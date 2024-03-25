«Их превратили в фанатиков за 2-3 недели»: как террористы готовили нападение на «Крокус» Сотрудник «Крокуса» говорил с террористом Фаридуни за две недели до теракта

Планировку концертного зала и расположение постов охраны «Крокус Сити Холла» террористы могли изучать заранее — за две недели до нападения. Очевидцы рассказали, что видели террориста Шамсидина Фаридуни 7 марта. Он вел себя подозрительно: ходил по холлу, все внимательно осматривал и интересовался планировкой. А за месяц до теракта он находился в Турции, где мог получить инструкции от кураторов. Что известно о подготовке теракта в «Крокусе» — в материале «Газеты.Ru».

Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек. Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

25 марта в СМИ появились многочисленные свидетельства того, что террористы планировали свое нападение заранее. По данным «Известий», двое получили инструкции по проведению теракта во время своей поездки в Турцию. Остальных участников завербовали в России.

Источник издания рассказал, что организаторы теракта выбирали исполнителей, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу, чтобы российские спецслужбы не смогли предотвратить теракт:

«Исполнители теракта в «Крокусе» познакомились порядка трех-четырех недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве, соцсетях, каких-либо свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками.

Вероятнее всего, мы имеем дело со случайным набором исполнителей, одержимых нехваткой денег и радикализированных их куратором».

Один из исполнителей — 19-летний Мухаммадсобир Файзов — как минимум несколько лет прожил в Ивановской области. Он работал в нескольких барбершопах. Владелец салона MyStyle рассказал «Известиям», что Файзов уволился, так как его не устроила зарплата. По его словам, молодой человек никогда не говорил о политике на работе. Известно, что он занимался борьбой. После увольнения Файзов переехал в Москву, а в феврале начал жить вместе с 25-летним Шамсидином Фаридуни в хостеле.

Главарь и вербовщик

По данным Shot, главарем террористов был Шамсидин Фаридуни — именно на него вышли кураторы, когда он находился в Турции. Примерно за месяц до теракта он был в Стамбуле, откуда, по его словам, прилетел в Россию 4 марта. Фото были сделаны 23 февраля, на некоторых из них указана геолокация «Аксарай, Стамбул».

Во время допроса террористы признались, что организаторы связались с ними через Telergam. Фаридуни был единственным, с кем контактировал «проповедник», заказавший массовое убийство людей за деньги.

Он рассказал, что слушал урок проповедника, после чего ему написал его помощник «без фамилии, без ничего» и предложил деньги за убийство «без разницы кого». Фаридуни транслировал полученные «уроки» остальным участникам нападения и показал им итоговый план.

«Это не была в классическом смысле спящая ячейка террористов, фанатиков. Скорее, их превратили в этих фанатиков за две-три недели. Куратору, их духовному лидеру, для этого вовсе необязательно находиться на территории России, всем можно управлять дистанционно. Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления. Это и позволило их кураторам, которые владеют разнообразными приемами и методами вербовки, превратить таксистов и барберов в террористов», — считает источник «Известий».

По информации издания, за выполнение задания всем четверым была обещана плата в 500 тыс. рублей на всех. Во время допроса Далерджон Мирзоев подтвердил, что согласился участвовать в теракте, так как у него не вышло с бизнесом: он купил машину и хотел работать в такси. В качестве аванса организаторы перевели террористам 250 тыс. рублей.

Изучили «Крокус» заранее

Место нападения террористы тоже изучили за несколько недель до теракта. Так, Фаридуни был в «Крокусе» 7 марта, когда там проходил концерт итальянского тенора Алессандро Сафины. В тот день около эскалатора дежурил сотрудник площадки — 16-летний Александр, который помогал посетителям ориентироваться в «Крокусе».

Юноша рассказал Telegram-каналу Shot, что обратил внимание на подозрительного мужчину: он ходил по холлу и осматривал помещение. По словам Александра, неизвестный несколько раз подходил к нему и около часа на «ломаном русском» спрашивал, где что находится. Сотрудник «Крокуса» попросил мужчину снять верхнюю одежду в гардеробе, однако он так и продолжил ходить по холлу в куртке, а затем ушел. Именно из-за куртки Александр запомнил мужчину: он предположил, что это был Фаридуни, так как на фотографиях у мужчины точно такой же элемент гардероба.

Посетительница площадки Наталья тоже видела террористов 7 марта, когда пришла на концерт Сафина. У входа она заметила нескольких бородатых мужчин в зеленой и песочной одежде, писал Mash.

Telegram-канал Baza сообщил, что в полицию обратился таксист, подвозивший Фаридуни в тот день. По словам мужчины, 7 марта около 19:30 ему поступил заказ из «Крокуса», предположительно, от Фаридуни. Таксист утверждает, что к нему в машину сел молодой человек в куртке коричневого цвета.

По данным Baza, Шамсутдин заказал машину в самом начале концерта, поэтому водитель удивился и спросил, почему тот уехал так рано. Шамсутдин пояснил, что концерт ему не понравился, и посетовал, что «выкинул деньги на ветер». Мужчина довез его до деревни Путилково, высадил и уехал.

В тот вечер на концерте Алессандро Сафины все происходящее снимал фотограф «Крокуса». Фаридуни попал на несколько снимков, благодаря им очевидцы смогли его опознать.

Источник «Известий» считает, что теракт могли устроить и раньше — 8, 9, 10 или 11 марта.

К тому времени организаторы, вероятно, завербовали всех исполнителей. Shot пишет, что двое из четырех террористов как минимум пять раз были на площадке.

В начале марта в «Крокусе» выступали Григорий Лепс и Shaman. По предварительным данным, боевики не стали устраивать теракт во время концертов Лепса и Shaman, так как зал охраняли «по усиленной программе».

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек. Личности семи человек, причастных к теракту, пока не обнародовали.