Стажировка как способ карьерного старта. Какие возможности открывает Ozon для начинающих специалистов

«С самого начала я постоянно чувствовала внимание к себе»
Елизавета Овчинникова, 23 года, младший аналитик департамента ценообразования в Ozon
Я пришла на стажировку в Ozon летом 2021 года. Тогда я училась на третьем курсе Санкт-Петербургского университета имени Петра Великого по направлению «Юриспруденция» и работала помощником юриста в небольшой компании. Моя подруга посоветовала предложить свою кандидатуру в Ozon Express (сейчас это Ozon fresh). Я решила, что это открывает для меня хорошую возможность профессионального роста и развития, отправила свое резюме в Ozon и получила предложение пройти стажировку в департаменте поддержки бизнеса, в отделе закупок. Так и началась моя карьера в компании.
Когда я впервые пришла в офис Ozon в Москва-Сити, у меня просто дух захватывало от масштаба компании. Как новичку, было безумно интересно, как тут все устроено. И стажировка дала уникальную возможность изучить компанию изнутри, какой функционал надо освоить, осознать, нравится тебе работа, или нет.
Так как у меня уже был опыт работы в качестве юриста, основной мой функционал был связан с подготовкой документов. Наблюдая за процессом закупок, мне захотелось научиться проводить тендеры. Пройдя обучение, я стала полноценным закупщиком, и спустя три месяца после начала стажировки устроилась в Ozon на постоянную работу в департамент поддержки бизнеса.
На меня большое впечатление произвела корпоративная культура Ozon, во многом это впечатление определило мое решение остаться работать в компании. Мне нравится, что все обращаются друг к другу на «ты», независимо от служебного положения, нет строгого дресс-кода, можно одеваться в неформальном стиле. Такая обстановка, по моему мнению, дает понять, что ты не просто ходишь на работу по графику 5/2, а приносишь реальную пользу компании, взамен получая бесценный опыт и профессиональные навыки.
Всего через полгода с момента моего появления в компании я взяла на себя целое направление работы — обеспечение услугами складов Ozon fresh.
Проработав в Ozon два года, я поняла, что мне интереснее всего анализировать полученные данные, готовить отчетность по тендерам. Я начала задумываться о полноценной аналитической работе, но для этого нужны были новые знания и навыки.
Я очень ценю, что в Ozon можно заниматься именно тем, чем хочешь, что тебе нравится. Если тебе стало неинтересно заниматься своей работой, можно заняться чем-то другим, научиться новому делу — компания открывает широкие возможности для самореализации. Не надо никуда ходить, обращаться к каким-то сторонним ресурсам, оплачивать обучение — это все доступно внутри компании. Не прерывая своей работы в закупках, я начала самостоятельно изучать языки программирования, осваивать навыки, необходимые аналитику.
Я узнала, что Ozon раз в полгода проводит набор на стажировку по разным направлениям, в том числе по аналитике. Первая попытка пройти отбор на новую стажировку была неудачной, не хватило баллов на тестировании. Но это меня только замотивировало продолжить учиться дальше.
Прошлой весной я подала новую заявку и на этот раз справилась с тестированием, которое включало проверку знания Excel и языка программирования для создания, модификации и управления данными SQL.
Третьим этапом стало участие в бизнес-игре в составе команды. Нам дали реальную задачу: мы просчитывали потенциальную выгоду, анализировали наличие товаров на складе, их сезонность, готовили свои рекомендации на основе полученных данных. Это было очень интересным опытом. Бизнес-игра была направлена не столько на проверку технических навыков, сколько на оценку организаторских способностей, умения работать в команде, распределять задачи между собой. Специалисты компании наблюдали за нами, фиксировали степень вовлеченности в процесс.
После того, как я узнала, что прошла этот этап отбора, hr-специалист помог определить функционал, который был бы мне интересен. Исходя из него мне подобрали несколько команд, в которых я бы смогла проявить себя. Завершением отбора стало собеседование с потенциальными руководителями — на это отводилось три попытки. На этом этапе важно, чтобы и твои собственные ожидания от функционала совпали с будущей работой, и чтобы ты сам подошел команде. Мне повезло, на следующий же день после первого собеседования мне сообщили о том, что я могу начать готовить документы для приема на стажировку.
