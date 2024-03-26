В США из-за столкновения с кораблем рухнул мост. В воду упали люди, их до сих пор ищут Fox: автомобильный мост в Балтиморе обрушился после столкновения с кораблем

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз. В тот момент по мосту ехали автомобили (в том числе тягач), спасательные службы ищут людей, которые упали в воду в результате обрушения (по разным данным, от семи до 20 человек). Работу дайверов осложняет прилив и темнота.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США) обрушился вместе с проезжающими по нему автомобилями после того, как в его опору врезался контейнеровоз.

Первые звонки об инциденте стали поступать около 01:30 по местному времени (08:30 мск), сообщил телеканалу Foxbaltimore директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт.

В соцсетях и СМИ распространилась видеозапись ЧП: судно, пытаясь отвернуть, налетает на одну и опор, и пролеты начинают рушиться. При этом части моста попадают на нос самого корабля. В считаные секунды мост протяженностью почти 3 км полностью рушится.

Сколько жертв — неизвестно

Первые подразделения спасателей прибыли на место происшествия в 1:50. В результате обрушения в воде оказались по меньшей мере семь человек (по другим данным, 20). Двоих уже удалось спасти: первый не пострадал и отказался от медицинской помощи, второй отправлен в местный травматологический центр в тяжелом состоянии.

«Информация (о количестве пострадавших) может меняться по мере получения дополнительной информации», — предупреждает глава пожарной службы Балтимора Джеймс Уоллес.

Специалист также сообщил, что в реке Патапско, берега которой соединяет обрушившийся мост, обнаружены автомобили (среди них есть тягач). На месте ЧП сейчас работают дайверы, их поиски осложняет приближающийся прилив и темнота.

«Вполне возможно, что там есть еще кто-то, кого мы не видели», — говорит Уоллес.

Исполнительный директор округа Балтимор Джонни Ольшевски — младший призвал помолиться за пострадавших.

Объявлен режим ЧС

Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил режим ЧС в штате из-за обрушения моста.

«Мы работаем с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации [президента США Джо] Байдена», — написал губернатор в X.

Движение по мосту закрыто в обе стороны, организованы объездные маршруты. Нанесен ли в результате ЧП какой-то ущерб окружающей среде, выясняется.

Причины столкновения еще не названы. По словам комиссара полиции Балтимора Ричард Уорли, сейчас активно ведется расследование инцидента.

«Нет абсолютно никаких признаков того, что это было сделано намеренно», — заявил Уорли на пресс-конференции, отвечая на вопрос, могло ли столкновение быть актом терроризма.

Редактор Sky News Адам Паркер обратил внимание, что незадолго до столкновения на судне пропадает напряжение и над ним появляется черный дым.

Судно, которое столкнулось с мостом — контейнеровоз Dali, ходит под флагом Сингапура. Корабль только начал свой путь в Коломбо, столицу Шри-Ланки. 22 члена экипажа Dali находятся на борту. Власти Сингапура выразили готовность сотрудничать с США в расследовании инцидента.

Мост им. Фрэнсиса Скотта Ки был расположен на юго-восточном сегменте объездной дороги вокруг Балтимора. По нему проходила двухполосная платная дорога — одна из основных трасс по маршруту между Нью-Йорком и Вашингтоном. Мост имел протяженность 2,57 км, в том числе основной судоходный пролет - 366 м с подмостовым габаритом 56 м.

Построен в 1972–1977 годах, открыт 23 марта 1977 года. Назван в честь автора государственного гимна США Фрэнсиса Скотта Ки.