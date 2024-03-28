«Мужчины в синем»: как посетители концерта в «Крокусе» стали «тайной группой силовиков»? Пользователи соцсетей обсуждают теорию о силовиках на концерте в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в соцсетях стали развивать теорию заговора, согласно которой в момент атаки в зале якобы находились сотрудники российских спецслужб. Пользователи соцсети X активно находили аргументы в пользу того, что все присутствующие в зале «мужчины в синем» на самом деле были силовиками. Кем были мужчины в синей одежде — в материале «Газеты.Ru».

После теракта в «Крокус Сити Холле» пользователи социальных сетей обсуждают разные версии того, кто организовал нападение на концертный зал. Среди них рассматривают и вариант, согласно которому в трагедии якобы участвовали некие силовики.

Поводом для такого обсуждения стал завирусившийся ролик из TikTok-аккаунта польского журналиста Марчина Ролы. Он выложил в свой профиль видео первых секунд атаки террористов с подписью:

«СРОЧНО! Теракт в России?! Огромное количество убитых и раненных! Знаменитое здание Крокус Сити Холла в Москве горит. КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ?»

Журналист не выдвигал теории о предполагаемых организаторах. Однако выложенное им видео начали активно обсуждать в соцсети X. Пользователи обратили внимание на мужчин, одетых в синие кофты и синие джинсы, которые якобы за несколько минут до стрельбы призывали закрыть двери.

Так родилась теория о том, что мужчины в синих кофтах — сотрудники силовых структур. Постепенно она обрастала деталями: пользователи писали, что заметили на одном из мужчин в синем тактическую кобуру. Другие разглядели, как один из них во время стрельбы террористов заставляет женщину сесть обратно в кресло.

Утром следующего дня пользователи соцсети X стали сравнивать видео допросов задержанных граждан Таджикистана с видео из «Крокуса». Так они пришли к выводу, что один из предполагаемых силовиков после концерта «Пикника» «не переобуваясь» оказался в Брянской области и принимал участие в операции.

«Расследование» Nexta

26 марта белорусский проект Nexta опубликовал в X вторую часть экспресс-расследования под названием «Мужчины в синем». В нем издание показало фотографию мужчины, очень похожего на одного из посетителей «Крокуса», на сайте центра спорта, который расположен в поселении Сосенское в Москве. Журналисты Nexta утверждали, что по тому же адресу находится штаб-квартира Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. И именно это указывало на то, что мужчина — сотрудник спецслужб.

Авторы материала также докрутили теорию, что один из присутствующих на концерте «силовиков» на следующие утро задерживал террориста в Брянской области.

«Лицо предполагаемого силовика можно сравнить с кадрами задержания одного из террористов. Да, его лицо закрыто маской, но черты лица, форма головы и расположение глаз говорят о том, что это один человек», — отмечается в публикации.

Авторы расследования также предполагают, что мужчина по имени Михаил, который смог обезвредить одного из террористов, также является сотрудником силовых структур. Главным аргументом в поддержку этой теории стало то, что в интервью, которое Михаил дал «России-24», он также одет в синюю кофту.

Кроме этого, журналисты обратили внимание, что в синие кофты и джинсы были одеты некоторые силовики, которые участвовали в задержании исполнителей теракта.

Строитель и учитель физкультуры

Разоблачали теорию заговора там же, где и строили — в соцсети X. Журналисты Михаил Литаврин и Андрей Захаров (признан в РФ иностранным агентом) выяснили, что мужчина, который получил награду в центре спорта и был на концерте «Пикника», — это Дмитрий Ерохин. Он работает школьным учителем физкультуры в Троицком административном округе Москвы.

А «силовик», которого журналисты Nexta сравнивали по чертам лица и расположению глаз, на самом деле работает строителем. Это выяснило агентство ТАСС, которому мужчина рассказал, что его зовут Алексей и на концерт он ходил с дочерью.

«К ФСБ, как и к любой другой силовой структуре, никакого отношению не имею. Работаю в строительной фирме, абсолютно другая направленность», — сообщил он.

Литаврин и Захаров также обратили внимание на то, что у сотрудника спецслужб, которого спутали с Алексеем, есть борода. И это четко видно на другом кадре, где он появляется без маски.