Обычно поступая на стажировку, ты не понимаешь до конца, чем будешь заниматься. Конечно, во время отбора ты рассказываешь про свои интересы, но с конкретными задачами все равно никогда не сталкивался. Ты знаешь теорию, но как наложить ее на реальную работу, для стажера большая загадка.
Придя на работу в Ozon, стажер первым делом встречает персонального наставника и к нему прикрепляют hr-специалиста, всегда готового тебе помочь. Наставник — это член команды, который выступает твоим учителем, посвящая во все детали работы. К эйчару можно обратиться при любых затруднениях, он поможет, если не складываются отношения с коллегами или с руководителем, не подходит функционал.
Попав в команду, ты находишься в окружении людей, которые помогают сформировать твою профессиональную траекторию и заботятся, чтобы стажеру было комфортно в коллективе. На протяжении 6 месяцев стажировки ты постоянно получаешь обратную связь о своей работе от руководителя и наставника, это помогает понять свои сильные и слабые стороны, сформировать индивидуальный план развития. С самого начала я постоянно чувствовала внимание к себе, что компания во мне заинтересована, а руководитель в меня верит.
А через 6 месяцев, с начала этого года, я стала штатным сотрудником в департаменте ценообразования. Это волнующее чувство, когда ты открываешь приложение и видишь результат своей работы, который имеет значение для каждого покупателя.
Я всегда считала сферу e-commerce самой трендовой и быстроразвивающейся. Попав в Ozon, я окончательно в этом убедилась. Для меня стало неожиданностью, что мне, стажеру, оба раза сразу доверили серьезную работу, что в меня верили, фактически я сама вела проекты. Это прокачивает все навыки, вырабатывает ответственность и повышает самооценку.
Пройдя путь длиной в три года, мне бы хотелось отметить, что Ozon – это не просто крупная компания, а целая система, которая предоставляет все возможности для реализации карьерных амбиций. Внутри компании есть разные программы, с помощью которых ты можешь вырасти, сменить направление работы и стать настоящим профессионалом своего дела. Никогда нельзя бояться делать что-то новое, ведь за этим стоит твой личный рост. А когда ты окружен поддержкой внутри компании, осуществлять все твои задумки становится намного проще. В будущем я хочу возглавить собственный проект. У нас очень интересная работа, она видна пользователям Ozon, и это вдохновляет.
«Ozon мне нравится новыми вызовами каждый день»
Иван Козлов, 36 лет, младший менеджер по продукту группы «Возвраты покупателя» Ozon
Я закончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова по специальности «Прикладная информатика в экономике» в 2010 году, потом в 2014 году степень магистра по социологии и управлению получил в Удмуртском государственном университете. Долгое время занимался управлением проектами, работал в госсекторе, в маркетинговом агентстве, но у меня давно зрело желание, что называется, войти в айти. Мне уже довелось соприкоснуться с этой сферой в 2012 году, когда я работал на одном предприятии, где мы внедряли автоматизированную систему управления транспортом и дорожно-строительной техникой. Занимаясь поиском логических ошибок в системе, я ощущал себя Шерлоком Холмсом. Приходилось много общаться с аналитиками, разработчиками, тестировщиками, системными администраторами, было познавательно и увлекательно.
Я работал в региональном агентстве по энергетике менеджером по управлению проектами, но меня очень интересовали цифровые продукты. Однако было ясно, что для работы в этой сфере моих знаний недостаточно. И сложился четкий план действий: надо попасть на стажировку в одну из ведущих ИТ-компаний, потому что они много вкладывают в развитие сотрудников. Я рассчитывал, что в такой компании смогу получить качественный опыт управления цифровыми продуктами.
О стажировке в Ozon я узнал от коллеги, с которым вместе проходил короткий курс обучения в другой ИТ-компании. Первый раз я подал заявку на стажировку по программе Ozon Camp весной 2022 года, но не прошел отбор. Но вторая попытка, в ноябре, удалась, я подал заявку на стажировку по направлению «менеджер продукта», и меня приняли.
