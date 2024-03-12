Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, 12 марта 2024 года

Ил-76 загорелся в полете и разбился под Иваново. Все пассажиры погибли Российский самолет Ил-76 разбился в Ивановской области из-за пожара в двигателе

Ил-76 упал в лесу Ивановской области. По официальным данным, на борту было 15 человек (по неофициальным — больше). Предварительно, все погибли. Транспортник выполнял плановый полет, в воздухе загорелся двигатель. Пилот до последнего тянул к аэродрому, местные жители сняли, как над ними летит горящий самолет. Возможная причина катастрофы — техническая неисправность, частая для старых двигателей этой модели. Подробности крушения — в материале «Газеты.Ru».

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области, на борту были 15 человек, сообщило Минобороны.

«12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет... На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», — уточнило ведомство.

Что произошло с людьми, Минобороны не раскрывает. Все погибли, по данным Telegram-каналов Baza и Shot. Пока нашли останки 14 человек.

Telegram-канал 112 со ссылкой на источник написал, что число погибших выросло до 16 — на борту были незарегистрированные пассажиры.

Губернатор региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям летчиков (не уточняя число погибших). Он поручил оказать их близким необходимую помощь.

Причина катастрофы — возгорание одного из двигателей. Пожар начался почти сразу после взлета.

Самолет вел 34-летний уроженец Оренбурга. Мужчина был опытным пилотом, налетал много часов. Он пытался дотянуть до аэродрома и отвести борт от населенных пунктов, пишет Shot.

В итоге Ил-76 упал в районе деревни Подталицы, в двух километрах от аэродрома. Самолет разбился в лесу в районе кладбища.

«Летел, у него что-то там отваливалось. Кренился. Летел невысоко. Обычно они летают выше. Ничего необычного — самолет как самолет... Увидел, что он загорелся. После того как загорелся, плавно дальше полетел уже вниз», — рассказал «Газете.Ru» один из очевидцев.

Другой очевидец говорит, что Ил-76 летел с креном на правую сторону. После падения не было взрыва, через три минуты с места пошел густой черный дым.

«Мы сразу поняли, что падает... Сирены — четыре машины пожарных, МЧС, две машины «скорой» и машина военной полиции», — поделился собеседник «Газеты.Ru».

В Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС России. Она будет расследовать причины инцидента. Также на место прибыл губернатор, организован оперативный штаб.

Если экипаж действительно уводил самолет от населенных пунктов, погибших приставят к наградам, предположил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Он отметил, что это, «скорее всего», так и было.

«Будет понятно после того, как прочитают самописцы, все остальное. И если это так, то, наверное, министерство обороны будет ходатайствовать о награде для экипажа», — сказал депутат.

По одной из версий, в двигателе разорвалась роторная часть — частая проблема двигателей Ил-76 старой модификации. В разбившемся самолете стояли как раз они, хотя это не первый раз, когда так гибнут люди, выяснил Telegram-канал Mash.

Если двигатели старой модификации долго использовать, из-за «усталости металла» роторы разлетаются на осколки и пробивают топливные шланги, начинается пожар.

По другой версии, в двигатель попала птица.

Экипаж мог попытаться посадить самолет по прямой траектории полета, пишет mk.ru. Однако они выбрали иной вариант — развернуться и лететь в аэропорт. При развороте подъемная сила уменьшается, самолет резко снижается. Вероятно, поэтому экипажу не хватило высоты, чтобы зайти на аварийную посадку, отмечает издание.

Огонь одного двигателя мог перекинуться на соседний, что не позволило долететь до аэродрома, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Если бы пожар был ликвидирован на одном двигателе — ничего страшного. Ил-76 мог бы спокойно долететь до аэродрома и на трех оставшихся сесть. Но если пожар не потушен — вращающиеся лопатки разлетаются и повреждают и фюзеляж, и соседний двигатель на этом крыле. Но пока непонятно, разваливался ли двигатель, повредил ли он соседний», — пояснил эксперт.

Ил-76 может перевозить до 140 солдат. Принят на вооружение в 1974 году. Оснащен четырьмя двигателями. Основной транспортник российской армии.