Стажировка как способ карьерного старта. Какие возможности открывает Ozon для начинающих специалистов

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Елизавета Овчинникова, 23 года, младший аналитик департамента ценообразования в Ozon

Я пришла на стажировку в Ozon летом 2021 года. Тогда я училась на третьем курсе Санкт-Петербургского университета имени Петра Великого по направлению «Юриспруденция» и работала помощником юриста в небольшой компании. Моя подруга посоветовала предложить свою кандидатуру в Ozon Express (сейчас это Ozon fresh). Я решила, что это открывает для меня хорошую возможность профессионального роста и развития, отправила свое резюме в Ozon и получила предложение пройти стажировку в департаменте поддержки бизнеса, в отделе закупок. Так и началась моя карьера в компании.

Когда я впервые пришла в офис Ozon в Москва-Сити, у меня просто дух захватывало от масштаба компании. Как новичку, было безумно интересно, как тут все устроено. И стажировка дала уникальную возможность изучить компанию изнутри, какой функционал надо освоить, осознать, нравится тебе работа, или нет.

Так как у меня уже был опыт работы в качестве юриста, основной мой функционал был связан с подготовкой документов. Наблюдая за процессом закупок, мне захотелось научиться проводить тендеры. Пройдя обучение, я стала полноценным закупщиком, и спустя три месяца после начала стажировки устроилась в Ozon на постоянную работу в департамент поддержки бизнеса.

На меня большое впечатление произвела корпоративная культура Ozon, во многом это впечатление определило мое решение остаться работать в компании. Мне нравится, что все обращаются друг к другу на «ты», независимо от служебного положения, нет строгого дресс-кода, можно одеваться в неформальном стиле. Такая обстановка, по моему мнению, дает понять, что ты не просто ходишь на работу по графику 5/2, а приносишь реальную пользу компании, взамен получая бесценный опыт и профессиональные навыки.

Всего через полгода с момента моего появления в компании я взяла на себя целое направление работы — обеспечение услугами складов Ozon fresh.

Проработав в Ozon два года, я поняла, что мне интереснее всего анализировать полученные данные, готовить отчетность по тендерам. Я начала задумываться о полноценной аналитической работе, но для этого нужны были новые знания и навыки.

Я очень ценю, что в Ozon можно заниматься именно тем, чем хочешь, что тебе нравится. Если тебе стало неинтересно заниматься своей работой, можно заняться чем-то другим, научиться новому делу — компания открывает широкие возможности для самореализации. Не надо никуда ходить, обращаться к каким-то сторонним ресурсам, оплачивать обучение — это все доступно внутри компании. Не прерывая своей работы в закупках, я начала самостоятельно изучать языки программирования, осваивать навыки, необходимые аналитику.

Я узнала, что Ozon раз в полгода проводит набор на стажировку по разным направлениям, в том числе по аналитике. Первая попытка пройти отбор на новую стажировку была неудачной, не хватило баллов на тестировании. Но это меня только замотивировало продолжить учиться дальше.

Прошлой весной я подала новую заявку и на этот раз справилась с тестированием, которое включало проверку знания Excel и языка программирования для создания, модификации и управления данными SQL.

Третьим этапом стало участие в бизнес-игре в составе команды. Нам дали реальную задачу: мы просчитывали потенциальную выгоду, анализировали наличие товаров на складе, их сезонность, готовили свои рекомендации на основе полученных данных. Это было очень интересным опытом. Бизнес-игра была направлена не столько на проверку технических навыков, сколько на оценку организаторских способностей, умения работать в команде, распределять задачи между собой. Специалисты компании наблюдали за нами, фиксировали степень вовлеченности в процесс.

После того, как я узнала, что прошла этот этап отбора, hr-специалист помог определить функционал, который был бы мне интересен. Исходя из него мне подобрали несколько команд, в которых я бы смогла проявить себя. Завершением отбора стало собеседование с потенциальными руководителями — на это отводилось три попытки. На этом этапе важно, чтобы и твои собственные ожидания от функционала совпали с будущей работой, и чтобы ты сам подошел команде. Мне повезло, на следующий же день после первого собеседования мне сообщили о том, что я могу начать готовить документы для приема на стажировку.

Обычно поступая на стажировку, ты не понимаешь до конца, чем будешь заниматься. Конечно, во время отбора ты рассказываешь про свои интересы, но с конкретными задачами все равно никогда не сталкивался. Ты знаешь теорию, но как наложить ее на реальную работу, для стажера большая загадка.

Придя на работу в Ozon, стажер первым делом встречает персонального наставника и к нему прикрепляют hr-специалиста, всегда готового тебе помочь. Наставник — это член команды, который выступает твоим учителем, посвящая во все детали работы. К эйчару можно обратиться при любых затруднениях, он поможет, если не складываются отношения с коллегами или с руководителем, не подходит функционал.

Попав в команду, ты находишься в окружении людей, которые помогают сформировать твою профессиональную траекторию и заботятся, чтобы стажеру было комфортно в коллективе. На протяжении 6 месяцев стажировки ты постоянно получаешь обратную связь о своей работе от руководителя и наставника, это помогает понять свои сильные и слабые стороны, сформировать индивидуальный план развития. С самого начала я постоянно чувствовала внимание к себе, что компания во мне заинтересована, а руководитель в меня верит.

А через 6 месяцев, с начала этого года, я стала штатным сотрудником в департаменте ценообразования. Это волнующее чувство, когда ты открываешь приложение и видишь результат своей работы, который имеет значение для каждого покупателя.

Я всегда считала сферу e-commerce самой трендовой и быстроразвивающейся. Попав в Ozon, я окончательно в этом убедилась. Для меня стало неожиданностью, что мне, стажеру, оба раза сразу доверили серьезную работу, что в меня верили, фактически я сама вела проекты. Это прокачивает все навыки, вырабатывает ответственность и повышает самооценку.

Пройдя путь длиной в три года, мне бы хотелось отметить, что Ozon – это не просто крупная компания, а целая система, которая предоставляет все возможности для реализации карьерных амбиций. Внутри компании есть разные программы, с помощью которых ты можешь вырасти, сменить направление работы и стать настоящим профессионалом своего дела. Никогда нельзя бояться делать что-то новое, ведь за этим стоит твой личный рост. А когда ты окружен поддержкой внутри компании, осуществлять все твои задумки становится намного проще. В будущем я хочу возглавить собственный проект. У нас очень интересная работа, она видна пользователям Ozon, и это вдохновляет.