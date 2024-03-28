«Мне ни за один фильм не стыдно»: актер «Молодежки» Юрий Ваксман умер в 62 года

Заслуженный работник культуры России, продюсер, актер из сериала «Молодежка» (играл Николая Гросмана), директор Ярославского камерного театра Юрий Ваксман умер на 63-м году жизни, сообщил Ярославский театр юного зрителя.
«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино... Большая утрата для Ярославля», — говорится в публикации.
Продюсер скончался от сердечного приступа, написала mk.ru. Заслуженный артист России Петр Рабчевский подтвердил «Газете.Ru», что предварительная причина смерти — инфаркт.
«Еще вчера счастливый»
Рабчевский работает в театре Ваксмана. Он также рассказал, что умерший отличался добрым и отзывчивым характером:
«Был... душой компании. Для всех был здесь и папой, и мамой. Старался вникать во все проблемы, помогать по мере возможности. Со всеми проблемами мы шли к нему.
Поскольку мы все давно друг друга знаем, поэтому как единомышленники и работали сплоченно».
Отдельный пост смерти Ваксмана посвятил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он выразил глубокие соболезнования близким и всему театральному сообществу.
«Невосполнимая утрата. Еще вчера счастливый, с наградой в руках по случаю Всемирного дня театра, а уже сегодня печальное известие о том, что его не стало... Директор, продюсер, сооснователь и актер Ярославского камерного театра… И этот список можно продолжать», — написал чиновник.
Актер Иван Охлобыстин, в свою очередь, назвал Ваксмана потрясающим и человеком-легендой, который «подарил свою жизнь» русскому театру и кино.
«Вечная память тебе дружище!» — прокомментировал актер.
«Театр должен владеть умами»
Ваксман родился 17 июня 1961 года в Тирасполе Молдавской ССР. Закончил Воронежский театральный институт, оттуда пришел в Ярославский ТЮЗ, где работал фактически с его открытия, с 1984 по 1992 год. В 1999 году Ваксман основал Ярославский камерный театр, в котором был и директором, и актером.
Ваксман говорил, что частный камерный театр позволяет ставить редкие, «непроходные» пьесы:
«Поскольку мы являемся частным театром, никто не влияет на наш выбор... Если бы зрители влияли на репертуар, я не думаю, что театры достигали бы каких-то высот. Если бы мы шли на поводу зрителя, то не занимались бы не искусством, а кассой. Театр должен разговаривать со зрителем, владеть умами, вести».
Он отмечал, что порой на спектакли приходит «неожиданный зритель», его интерес к камерному театру впечатлял директора.
«Иногда смотришь в зал, на некоторых лицах нет отпечатка интеллекта. Но именно эти люди так воспринимают спектакль, так чувствуют нюансы, что думаешь: какая же я свинья, так плохо о них подумал! Все зависит от того, что ты делаешь», — подчеркивал Ваксман.
Кроме театра, он занимался бизнесом: открыл кафе «Актер» в Ярославле, владел парой заведений за границей. Также был учредителем кинокомпании «Ярсинема», которая организует съемки в Ярославле и области.
Именно в городе на базе «Ярсинема» снимали громкий сериал «Слово пацана». Сам Ваксман к проекту относился положительно.
«Киностудия задумывалась как дополнительная возможность финансировать театр. Но кино как наркотик, затягивает. И здесь тоже хочется сделать свой уникальный проект... Сегодня мне ни за один фильм не стыдно. Ни за сценарий, ни за качество съемки... Были, конечно, проходные [сериалы]. Если бы от нас зависело, мы бы не снимали тот или иной сериал», — признавался продюсер.
Он пояснял, что кино — это больше про бизнес и деньги, а театр — «основа, двигатель, воздух» и от количества денег результат тут зависит в меньше степени. Помимо прочего Ваксман запустил в Ярославле свой кинофестиваль «Просто хорошее кино», на который в марте съезжаются актеры и режиссеры со всей страны. В этом году фестиваль идет в юбилейный, десятый раз.
Широкую известность как актер получил после участия в сериале «Молодежка». Всего снялся более чем в 100 работах, в том числе в лентах «Майор Гром: Чумной Доктор», «Раневская» «По законам военного времени 3». Сам Ваксман подчеркивал, что он прежде всего актер:
«Мой бизнес, «Ярсинема», ресторан «Актер» — все работает на идею. Идея — делать хороший творческий проект... Все, что делаю — кино и театр — все, чтобы иметь возможность играть то, что хочется».