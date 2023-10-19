Туры из России в Египет подешевели из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цены на туры из России в Египет в период с 11 по 17 октября в среднем упали на 25-31%. Одной из причин такого сокращения стоимости путевок стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Слетать.ру».

По данным агентства, российские граждане стали меньше интересоваться турами в Египет. Спрос на соответствующие путевки за указанный промежуток времени сократился на 4% по сравнению с объемом продаж за предыдущие две недели, уточнили представители компании.

«Стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%», — подчеркнули в пресс-службе.

В компании не исключили, что главной причиной таких ценовых скачков стала напряженная обстановка на Ближнем Востоке. Колебания спроса на туры были особенно заметны в первую неделю после начала вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. При этом с 17 октября спрос и цены стабилизировались, уточнили в пресс-службе.

Также представители организации отметили, что аналогичная ситуация произошла в начале февраля 2023 года с путевками в Турцию. Тогда в республике произошли разрушительные землетрясения, однако уже через неделю россияне начали вновь интересоваться турами в эту страну.

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