Процесс отбора стажеров состоит из нескольких этапов — раундов. Первый этап включает подачу резюме и тестирование по выбранному профилю. Прошедших тестирование приглашают принять участие в деловой игре, где на протяжении двух-трех часов мы командой решали задачи по управлению цифровым продуктом. Во время игры присматриваются к участникам, оценивают, как вы рассуждаете, готовите обоснование к презентации, выступаете. Заранее никто не знает, какие будут задания, игра должна проявить твои хард- и софт-скиллы. Как мне показалось, наибольшее значение имели гибкость мышления, эмоциональный интеллект, Data Driven подход — когда решения принимаются на основе данных.
Программа Ozon Camp очень популярна у студентов и выпускников московских вузов. На деловой игре я познакомился с классными, умными, энергичными ребятами из ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, других вузов. Было очень интересно и приятно с ними общаться. Больше всего запомнилась творческая, живая атмосфера обсуждений, генерации гипотез.
Если ты проходишь в следующий тур, звонит рекрутер, проходит серия интервью с сотрудниками отделов, в которых можно пройти стажировку, и после этого принимают решение: берут тебя или нет.
Моя стажировка началась 6 февраля 2023 года. Я познакомился с несколькими продуктами и приземлился в подразделении, которое занимается возвратами товаров от покупателей. Все, что с этим связано в приложении и на сайте Ozon входит в наш продукт: формы заявок, пояснения, уведомления, ответы чат-бота. Оформлять возврат должно быть максимально удобно, чтобы покупатель был счастлив и чаще возвращался на площадку за покупками.
Сначала я работал на локальных проектах, связанных с продажами в России, а в конце стажировки мне уже доверили серьезные обязанности по возврату товаров в группе СНГ и Global – над этими проектами я работал с большим коллективом.
На меня самое большое впечатление произвело, что в Ozon не имеет значения, кто ты — стажер, младший сотрудник или сотрудник с опытом — вы все вместе работаете над решением важных проблем, которые затрагивают наших пользователей-покупателей. Мы сообща решали задачи, встречались с сотрудниками из разных департаментов, отделов, групп, это, конечно, было очень интересно и позволяло ощущать причастность к большому важному делу. Мне нравится, что в компании очень теплая атмосфера, вечерами после работы люди остаются поиграть в настолки, посмотреть кино, просто поболтать о жизни. Это очень сближает.
Изначально я думал, что во время стажировки мне доверят только какие-то простые задачи, но мой куратор по чуть-чуть двигал меня к реальной работе над проектами внутри продукта. Начиналось все с погружения в продукт, знакомства с командой его разработки. Во время стажировки постоянно проходили встречи one-to-one с руководителями группы и отдела, чтобы обсудить рабочие моменты и эмоциональное состояние: как ты видишь себя в будущем, как планируешь развиваться. В Ozon очень силен командный дух, я сразу ощутил, что здесь тебя не бросят один на один с твоими проблемами. И самая важная вещь: если ты сделаешь, что-то неправильно, тебе объяснят, где ты ошибся, подскажут, что исправить.
Во время стажировки мой руководитель рекомендовал меня для обучения во внутренней школе компании по продукту, так что помимо прикладных навыков я получил большую базу теоретической информации. Это очень помогло мне в работе над проектами.
Под конец стажировки, через полгода, я уже был полноценным младшим менеджером по продукту. Эти шесть месяцев дали колоссальнейший прирост знаний и практического опыта. Я получил представление, в какую сторону развивать полученные навыки.
За несколько дней до окончания стажировки руководитель группы предложила остаться работать в Ozon. Я, конечно, согласился, потому что это была моя мечта — не просто пройти стажировку, а остаться в компании. Звезды сошлись так, что у меня очень классный коллектив и руководство, компания всячески мотивирует меня развиваться дальше, предоставляя все условия для обучения.
