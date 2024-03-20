«Тело покрылось темными пятнами». Российская туристка неожиданно скончалась в Египте Отдыхавшая в Египте россиянка оказалась в клинике пятизвездочного отеля и погибла

Российская туристка, отдыхавшая в Шарм-эш-Шейхе, внезапно почувствовала себя нехорошо и умерла меньше, чем через сутки. Спустя пару часов после первых симптомов у Анастасии стали отниматься ноги, а по всему телу появлялись темные пятна. Мать женщины утверждает, что сотрудники отеля не вызывали «скорую» к ее дочери, пока та окончательно не потеряла сознание. В Pyramisa Hotel в свою очередь настаивают, что россиянку осматривал штатный врач, а от госпитализации отказывалась сама мать Анастасии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российская туристка умерла в клинике при пятизвездочном отеле Pyramisa Hotel в египетском Шарм-эш-Шейех. Женщине резко стало плохо в последний день перед вылетом домой, а администрация отеля якобы отказалась вызвать скорую помощь, сообщает Telegram-канал Shot.

36-летняя Анастасия из города Салавата приехала на курорт вместе с матерью и шестилетней дочерью. Отпуск прошел хорошо, и по его завершении семья пообедала в отеле, причем и бабушка, и мать, и дочь ели одни и те же блюда. После обеда Анастасии резко стало плохо, у нее поднялась температура до 40 градусов.

Женщина обратилась к врачу в мини-клинику на территории отеля, причем к моменту обращения за медицинской помощью она уже не могла самостоятельно ходить, пишет Shot.

Врач сделал Анастасии укол, не сказав название препарата, и дал жаропонижающее, после чего не оставил в клинике, а разрешил вернуться в отель. Уже в номере температура у Анастасии резко стала снижаться, в итоге опустившись до 33 градусов, а на теле появились темные пятна. Позже у женщины начали отниматься ноги.

Лишь ночью россиянку доставили в государственную больницу Шарм-эш-Шейха, уже без сознания. В реанимации медучреждения утром следующего дня она скончалась от остановки сердца.

Две версии

Почему туристку, находившуюся изначально в тяжелом состоянии, не госпитализировали сразу? Есть две различные версии.

Shot со ссылкой на мать Анастасии утверждает, что женщины обратились к сотрудникам отеля и попросили вызвать скорую помощь сразу же, как появились первые признаки заболевания, то есть после обеда. Тогда им отказали в вызове врачей из больницы и предложили обратиться к штатным медикам отеля.

В следующий раз женщины попросили вызвать «скорую» после того, как уже в номере отеля Анастасия стала покрываться странными пятнами и у нее наступила гипотермия. Сотрудники Pyramisa Hotel якобы снова отказались позвонить в «скорую» и позвали в номер того же штатного врача. Медик вскоре пришел, осмотрел пациентку и заявил, что темные пятна возникли от загара.

На третий раз «скорую» все-таки вызвали: россиянка уже потеряла сознание.

Руководство отеля в свою очередь сообщает, что сотрудники Pyramisa Hotel были готовы сразу же вызвать скорую помощь, но от госпитализации якобы отказалась сама мать Анастасии из-за того, что на следующий день они должны были уже улетать на родину. Штатный врач отеля смог убедить женщину согласиться на госпитализацию уже ближе к ночи.

«Это подтверждает и официальное медицинское заключение городской поликлиники», — говорится в комментарии Pyramisa Hotel.

«Несмотря на неоднократные рекомендации врача о госпитализации или посещении поликлиники, мать Анастасии настояла на получении счетов, объясняя решение скорым отъездом. Несмотря на настойчивость врача, мать Анастасии категорически отказывалась. В конце концов, Анастасия все же была госпитализирована, и официальное медицинское заключение подтвердило остановку сердца», — заявили «Газете.Ru» в отеле.

В Pyramisa Hotel также отметили, что мать умершей россиянки не подавала никаких судебных исков и не высказывала обвинений.

Тело Анастасии скоро должны доставить в Салават, где российские судмедэксперты смогут подтвердить установленные египетскими коллегами причины смерти или опровергнуть их.

Отравление химикатами

В 2018 году в египетском отеле умерли супруги из Великобритании. Причину их смерти долго не удавалось достоверно установить, и только осенью 2023 года эксперты пришли к выводу, что туристы отравилась химикатами от постельных клопов.

69-летний мужчина и его 63-летняя супруга отдыхали в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками. Внезапно супруги одновременно почувствовали недомогание и не спустились на завтрак. Когда их дочь зашла в номер, родители находились уже в очень плохом состоянии. Прибывшие на место врачи не смогли их реанимировать.

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина, проживавший в соседнем с британцами номере, пожаловался на постельных клопов, после чего сотрудники отеля обработали его комнату инсектицидом, пары которого «добрались» к соседям.