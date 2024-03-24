«Не знаю, чего хотели»: в полицию Еревана ворвались вооруженные люди после задержания 49 ветеранов Три человека напали на отделение полиции в Ереване и взорвали гранату

Три вооруженных человека пытались ворваться в отделение полиции в районе Нор-Норк на востоке Еревана. Двое из них пострадали во время взрыва собственной гранаты. Их госпитализировали. Третьего человека обезвредил спецназ —переговоры с ним полиция вела больше часа. Ранее в МВД Армении сообщили, что 24 марта задержали 49 членов организации «Боевое братство» — их подозревают в незаконном хранении оружия. По данным армянских СМИ, собравшиеся у здания полиции требовали отпустить задержанных.

24 марта в Армении задержали члена организации «Боевое братство» («Всеармянская общественная организация ветеранов войн», объединяет в своих рядах участников войн и локальных конфликтов в Республике Армения) Аветиса Аветисяна, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на заявление организации. Позже стало известно, что задержаны как минимум 24 члена «Боевого братства». Всех их подозревают в незаконном хранение оружия.

При этом «Арменпресс» со ссылкой на МВД Армении писал, что задержанных 49. В организации изданию подтвердили, что все эти люди состояли в «Боевом братстве».

Взрыв у отделения полиции

После того, как стало известно о задержании, к отделению полиции в районе Нор-Норк на востоке Еревана пришла группа людей. Они требовали освободить членов сообщества, сообщил изданию NEWS.am фотокорреспондент Гагик Шамшян.

ТАСС при этом сообщал, что в отделение полиции ворвались вооруженные люди. По словам корреспондента агентства, один из них показался в дверях, потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и снова скрылся в здании. К месту стянули спецназ и красные береты (силы специального назначения полиции Армении), сообщил корреспондент Sputnik Армения. Также прибыли медики и экстренные службы.

Примерно в полшестого по местному времени во дворе отделения прогремел взрыв. По данным издания Armlur.am, взорвалась граната, пострадали люди.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил, что в районе 17:00 трое вооруженных мужчин попытались ворваться в здание полиции Нор Норка. Двое раненных в результате взрыва гранаты — сами нападавшие. Их госпитализировали.

Третий мужчина, вооруженный гранатой, по-прежнему находился рядом с отделением полиции. По данным Sputnik Армения, переговоры с ним вели начальник полиции республики Арам Ованнисян и начальник криминальной полиции Вардан Варданян. Только спустя два часа с момента взрыва мужчину обезвредили силы спецназа Службы нацбезопасности Армении, написал NEWS.am.

«Боевое братство» опровергло свою причастность

Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян сообщил журналистам, что на данный момент никаких террористических групп в отделении полиции нет. Он также отметил, что сведений о том, кем является обезвреженный мужчина, тоже нет.

«Я не знаю, чего он хотел, но было очевидно, что это поведение, характерное для террористического акта, и последний [нападавший] был нейтрализован», — добавил Памбухчян.

Организация «Боевое братство» после взрыва опровергла свою причастность к инциденту у здания полиции.

«Боевое братство» никак не связано с произошедшим, мы осуждаем любые террористические действия и будем действовать только в рамках закона», — говорится в заявлении организации.

Участие братства в нападении на здание полиции также не стал комментировать представитель МВД Армении Саркисян. По сообщению Sputnik Армения, пресс-секретарь ведомства заявил, что на данный момент все задержанные ранее члены «Боевого братства» уже освобождены.