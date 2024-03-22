После наркотиков к ней явились бесы. Задушившую трех детей женщину отправили на лечение В Екатеринбурге освободили от ответственности мать, задушившую детей из-за «бесов»

Свердловский областной суд решил отправить на принудительное лечение Анастасию Петрову, которую обвинили в убийстве троих детей. Женщина якобы считала, что в них вселились бесы. Сейчас она проходит лечение в Казани, вероятнее всего, ее оставят в том же медицинском учреждении. Точные сроки лечения ни судья, ни адвокат не назвали. Свекровь Петровой потребовала возместить ей два миллиона рублей, но суд не удовлетворил иск. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Свердловской области суд приговорил 37-летнюю екатеринбурженку Анастасию Петрову к принудительному лечению в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением, говорится в сообщении пресс-службы органа. Ее обвиняют в убийстве своих троих детей, в которых якобы вселились бесы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в декабре 2022 года мать вместе с детьми 2007, 2012 и 2022 годов рождения находилась в квартире в Екатеринбурге. Там она задушила своих сыновей и дочь.

В ходе следствия провели несколько экспертиз и опросили свидетелей. Специалисты пришли к выводу, что «женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь».

Адвокат обвиняемой Татьяна Ерофеева в беседе с РИА Новости рассказала, что женщина сейчас находится в клинике в Казани, поэтому на заседании она присутствовала по видеосвязи. Она также сказала E1.ru, что обвиняемая осознает все, что произошло, «насколько это возможно больному человеку». На данный момент неясно, сколько продлится лечение женщины. По словам адвоката, вероятнее всего, Петрова продолжит лечиться в Казани.

Владимир Дремин — отец Петровой — заявил журналистам, что его дочь сейчас находится в «острой стадии болезни». По его словам, в данный момент он не разговаривает с ней о внуках. Дочь сообщила отцу, что в больнице ее вкусно кормят, она лежит в палате с еще девятью пациентами. Единственное, что ей не нравится, — порядок пользования туалетом: их водят в уборную по часам, однако и к этому женщина уже привыкла. Дремин заявил, что «лживый психопат-муж» мог подсыпать его дочери наркотические вещества.

«Не оказывали ей медицинскую помощь полгода. За это время проводили различные допросы, по сути, пыточные, когда она обливалась слезами, в истериках была. Вместо того, чтобы сделать немедленно экспертизу и в течение месяца. Она на лечение попала в октябре. При этом у нее мысли суицидальные были», — рассказал Дремин в беседе с E1.ru.

Свекровь Петровой требовала возместить ей два миллиона рублей из-за убийства внуков, однако суд отказал в иске. При этом родственники все еще могут потребовать возместить ущерб в других инстанциях.

Убила из-за бесов

По предварительным данным, в ночь с 25 на 26 декабря 2022 года Анастасия Петрова задушила своих сыновей 10 и 15 лет, а также шестимесячную дочь. Kp.ru пишет, что якобы за десять дней до убийства отец детей стал видеть бесов. Он просил супругу бить его, чтобы изгнать сущности. Петрова утверждает, что после этого она начала видеть галлюцинации. Ей казалось, что она идет по пустыне, испытывая жажду.

25 декабря обвиняемая отправила мужа к родителям. Она планировала сбежать вместе с детьми, но после вечерней прогулки якобы решила расправиться с ними.

«Подошла к коляске, где спала дочь, обвернула пояс вокруг шеи и стала тянуть за концы пояса, перекрыв доступ кислорода. Дождавшись, когда дыхание дочери прекратилось, она убрала пояс с шеи и направилась к кровати, где спал 10-летний сын. Подойдя к мальчику, она также обвернула пояс вокруг шеи и стала тянуть за концы», — сказано в показаниях матери.

По словам Петровой, после убийства младших детей она разбудила старшего и предложила ему «отправиться в рай» или остаться с «отцом и его бесами». Юноша якобы выбрал умереть, лег на пол и позволил матери задушить его.

Утром обвиняемая связалась с родственниками и рассказала о произошедшем, те передали информацию участковому. Сотрудники правоохранительных органов нашли хозяйку съемной квартиры, которая помогла им открыть дверь. В это время Петрова спала на телах детей. Обвиняемая оставила записку, в которой написала, что пошла на такой шаг, так как тяжело больна и ей не с кем оставить детей.

Экспертиза дважды признала женщину невменяемой, как и ее супруга. По данным «Коммерсанта», Петрова частично признала свою вину. Она утверждает, что муж подсыпал ей наркотики, что подтолкнуло ее совершить убийство.