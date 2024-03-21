Адвокаты заявили о смерти «крабового короля». Почему Генпрокуратура назвала ее инсценировкой? Генпрокуратура назвала информацию о смерти бизнесмена Олега Кана инсценировкой

Смерть известного сахалинского рыбного промышленника Олега Кана, известного как «крабовый король», Генпрокуратура считает инсценировкой. Представитель ведомства заявил об этом на заседании суда, где рассматривался иск о взыскании 358 млрд рублей со структур, подконтрольных в том числе Кану. Адвокаты «крабового короля» утверждают, что передали в канцелярию свидетельство о его смерти, но прокуратура настаивает на соответствующих записях в ЗАГСе.

Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Олега Кана. Представитель ведомства заявил об этом на заседании Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры о взыскании 358 млрд рублей в пользу государства с Кана и еще одного «крабового короля» Дальнего Востока Дмитрия Дремлюги.

«Из ЗАГСов Сахалинской области, из ЗАГСов Санкт-Петербурга были получены идентичные справки, говорящие о том, что <...> [акты] по смерти господина Кана Олега Кымхаковича 16 апреля 1937 года рождения не регистрировались», — заявил на суде представитель Генпрокуратуры (цитата по ТАСС).

По его словам, закон обязывает родственников или других лиц, которые знают о смерти человека, сообщить в ЗАГС. Сделано этого не было.

«Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — заключил представитель надзорного ведомства.

Адвокаты предоставили свидетельство о смерти

О том, что Кан умер, его адвокаты впервые заявили на прошлом заседании — 20 марта. Хотя в анонимных Telegram-каналах об этом сообщалось еще в конце февраля 2023 года.

«В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер — по нашей информации, ее нет», — ответил на том же заседании представитель Генпрокуратуры.

Наследственное дело на имя Кана Олега Кымхаковича есть и в онлайн-реестре Федеральной нотариальной палаты. Именно о нем на суде 20 марта упоминали адвокаты Кана. В наличии материала убедился корреспондент «Газеты.Ru». Номер дела: 34/2023, его открыла нотариус Людмила Семенец. Согласно документу, Кан умер 14 февраля 2023 года.

close 100% Федеральная нотариальная палата

Адвокаты Кана утверждают, что передали свидетельство о его смерти в канцелярию Арбитражного суда Приморского края к заседанию, проходящему 21 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олега Суханова. Они также отметили, что просили Арбитражный суд Приморского края истребовать свидетельство о смерти предпринимателя в Великобритании, поскольку ходатайство о смерти Кана «судя по всему, не дошло до суда».

«У нас ходатайство об истребовании доказательств Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где зафиксирована [смерть] и выдано свидетельство о смерти Кана. Раз прокуратура не верит этому обстоятельству, то мы просим истребовать документы судебным запросом, напрямую», — заявил представитель защиты на заседании суда.

Адвокатов Суханов также объяснил, что если человек умер за границей, там выдают свидетельство о смерти, и по нему смерть регистрирует ЗАГС.

«У меня есть эти документы, ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — сообщил Суханов.

«Мы настаиваем на том, что наш подзащитный должен быть оправдан в суде. У нас есть все основания ждать оправдательный приговор, мы с коллегами провели большую работу», — заявил накануне ТАСС еще один адвокат Константин Трапаидзе.

Ущерб почти на 400 миллиардов

В отношении Олега Кана сейчас рассматривается два уголовных дела, он объявлен в международный розыск.

По первому делу рыбопромышленник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

По версии Генпрокуратуры, на протяжении как минимум пяти последних лет компании Кана и Дремлюги установили иностранный контроль (у Кана есть вид на жительство в Корее, Дремлюга — гражданин Украины) над стратегически важными отраслями и создали угрозу экономической безопасности.

Расследование этого уголовного дела началось в 2018 году после выхода на Первом канале и «России 24» фильмов о незаконном вылове на Дальнем Востоке и контрабанде морепродуктов за рубеж. Олегом Каном тогда заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава СК поручил пересмотреть решение о прекращении более раннего уголовного преследования Кана. Он по нему проходил подозреваемым в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, который также занимался рыбным бизнесом.

Три выстрела у «Трех богатырей»

По версии следствия, в 2005 году Кан нанял киллера (он до сих пор не найден), который 29 марта 2010 года пригласил Пхиденко на встречу к ресторану «Три богатыря» и три раза выстрелил в него, когда тот сидел в такси. Рыбопромышленник получил ранения грудной клетки и брюшной полости и скончался.

По этому делу Олегу Кану грозит 19 лет колонии строгого режима. Как считают в прокуратуре, Кан подозревал Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь.