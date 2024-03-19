Кто заплатит за фото «Родины-матери» в Волгограде Представитель внука Вучетича заявил, что за изображение «Родины-матери» платили всегда

Внук автора монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде — скульптора Евгения Вучетича, по наследству получил право на использование изображения мемориала на Мамаевом кургане, а также на авторские отчисления. Жители города переживают, что им придется платить Вучетичу-младшему за фотографии, сувениры и баннеры. Представитель внука скульптора Эрик Вальдес-Мартинес объяснил в комментарии «Газете.Ru», кто заплатит, а для кого изображение Родины-матери останется бесплатным.

— Безусловно, фотографироваться на фоне памятника можно любому лицу. Свадьбы, дни рождения, туристы, — как хотите. Использовать и выкладывать фото себя на фоне памятника можно в интернете, в социальных сетях. Никаких ограничений с точки зрения закона нет, и правообладатель в это вмешиваться не может. Но, если вы что-то пририсуете «Родине-матери», то, конечно, вам зададут вопросы.

Правообладатель может вмешиваться только в двух случаях. Первое – если памятник является основным объектом использования. То есть вы сфотографировали памятник и разместили его изображение, например, на футболке. Этого делать нельзя без разрешения автора.

Второе — если символ памятника используется в целях получения дохода. Например, без разрешения правообладателя выпускается сувенирная продукция.

Во всех остальных случаях: в образовательных, информационных, учебных, воспитательных — пожалуйста, используйте. Ограничений нет.

Напомню, что закон об авторском праве и смежных правах был принят в 1993 году. Норма, защищающая интересы автора произведения изобразительного искусства, была принята одновременно с этим законом. В 2008 году закон поменялся, была принята 4 часть Гражданского кодекса России, где эта норма была сохранена.

С точки зрения законодателя вопрос защиты прав авторов произведений изобразительного искусства давно не стоит, он решен. А вот с точки зрения практической применимости проблемы есть, поскольку активная практическая реализация действительно началась не так давно.

Но на это были объективные причины. Наследникам или авторам сложно самим защищать свои права и что-то требовать, потому что они не специалисты. Кроме того, в современной российской юридической практике в принципе вопросы защиты авторского права долго не находили должной реализации. Не так давно появилась профессиональная организация, представляющая интересы авторов произведений изобразительного искусства, через которую сейчас правообладатели пытаются решать такого рода вопросы.

Кому-то кажется, что 30 лет кто-то работал на этом рынке, в полиграфии, выпускал сувенирную продукцию и никогда не платил отчисления. Но это не так. Потому что платили музею. Музей-заповедник «Сталинградская битва» получал за это деньги всегда. Другое дело, что сам правообладатель изображения мемориала на Мамаевом кургане активно стал работать в последние годы.

Все, в том числе наследник скульптура — Вучетич Евгений Викторович, прекрасно понимают общественную значимость этого объекта. У правообладателя нет никаких препятствий по использованию этого памятника. Но у него никогда не вызывало восторга, когда мы находили изображение этого памятника, например, на бутылке с водкой, игральных картах или на элементах одежды. Вызывают также вопросы, когда некоторые политические партии спекулируют исключительно в своих личных меркантильных целях на использовании памятника «Родина-мать зовет!»

Потому что этот памятник не про рекламу, продвижение чьих-то интересов и тому подобное. Это совершенно про другое.

Этот памятник про страшную войну, про трагедию и одновременно героизм советского воина-солдата.

В настоящее время схема получения разрешения на использование памятника работает таким образом. Предполагается, что лицо, которое хочет использовать изображение памятника для выпуска, например, сувенирной продукции, обращается к нам. Мы просим предоставить макет предполагаемых изделий. Нам важно, чтобы это отражало суть памятника. После согласования макета с правообладателем мы заключаем договор на выпуск такой продукции. Конечно, мы контролируем качество и количество выпускаемой продукции.

Таким образом работает не только наша организация. Так во всем мире осуществляется процесс получения разрешения на использование произведения автора. Мы практический опыт переняли именно из-за рубежа. То есть это не какая-то российская придумка, мы действуем по накатанному пути. Смотрим, чтобы соответствовало характеру и цели использования.

Поскольку в настоящем случае речь идет о памятнике «Родина-мать зовет!», значит его использование должно символизировать дух Победы. И важно, чтобы он не был элементом рекламы.

Еще раз отмечу: каждый конкретный случай индивидуален.

У нас были дела, когда суд говорил, что изображение памятника использовалось в информационных целях, поэтому правообладатель не может требовать вознаграждение. Мы стараемся все это оценивать и даем свое мнение. Если речь идет про выпуск, например, карт города, то тут, скорее всего, вопросов может не возникнуть. Но все равно следует обращаться к представителю правообладателя, чтобы получить полную профессиональную рекомендацию.

Безусловно, город Волгоград ассоциируется с памятником «Родина-мать зовет!» Но если там на заднем фоне кто-то подрисует «Вкусно — и точка», то представители правообладателя, безусловно, поставят вопрос о правомерности использования изображения данной скульптуры.

Если скульптура используется в целях извлечения дохода, то правообладатель имеет право требовать вознаграждение, что предусмотрено действующим законодательством. Таким образом работает закон, защищая интересы автора и правообладателя.