Умер «крабовый король». За что его судили в России? Адвокаты заявили в суде о смерти «крабового короля» Олега Кана

Олег Кан, известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, известный как «крабовый король» умер, сообщили его адвокаты. Юристы предложили прекратить производство в отношении своего клиента, по которому с предпринимателя предполагается взыскать более 300 млрд рублей. Подтверждение смерти может быть обнародовано 21 марта, когда в суде будет рассматриваться другой иск в отношении Кана — об организации убийства.

Предприниматель Олег Кан, известный в СМИ как «крабовый король», умер в прошлом году. Об этом сообщили его адвокаты в ходе судебного заседания по резонансному делу в отношении рыбопромышленника.

«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович 16 апреля 1967 года рождения скончался 14 февраля 2023 года. В отношении него открыто наследственное дело», — цитирует одного из юристов РИА Новости.

Защита Кана предложила истребовать у нотариуса материалы наследственного дела и прекратить производство в отношении своего клиента.

Представитель Генпрокуратуры, передает РИА Новости, скептически отнесся к озвученной информации, заявив, что ведомство «ставит ее под сомнение».

«В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер — по нашей информации, ее нет», — сказал участник процесса.

В онлайн-реестре Федеральной нотариальной палаты действительно есть наследственное дело, которое упомянули в ходе судебного заседания адвокаты Кана, убедился корреспондент «Газета.Ru».

Информация о смерти Кана появлялась еще в конце февраля 2023 года. Сообщалось, что предприниматель скончался от рака поджелудочной железы в одной из Клиник Лондона, а похоронен в Южной Корее.

«Это чей-то преднамеренный вброс, у нас нет такой информации, работаем в штатном режиме», — говорил тогда в интервью «Вести:Приморье» адвокат Кана Константин Трапаидзе.

По данным СМИ, Олег Кан улетел из России в 2018 году на личном самолете в Японию.

В России в отношении него ведется расследование двух уголовных дел.

Первое дело

В приморском арбитраже рассматривается иск Генпрокуратуры на 376 млрд руб. (на его рассмотрении и была озвучена информация о смерти Кана). Ответчики по нему — 31 компания и 29 физических лиц, подконтрольные Кану (а также еще одному «крабовому королю» Дмитрию Дремлюге).

По версии прокуратуры, на протяжении как минимум пяти последних лет компании установили иностранный контроль (у Кана есть вид на жительство в Корее, Дремлюга – гражданин Украины) над стратегически важными отраслями и создали угрозу экономической безопасности.

Расследование этого уголовного дела началось в 2018 году после выхода на Первом канале и «России 24» фильмов о незаконном вылове на Дальнем Востоке и контрабанде морепродуктов за рубеж. Олегом Каном тогда заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава СК поручил пересмотреть решение о прекращении более раннего уголовного преследования Кана, по которому он подозревался в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, который также занимался рыбным бизнесом.

Второе дело

По этому делу замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин запросил в качестве наказания для Олега Кана 19 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2005 году Кан нанял киллера (он до сих пор не найден), который 29 марта пригласил Пхиденко на встречу к ресторану «Три богатыря» и произвел в него три выстрела. Рыбопромышленник получил ранения грудной клетки и брюшной полости и скончался.

Как считают в прокуратуре, Кан подозревал Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь.

Следующее заседание по делу назначено на 21 марта.

«Возможно, на этом заседании прояснится, есть ли подтверждение данным о смерти Кана или нет», — пишет РИА Новости.