«Врачи cделали все вoзмoжное»: число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 140

Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 140, умер один из пострадавших в больнице, рассказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«К cожалению, один из пострадавших, рaнее нaходившийся в крайне тяжeлом cостоянии, cкончался, врачи cделали все вoзмoжное», — сказал он.
Это крупнейший теракт в России со времен Беслана (захват заложников в школе в 2004 году унес жизни больше 300 человек).
Всего в «Крокусе» пострадало 360 человек, среди них 11 детей. Подмосковный Минздрав 27 марта опубликовал обновленный список пострадавших. В нем говорится, что госпитализированы 123 человека, из них уже выписаны 40.
В крайне тяжелом состоянии оcтаются четверо пациентов, уточнил сегодня Мурашко. Еще 19, в том числе трое детей, в состоянии cредней степени тяжести. Готовятся к выписке 23 человека. Амбулаторную пoмощь получили 205 постpадавших.
Telegram-канал Baza сообщил, что в списке пропавших без вести 95 имен. Это люди, которых родственники не могут найти с момента теракта, их нет среди пострадавших и погибших. Останки некоторых умерших еще не опознаны, отмечает канал.
Позже в Следственном комитете сообщили, что после теракта в «Крокус Сити Холле» опознаны 84 тела погибших. Среди них пятеро детей от 9 до 16 лет. В ведомстве уточнили, что от потерпевших поступило 143 заявления о пропаже родных или близких людей в результате террористического акта.
Как вспоминают погибших
У разрушенного ТЦ появился стихийный мемориал жертвам теракта. Люди продолжают приносить к нему цветы, священники Одинцовской епархии ежедневно до 29 марта каждые несколько часов служат здесь панихиду.
В московском районе Внуково жители сделали мемориал из машины погибших соседей. Это Вугар Гусейнов и его супруга Лилит, они были сотрудниками аэропорта. Во время теракта Гусейнов пытался сделать баррикады из барных столов, чтобы спасти людей, его с женой расстреляли.
«У них остался ребенок, которому полтора года. Цветы [на их машине] начали появляться на следующий день после трагедии, их несут до сих пор, я положила на машину фотографию в рамочке», — поделилась с «Газетой.Ru» знакомая семьи Ольга.
Последние новости о расследовании теракта
Все четверо подозреваемых арестованы и находятся в СИЗО «Лефортово» на юго-востоке Москвы. В том числе и самый молодой из них, Мухаммадсобир Файзов, которому силовики при задержании повредили глаз, а на суд привезли без сознания на носилках.
Правозащитница Ева Меркачева предположила, что подозреваемые будут сидеть в отдельной камере с круглосуточным видеонаблюдением. Файзова при необходимости поместят в больницу при СИЗО.
«В последнее время во ФСИН пришли к выводу, что нужно их [подозреваемых в терроризме] содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников», — пояснила Меркачева.
Она добавила, что подозреваемых в терроризме мигрантов лучше не сажать в камеру к «славянам», потому что иначе «закончится все очень плохо».
В Москве тем временем закрыли кафе «Чайхана», владелец которого Алишер Касимов сдавал квартиру подозреваемым, как пишет РИА Новости. Возможно, речь о квартире в подмосковном Иванове, где жил Файзов. Касимов пояснил, что не знал о планах террористов, но суд все равно его арестовал.
Закрыт и московский хостел на Дмитровском шоссе, где тоже жили подозреваемые. О нем рассказал на допросе Далерджон Мирзоев. Мужчина сообщил, что жил в хостеле у шоссе «в районе Дмитровки» с «Мухаммадом». Владельцы хостела рассказали, что кроме Далерджона видели у себя Мухаммадсобира.