«Врачи cделали все вoзмoжное»: число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 140 Мурашко: в больнице умер один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» унес жизни 140 человек, еще один пострадавший умер в больнице. В крайне тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Кроме того, по данным СМИ, 95 человек числятся пропавшими без вести. Обнаружить их живыми маловероятно. По данным СК, опознаны 84 тела пропавших при атаке на «Крокус».

Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 140, умер один из пострадавших в больнице, рассказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«К cожалению, один из пострадавших, рaнее нaходившийся в крайне тяжeлом cостоянии, cкончался, врачи cделали все вoзмoжное», — сказал он.

Это крупнейший теракт в России со времен Беслана (захват заложников в школе в 2004 году унес жизни больше 300 человек).

Всего в «Крокусе» пострадало 360 человек, среди них 11 детей. Подмосковный Минздрав 27 марта опубликовал обновленный список пострадавших. В нем говорится, что госпитализированы 123 человека, из них уже выписаны 40.

В крайне тяжелом состоянии оcтаются четверо пациентов, уточнил сегодня Мурашко. Еще 19, в том числе трое детей, в состоянии cредней степени тяжести. Готовятся к выписке 23 человека. Амбулаторную пoмощь получили 205 постpадавших.

Telegram-канал Baza сообщил, что в списке пропавших без вести 95 имен. Это люди, которых родственники не могут найти с момента теракта, их нет среди пострадавших и погибших. Останки некоторых умерших еще не опознаны, отмечает канал.

Позже в Следственном комитете сообщили, что после теракта в «Крокус Сити Холле» опознаны 84 тела погибших. Среди них пятеро детей от 9 до 16 лет. В ведомстве уточнили, что от потерпевших поступило 143 заявления о пропаже родных или близких людей в результате террористического акта.

Как вспоминают погибших

У разрушенного ТЦ появился стихийный мемориал жертвам теракта. Люди продолжают приносить к нему цветы, священники Одинцовской епархии ежедневно до 29 марта каждые несколько часов служат здесь панихиду.

В московском районе Внуково жители сделали мемориал из машины погибших соседей. Это Вугар Гусейнов и его супруга Лилит, они были сотрудниками аэропорта. Во время теракта Гусейнов пытался сделать баррикады из барных столов, чтобы спасти людей, его с женой расстреляли.

«У них остался ребенок, которому полтора года. Цветы [на их машине] начали появляться на следующий день после трагедии, их несут до сих пор, я положила на машину фотографию в рамочке», — поделилась с «Газетой.Ru» знакомая семьи Ольга.

Последние новости о расследовании теракта

Все четверо подозреваемых арестованы и находятся в СИЗО «Лефортово» на юго-востоке Москвы. В том числе и самый молодой из них, Мухаммадсобир Файзов, которому силовики при задержании повредили глаз, а на суд привезли без сознания на носилках.

Правозащитница Ева Меркачева предположила, что подозреваемые будут сидеть в отдельной камере с круглосуточным видеонаблюдением. Файзова при необходимости поместят в больницу при СИЗО.

«В последнее время во ФСИН пришли к выводу, что нужно их [подозреваемых в терроризме] содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников», — пояснила Меркачева.

Она добавила, что подозреваемых в терроризме мигрантов лучше не сажать в камеру к «славянам», потому что иначе «закончится все очень плохо».

В Москве тем временем закрыли кафе «Чайхана», владелец которого Алишер Касимов сдавал квартиру подозреваемым, как пишет РИА Новости. Возможно, речь о квартире в подмосковном Иванове, где жил Файзов. Касимов пояснил, что не знал о планах террористов, но суд все равно его арестовал.

Закрыт и московский хостел на Дмитровском шоссе, где тоже жили подозреваемые. О нем рассказал на допросе Далерджон Мирзоев. Мужчина сообщил, что жил в хостеле у шоссе «в районе Дмитровки» с «Мухаммадом». Владельцы хостела рассказали, что кроме Далерджона видели у себя Мухаммадсобира.