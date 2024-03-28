«Мне ни за один фильм не стыдно»: актер «Молодежки» Юрий Ваксман умер в 62 года Причиной смерти актера из «Молодежки» и «Майора Грома» Юрия Ваксмана был инфаркт

От сердечного приступа умер актер, продюсер и бизнесмен Юрий Ваксман. Он известен по сериалу «Молодежка», но кроме того создал театр и кинофестиваль в Ярославле, а его компания помогала снимать хит «Слово пацана». Работающий в театре Ваксмана заслуженный артист РФ Петр Рабчевский рассказал «Газете.Ru», каким запомнил коллегу.

Заслуженный работник культуры России, продюсер, актер из сериала «Молодежка» (играл Николая Гросмана), директор Ярославского камерного театра Юрий Ваксман умер на 63-м году жизни, сообщил Ярославский театр юного зрителя.

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино... Большая утрата для Ярославля», — говорится в публикации.

Продюсер скончался от сердечного приступа, написала mk.ru. Заслуженный артист России Петр Рабчевский подтвердил «Газете.Ru», что предварительная причина смерти — инфаркт.

«Еще вчера счастливый»

Рабчевский работает в театре Ваксмана. Он также рассказал, что умерший отличался добрым и отзывчивым характером:

«Был... душой компании. Для всех был здесь и папой, и мамой. Старался вникать во все проблемы, помогать по мере возможности. Со всеми проблемами мы шли к нему.

Поскольку мы все давно друг друга знаем, поэтому как единомышленники и работали сплоченно».

Отдельный пост смерти Ваксмана посвятил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он выразил глубокие соболезнования близким и всему театральному сообществу.

«Невосполнимая утрата. Еще вчера счастливый, с наградой в руках по случаю Всемирного дня театра, а уже сегодня печальное известие о том, что его не стало... Директор, продюсер, сооснователь и актер Ярославского камерного театра… И этот список можно продолжать», — написал чиновник.

Актер Иван Охлобыстин, в свою очередь, назвал Ваксмана потрясающим и человеком-легендой, который «подарил свою жизнь» русскому театру и кино.

«Вечная память тебе дружище!» — прокомментировал актер.

«Театр должен владеть умами»

Ваксман родился 17 июня 1961 года в Тирасполе Молдавской ССР. Закончил Воронежский театральный институт, оттуда пришел в Ярославский ТЮЗ, где работал фактически с его открытия, с 1984 по 1992 год. В 1999 году Ваксман основал Ярославский камерный театр, в котором был и директором, и актером.

Ваксман говорил, что частный камерный театр позволяет ставить редкие, «непроходные» пьесы:

«Поскольку мы являемся частным театром, никто не влияет на наш выбор... Если бы зрители влияли на репертуар, я не думаю, что театры достигали бы каких-то высот. Если бы мы шли на поводу зрителя, то не занимались бы не искусством, а кассой. Театр должен разговаривать со зрителем, владеть умами, вести».

Он отмечал, что порой на спектакли приходит «неожиданный зритель», его интерес к камерному театру впечатлял директора.

«Иногда смотришь в зал, на некоторых лицах нет отпечатка интеллекта. Но именно эти люди так воспринимают спектакль, так чувствуют нюансы, что думаешь: какая же я свинья, так плохо о них подумал! Все зависит от того, что ты делаешь», — подчеркивал Ваксман.

Кроме театра, он занимался бизнесом: открыл кафе «Актер» в Ярославле, владел парой заведений за границей. Также был учредителем кинокомпании «Ярсинема», которая организует съемки в Ярославле и области.

Именно в городе на базе «Ярсинема» снимали громкий сериал «Слово пацана». Сам Ваксман к проекту относился положительно.

«Киностудия задумывалась как дополнительная возможность финансировать театр. Но кино как наркотик, затягивает. И здесь тоже хочется сделать свой уникальный проект... Сегодня мне ни за один фильм не стыдно. Ни за сценарий, ни за качество съемки... Были, конечно, проходные [сериалы]. Если бы от нас зависело, мы бы не снимали тот или иной сериал», — признавался продюсер.

Он пояснял, что кино — это больше про бизнес и деньги, а театр — «основа, двигатель, воздух» и от количества денег результат тут зависит в меньше степени. Помимо прочего Ваксман запустил в Ярославле свой кинофестиваль «Просто хорошее кино», на который в марте съезжаются актеры и режиссеры со всей страны. В этом году фестиваль идет в юбилейный, десятый раз.

Широкую известность как актер получил после участия в сериале «Молодежка». Всего снялся более чем в 100 работах, в том числе в лентах «Майор Гром: Чумной Доктор», «Раневская» «По законам военного времени 3». Сам Ваксман подчеркивал, что он прежде всего актер:

«Мой бизнес, «Ярсинема», ресторан «Актер» — все работает на идею. Идея — делать хороший творческий проект... Все, что делаю — кино и театр — все, чтобы иметь возможность играть то, что хочется».