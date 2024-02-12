Российские самолеты и вертолеты попали к ВСУ. ФСБ винит Росавиацию

ФСБ пришла с обыском в офис Росавиации. Против трех сотрудников агентства возбуждены уголовные дела, сообщила газета «Известия». Причина – незаконный вывод за рубеж 59 российских самолетов и вертолетов, часть из которых впоследствии принимала участие в боях на стороне Украины. В Кремле подтвердили, что ведутся следственные действия, но комментировать ситуацию отказались.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочий против нескольких сотрудников Росавиации. По предварительным данным, 59 российских самолетов и вертолетов незаконно продали другим странам, после чего часть техники попала к Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщила газета «Известия». Два источника рассказали изданию, что именно по этой причине в 2023 году ушел в отставку глава Росавиации Александр Нерадько, который занимал свою должность 14 лет.

По данным «Известий», 7 февраля в центральный офис Росавиации в Москве пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД. Они изъяли документы из кабинетов исполняющей обязанности начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева. Эти бумаги, по информации издания, подтвердили, что сотрудники Росавиации и неустановленные лица сняли с регистрационного учета 59 самолетов и вертолетов.

Уголовное дело о халатности возбуждено против Козырева, Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, уволенной в июне 2023 года.

Точная причина кадровых перестановок неизвестна, однако, по данным «Известий», это могло произойти из-за антивоенного плаката, который Жильцова повесила на своем рабочем месте.

Против Бывалиной также возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование дел продолжается, вполне возможно, что подозреваемых станет больше. Источник «Известий» не исключил, что одним из них может стать Нерадько. После увольнения он стал советником президента «Норникеля», однако оттуда его также уволили.

Проверка Минтранса

В июле 2023 года Минтранс провел проверку деятельности Росавиации по регистрации гражданских воздушных судов и ведению их реестра. Специалисты выяснили, что с февраля 2022 года несколько десятков самолетов и вертолетов незаконно сняли с регистрации. Кроме того, сотрудники Росавиации предоставили ложную информацию о точной стране, где находятся указанные самолеты и вертолеты. Их вывели из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплекта документов, а разрешительные документы от собственников не запросили.

Минтранс установил, что 36 из 59 бортов оказались за границей, причем восемь из них продали резидентам недружественных стран . Один Ил-76 и четыре Ми-8 ранее использовала авиакомпания «Абакан Эйр» для работы внутри России. Затем как минимум три судна продали в Киргизию, еще два — в неизвестную страну. Один из Ил-76 сейчас находится у авиакомпании Silk Way Airlines в Азербайджане. Один из Ми-8, предположительно, зарегистрирован в Молдавии, а о другом вертолете информации нет.

При этом по данным, опубликованным на сайте Росавиации, с марта 2022 года по июнь 2023-го за рубеж продали всего 43 воздушных судна, в том числе два самолета Ил-76 и шесть вертолетов Ми-8.

Источник рассказал «Известиям», что «потерянные» самолеты и вертолеты покинули границы России под предлогом чартерных рейсов или других официальных программ, поэтому они должны были вернуться обратно. По его словам, ни временный, ни постоянный вывоз бортов не оформлялся.

Российская техника у ВСУ

По данным «Известий», три проданных вертолета Ми-8 в итоге оказались у ВСУ, их использовали в боях для содействия Украине. Получила украинская армия и самолет Ил-76, на нем совершали рейсы с выключенными ответчиками – устройствами для опознавания судна и передачи данных о маршруте следования.

Военный пилот и бывший заместитель министра гражданской авиации Олег Смирнов в беседе с «Известиями» рассказал, что Ил-76 стратегически важен, так как его можно переоборудовать под транспортировку военных грузов и сотен военнослужащих. По его словам, реализацию подобного рода техники стоит на время ограничить, особенно в недружественные страны, так как они могут использовать воздушные судна в интересах ВСУ.

«Если это еще не сделали, то это большое упущение. Вот СВО закончится и можно снять запрет», – добавил Смирнов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать ситуацию отказался, призвав журналистов обращаться в следственные органы.

«Выполняются следственные действия, не имеем права их комментировать», — заявил представитель Кремля.

ФСБ об обысках в Росавиации и уголовных делах против сотрудников ведомства официально не сообщала.