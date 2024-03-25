Школы, ТЦ, больница с ранеными «Крокуса». О каких «минированиях» сообщают по России В Москве из-за ложного сообщения эвакуировали 700 человек из центра имени Пирогова

После теракта в «Крокусе» в России участились случаи сообщений о якобы минировании мест массового скопления людей: торговых центров, учебных заведений и больницы, где лежат пострадавшие. Полиция и администрация заведений усилили меры безопасности. В связи с тем, что теракт устроили уроженцы Таджикистана, их сограждан просят не выходить на улицу в темное время суток и избегать людных мест.

По предварительной информации, четверо террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», являются уроженцами Таджикистана. Telegram-канал Baza выяснил, что таджикские диаспоры в России попросили сограждан избегать массовых мероприятий и по возможности не выходить из дома поздно вечером. Кроме этого, некоторые работодатели потребовали от своих сотрудников-граждан Таджикистана обновить информацию об их личных данных: ФИО, паспорте и месте жительства. Таджикские диаспоры уточнили, что сограждане не жаловались на противоправные действия по отношению к ним.

По данным РИА Новости, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода первым оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ в Душанбе. Он отметил, что Таджикистан выступает против международного терроризма и намерен бороться с ним вместе с Россией и мировым сообществом.

«Разделяем с многонациональным российским народом скорбь невосполнимой утраты и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — добавил Расулзода.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Владимиром Путиным также осудил теракт. Он подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

МИД Киргизии порекомендовал своим гражданам, проживающим в РФ, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и всегда иметь при себе документы удостоверяющие личность и законность пребывания на территории России.

«Минирование» торговых центров

После теракта в «Крокусе» увеличилось количество сообщений о минировании различных мест массового скопления людей. Так, ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что 25 марта поступило сообщение о якобы минировании десяти столичных торговых центров. Администрация эвакуировала посетителей, специалисты осматривают здания.

Те торговые центры, которые после проверки оказались «чистыми», уже возобновили работу.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что полиция дежурит у входа в торговые центры, у некоторых посетителей проверяют документы.

24 марта эвакуировали два крупных ТЦ: петербургский «Лондон Молл» и московский «Ривьера». ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 24 марта в 15:19 сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего студента. Во время оформления он рассказал полицейским, что «Лондон Молл» якобы заминирован, эти сведения не подтвердились.

Также появились сообщения о минировании ТЦ в Волгограде и Ижевске, школы под Новосибирском, колледжа в Уфе. В некоторых случаях информация якобы пришла от сотрудников Лиги безопасного интернета.

«Подписываясь данными одного из наших сотрудников, провокаторы рассылают ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других учреждений. Лига безопасного интернета никакого отношения к этим письмам не имеет. Обратились в МВД в связи с этой ситуацией», — написала глава организации Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

«Минирование» больницы с пострадавшими в «Крокусе»

По данным Telergam-канала Mash, неизвестный отправил письмо на почту Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, где в том числе наблюдаются пострадавшие после теракта в «Крокусе». Он сообщил, что на нескольких этажах больницы лежат четыре рюкзака, в которых заложены фосфорные самодельные взрывные устройства с таймером, установленным на 40 минут.

Администрация больницы экстренно эвакуировала всех людей. На место прибыли оперслужбы, которые осмотрели здание, но ничего не нашли. Shot пишет, что 900 пациентов и врачей уже вернулись в медицинское учреждение.

Директор центра Олег Карпов рассказал РИА Новости, что эвакуацию проводили из корпуса, где нет лежачих больных. Он уточнил, что пострадавшие после теракта в «Крокусе» находятся в другом здании.