Стажировка показала, что у профессии менеджера по продукту нет границ, надо постоянно развиваться, нельзя остановиться в какой-то точке и сказать: ну все. Нужно постоянно учиться чему-то новому, общаться с покупательской аудиторией, чтобы понять, как люди пользуются нашим продуктом, что они чувствуют в той или иной ситуации, какая поддержка им нужна, ведь для нас очень ценна обратная связь от покупателей. Если ты остановишься, то очень быстро потеряешь профессиональную хватку. Ozon мне нравится именно тем, что у тебя каждый день новые вызовы, каждый день нужно расти, а если тебе что-то непонятно, то коллеги и руководство всегда помогут в решении твоего вопроса.
«Мне бы хотелось дальше расти внутри компании»
Рената Ачыкгез, 22 года, product manager Ozon Global
Я училась в НИУ ВШЭ на 3 курсе факультета мировой экономики и целенаправленно искала, где можно пройти стажировку на продакт-менеджера. Продакт менеджер — это специалист, который отвечает за развитие и управление продуктом, начиная от идеи и до реализации на рынке. Продакт должен уметь определять «боль» клиента и находить решения, которые позволят пользователям избавиться от нее.
Без опыта найти работу продакт-менеджером достаточно сложно, в этой профессии востребованы специалисты с двумя-тремя годами реальной практики. Начиная поиски работы продактом, я усердно искала информацию о том, какие возможности существуют для начинающего специалиста, так я наткнулась на программу Ozon Camp. Когда началась моя стажировка в Ozon, я решила, что хочу создать свой телеграм-канал, чтобы поделиться с другими, как начать путь в продакт-менеджменте людям без опыта на своем примере.
Стажировка позволяет набраться необходимого опыта. Я постоянно пользовалась услугами Ozonа и мне было интересно то, чем занимается компания изнутри.
Летом в 2022 году я прошла тестирование и получила приглашение на решение кейса. Далее было еще два этапа отбора, состоящих из собеседования с hr-специалистом и руководителем. На мой взгляд, во время отбора самое важное — это проявлять инициативу, чтобы твой голос точно был замечен и услышан.
1 ноября 2022 года я вышла на полугодовую стажировку в Ozon. В то время я продолжала учиться Высшей школе экономики и готовилась к защите диплома. Мне дали возможность работать по гибкому графику: два дня в неделю я работала в офисе, когда у меня не было занятий, а в остальные дни работала удаленно, совмещая с учебой.
Мне хотелось успешно пройти испытательный срок и закрепиться в компании, получить практический опыт работы продакт-менеджером. Стажировка началась с того, что меня встретили коллеги из нашей команды, провели экскурсию по офису, рассказали где какой отдел расположен, к кому с какими вопросами можно обращаться. Все были очень открытыми, доброжелательными — и члены команды, и руководитель. Я благодарна им за поддержку, которую ощущала постоянно. Коллеги не только отвечали на мои вопросы, но еще и многое объясняли дополнительно, подсказывали, как рассмотреть задачу с разных сторон.
Сначала мне надо было разобраться в тех процессах, в которых задействован продакт-менеджер. Во время стажировки я часто встречалась со своим руководителем, мы разбирали возникающие вопросы, как корректно ставить задачи другим командам — разработчикам, аналитикам и дизайнерам. Проводили также ряд установочных встреч с коллегами, чтобы лучше понимать над чем они работают и в каких задачах мы можем с ними пересекаться. Одной из моих первых задач стало составление подробного описания для дашбордов. Дашборд — это инструмент для анализа данных, в нем представлены ключевые метрики, за изменениями которых можно смотреть в динамике.
Было очень комфортно взаимодействовать со всеми коллегами, которые помогали мне пройти путь от стажера до продакт-менеджера. Когда я пришла в Ozon Global, необходимо было общаться с иностранными продавцами напрямую, налаживать взаимодействие с ними – после стажировки у меня была командировка в Китай с коллегами.
Во время стажировки я получила много недостающих для практической работы знаний, а также бесценный опыт. Я рада, что мне удалось пройти стажировку в Ozon. Когда она заканчивалась, мне предложили устроиться в Ozon на постоянную работу, и в мае 2023 года я стала продакт-менеджером. Сейчас мне бы хотелось дальше расти внутри компании, чтобы решать еще более серьезные задачи.