Ни жив ни мертв. Чем известен «крабовый король» Олег Кан Какие уголовные дела были возбуждены против Олега Кана

Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с бизнесмена Олега Кана и еще нескольких рыбопромышленников Дальнего Востока 358,7 млрд руб. за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам. Адвокаты предпринимателя, прозванного в СМИ «крабовым королем», настаивали на том, что их подзащитный умер в феврале прошлого года. В Генпрокуратуре считают, что это инсценировка. «Газета.Ru» рассказывает, кто такой Олег Кан и в чем еще его обвиняют.

Повелитель крабов...

Олег Кымхакович Кан — известная фигура на Дальнем Востоке, бизнесмен, основавший несколько крупных компаний по добыче рыбы, крабов, креветок и других морепродуктов.

Он родился 16 апреля 1967 года в Невельске на острове Сахалин, где закончил школу и техникум. Отслужив в армии, будущий бизнесмен в 1992 году окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Инженер – технолог рыбной промышленности». В том же году пошел работать на Невельскую базу тральщиков, на рыбопромысловые суда. В компании «Каниф Интернешнл» был мастером обработки [рыбы] и старшим мастером.

В 1995 году стал гендиректором совместного российско-японского предприятия «Вакканай», занимал эту должность до 2009 года. Компании (Кан владел в ней 50%-ной долей) принадлежали квоты на добычу краба, которого поставляли в Японию.

По данным СМИ, Олег Кан наладил поставки краба в Южную Корею и Китай. В 2000-х Кан приобретал компании с квотами на крабодобычу по всему российскому Дальнему Востоку, активно участвовал в госаукционах, на которых продавались квоты на вылов этих ракообразных.

К 2018 году связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке крабодобытчиками, обеспечивая 17% общенациональной добычи краба. Чистая прибыль его компаний превышала 10 млрд руб.

В 2018 году федеральные телеканалы показали документальный фильм о браконьерском вылове краба и его контрабанде. Имя Олега Кана было упомянуто наряду с другими «крабовыми королями». После этого бизнесмен улетел в Японию на частном самолете.

В августе прошлого года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде более 3 тыс. тонн краба стоимостью 2,6 млрд руб. и об уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,6 млрд руб. Кана обвинили в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

По версии следствия, Кан как лидер преступного сообщества, с 2014 по 2019 год организовал контрабандные поставки краба за границу общей массой более 3 тыс. тонн и стоимостью 2,6 млрд руб.

При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным Кану иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в таможенных органах.

...или крабовый демон?

Против Олега Кана было возбуждено и уголовное дело по факту заказного убийства предпринимателя-крабодобытчика Валерия Пхиденко в 2010 году. По версии следствия, Кан считал, что Пхиденко причастен к покушению на его жизнь, и нанял за вознаграждение исполнителя убийства и пособника. Последний пригласил предпринимателя-крабодобытчика во Владивосток, якобы на деловые переговоры, а киллер застрелил бизнесмена у ресторана «Три богатыря».

Пособник в августе 2011 года был осужден за содействие убийству из корыстных побуждений.

Изначально дело против Кана по факту убийства Пхиденко было открыто сахалинскими правоохранительными органами, но в 2012 году прекращено. Кан тогда, по данным СМИ, уезжал за границу, но вернулся после окончания следствия.

В 2018 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность решения местных силовиков. Дело было открыто вновь. Кана объявили в международный розыск. СК искал бизнесмена, но он снова скрылся из России.

«То, что происходит сейчас со мной, — это просто беспредел», — отмечал Олег Кан в интервью газете «Ведомости» в 2020 году.