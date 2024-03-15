«От четырех до двенадцати»: cомнолог развенчала популярные мифы о сне

Примерно треть своей жизни человек проводит во сне — и не всегда это именно здоровый сон. Врач-сомнолог, невролог Елена Царева в своей колонке для «Газеты.Ru» рассказывает, сколько часов нужно спать, опасен ли храп и какие существуют мифы о сне и бессоннице.

С длительности сна и начинаются мифы. Сама по себе продолжительность сна воспринимается как желаемое в размере восьми часов. На самом деле эта динамика сильно меняется с возрастом: дети спят больше, чем взрослые, а пожилые люди спят меньше, чем взрослые. Даже если мы возьмем людей одного возраста, допустим, 30 лет, для которых характерен сон в среднем восемь часов, чтобы быть здоровыми и благополучными, то мы увидим, что есть короткоспящие и длинноспящие. И, соответственно, границы сильно варьируются.

Если мы берем здоровых людей, то это не восемь, а шесть с половиной — десять часов. А если про индивидуальную норму говорить, то это от четырех до 12 часов. То есть короткоспящие люди могут спать четыре-пять часов каждую ночь и высыпаться. У них так настроены биоритмы, что нужно меньше времени, чтобы выспаться.

А есть люди, которые если не поспят 12 часов, то чувствуют себя очень плохо. Но тут нужно иметь в виду — такая длительность сна появилась внезапно или была всегда?

Если потребность в длительном сне появляется в течение времени, то это не совсем естественное состояние.

В этом случае нужно исключать заболевания, которые могут к этому приводить. Как правило, увеличение потребности во сне может быть при недостатке часов сна накануне, либо дело в качестве самого сна.

Другой миф – это то, что взрослые люди могут один раз ночью просыпаться в туалет, и это нормально. На самом деле исследования показали, что даже одно такое ночное пробуждение несет за собой риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни. Это должно обследоваться и лечиться.

Третий миф, что храп — это не опасно. На самом деле, 96% людей с остановками дыхания во сне храпят. Например, если это мужчина старше 50 лет, у него дневная сонливость или гипертония, то у него повышенные риски остановки дыхания во сне, даже если он просто отмечает, что храпит каждую ночь. Здесь необходимо обследование, потому что остановки дыхания — это серьезно, последствия могут быть очень внушительные. Риск развития инфаркта, инсульта, аритмии повышается в среднем в 5,2 раза. То есть появляется вероятность развития (где-то 33%) в течение трех-четырех лет. Так показывают исследования 12 и 18 лет наблюдения за такими пациентами.

Поэтому храп — это красный флаг, который требует обращения к врачу, не только к ЛОРу.

Ценность времени сна – это также частый миф. Даже таблички есть какие-то, что если вы заснули до восьми, то можно, в принципе, и не спать: одного часа будет достаточно. Но на самом деле такого нет. Когда мы говорим о времени засыпания и пробуждения, важнее время пробуждения. За регулярность отвечает именно подъем. Дни же у нас по-разному проходят. Сначала надо устать, чтобы потом захотеть спать. Сон — это отдых и восстановление, а для этого нужно сначала поработать. Если человек в отпуске, пенсионер или не очень устает, то потребность во сне ночью будет меньше и, скорее всего, засыпание будет позже. Поэтому не надо идти в определенное время в кровать и заставлять себя спать, если сонливости при этом нет.

Здесь время засыпания зависит не от того, насколько ценно спать в то или иное время, а от того, сколько человеку нужно времени, чтобы выспаться, и какой он по хронотипу. Жаворонки, например, ложатся раньше: в восемь-девять часов. Совы — ближе к полуночи, и это для них нормально. Особенно для короткоспящих людей, которые в шесть утра встают, а ложатся в два ночи.

Единственное, с чем связан миф про ценность времени сна, что мелатонин — гормон сна. Он начинает вырабатываться в темноте, а темнота у нас наступает к вечеру. Где-то с шести часов вечера, в зависимости от сезона года, мелатонин начинает расти у нас в крови и достигает пика в середине ночи. И поэтому у большинства людей середина сна приурочена к середине ночи. Но это не значит, что у каждого индивида это может быть именно так. Соответственно, нет необходимости засыпать как можно раньше. Особенно не стоит приходить в кровать без чувства сонливости, потому что это прямой путь к бессоннице.

Остается только пожелать спать крепко и с удовольствием.