашова прибыли в ресторан на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года и начали вымогать у Ким деньги под угрозой порчи имущества и применения насилия. Конфликт привел к перестрелке, жертвами которой стали два человека.

В 2018 году мужчину приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима. Тогда же следователи установили, что Калашов после смерти Деда Хасана в 2013 году стал лидером криминального мира в России. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю в поселке Двубратский Усть-Лабинского района.