«Черные времена не навсегда». Педиатр Бутрий покинул Россию

Педиатр Сергей Бутрий, автор блога «Заметки детского врача», которого арестовали после интервью Катерине Гордеевой*, покинул Россию. По его словам, во время отбывания административного ареста ему намекнули, что арестом все не ограничится.

Автор блога «Заметки детского врача» (более 100 тыс. подписчиков в Telegram, более 200 тыс. во «ВКонтакте») педиатр Сергей Бутрий вместе с семьей уехал из России, после того как провел 10 суток под арестом.

22 февраля Хамовнический районный суд Москвы назначил ему 10 суток ареста по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти и вражды). Поводом для административного протокола стало интервью Сергея Бутрия журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), которое вышло в марте прошлого года. 26 февраля решение было обжаловано, 28-го суд отклонил апелляцию.

«В процессе отбывания недвусмысленно намекнули, что этим все не ограничится. Поэтому сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей», — написал Бутрий в Telegram-канале 13 марта.

Он не сообщил, куда уехал, но рассказал, что сейчас обустраивается, а в ближайшее время планирует начать дистанционные и очные консультации и заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей.

«И спасибо всем за поддержку, ее оказалось весьма много (как от близких людей, так и от совсем незнакомых), я растроган и благодарен. Черные времена не навсегда . Чаще обнимайте своих любимых, и берегите себя», — написал Сергей Бутрий.

За что арестовали

Прокуратура обнаружила в интервью педиатра «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества»».

«Люди, которые согласны в этом обществе работать врачами, представлены им как жертвы социального насилия (как людей, которые усвоили свои убеждения, ценности, мысли и установки, модель поведения, которую они наблюдали в близком профессиональном окружении), а также автор указывает на традиционность такой модели поведения», — говорилось в тексте экспертизы в решении суда об аресте.

Сам Бутрий считает, что его арестовали «за ряд фраз» из интервью.

Он цитировал строчку из песни «Страна дождей» Noize MC (признан в РФ иностранным агентом): «Хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу». В постановлении суда указано, что с помощью этого «стилистического приема аллюзия» педиатр представил российских врачей как «жертв социального насилия».

28 февраля Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Из-за этого закона о прекращении работы своего проекта «Скажи Гордеевой» (1,6 млн подписчиков в YouTube) заявила и сама Катерина Гордеева, которая брала интервью у Бутрия. В начале марта она сообщила, что проект возобновляет работу.