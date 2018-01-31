Смертельный номер: как погибают в цирке

Многие еще с детских лет любят ходить в цирк: полюбоваться выступлениями дрессированных животных, посмеяться над проделками озорных клоунов или затаить дыхание, глядя на сложные акробатические номера. Но за великолепно сыгранными номерами стоят не только годы труда и репетиций, но и настоящие человеческие трагедии, причиной которых становится чья-то оплошность, нелепая случайность или животные инстинкты.

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Смерть под копытами

30 августа 2015 года цирковая наездница Анастасия Максимова с группой участвовала в представлении в спорткомплексе поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

Выполняя акробатический трюк, 24-летняя девушка выпала из седла, зацепившись ногой за стремя, после чего конь несколько раз протащил ее по арене. Затем лошадь выскочила на трибуну.

Остановить перепуганное животное смогли только через пару минут, но за это время Максимова получила несколько сильнейших ударов копытами и по голове. От полученных травм она скончалась в машине «скорой помощи».

В ходе расследования выяснилось, что в конном спорте Максимова была далеко не новичком: она занималась им шесть лет и имела многочисленные награды за спортивную джигитовку. На чемпионате мира 2012 года по этой дисциплине она получила серебряную медаль. Некоторые эксперты тогда выдвинули версию, что причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при джигитовке: вторая нога девушки, вопреки всем правилам, была жестко закреплена в брезентовой петле. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы было легче выполнить трюк. Но именно из-за фиксации ноги спортсмен не может вовремя соскочить с лошади.

Последняя «Капля»

Весной 2013 года в цирке на проспекте Вернадского проходил номер «Капля». По сценарию группа акробатов должна была спрыгнуть с 30 метров (что соответствует восьмому этажу здания) прямо на манеж вниз головой. В полете они успевали выполнить сложные акробатические фигуры. Номер выполняла группа спортсменов из Кении. Согласно авторской задумке, первым приземлиться должен был 23-летний Каро-Кристофер Казунгу. Все шло хорошо, зрители, включая многочисленных родственников акробата, специально приехавших из Африки, были в восторге. Но падающего кенийца не задержала страховочная сетка или трос, как должны были, и он рухнул на манеж. Акробата срочно доставили в ближайшую Первую градскую больницу, врачи диагностировали у него сотрясение мозга, оскольчатый перелом первого позвоночника и ряд других травм. Казунгу чудом остался жив.

Государственная инспекция труда выяснила, что, во-первых, пострадавший не был профессиональным акробатом, а у себя на родине вместе с группой коллег занимался танцами. Во-вторых, он прыгал без страховочного троса.

В самом цирке случившееся с низкой квалификацией гимнаста не связывают: якобы лучше Казунгу «Каплю» не выполнял никто. С сеткой якобы тоже все было в порядке до выступления кенийца, а смысл номера, по словам руководителя номера воздушных акробатов в цирке на проспекте Вернадского Владимира Довейко, как раз и был в том, чтобы прыгать без страховки. В итоге официальной причиной ЧП признали бракованную сетку, а руководство цирка оплатило артисту последующее лечение.

Падение на лед

Несчастным случаем закончилось выступление Юлии и Александра Волковых, выступавших в цирке на Цветном бульваре в Москве. В 2009 году они репетировали номер «Воздушные гимнасты на полотнах», он длится 5,5 минут и исполняется без страховки. Юлия сидела в шпагате, ноги были закреплены кольцами полотен, руками она держалась за ткань, а на ее талии были закреплены ремни, за которые держался Александр. Но в какой-то момент нога артистки выскользнула из кольца, и акробаты упали на искусственный лед (в цирке тогда проводилось и ледовое представление): Александр с шести метров, Юлия — с восьми. Пара осталась жива, но получила многочисленные травмы. После продолжительной реабилитации артисты вернулись на манеж.

«Полет» закончен

В том же 2009 году в Хабаровске разбился гимнаст московского цирка «Морские звезды». 26-летний акробат репетировал номер «Полет».

Его коллеги по какой-то причине не успели поймать летящего под куполом гимнаста и он, работавший без страховочного лонжа, упал на сетку.

Упал так неудачно, что получил вывих шейного позвонка и повреждение спинного мозга — но остался жив.

Тигр-тигр, жгучий страх

В 2006 году во время номера в цирке на Цветном бульваре дрессировщик Артур Багдасаров хотел подтолкнуть палкой одного из тигров к остальным животным, но подошел к нему слишком быстро. В итоге, когда мужчина поднял руку, тигр поднял на него лапу, а потом подмял Артура под себя и сжал его голову зубами. Отогнать хищника попытались хлыстами, но отреагировал он только на несколько выстрелов из пистолета в воздух. Только на голову дрессировщика врачи наложили около сотни швов. Тигра, кстати, который от стресса даже отказался от еды на некоторое время, наказывать не стали: решили, что Багдасаров сам нарушил технику безопасности.

Львы на охоте

На дрессировщика Александра Шатирова во время выступления в уфимском цирке в 2005 году напали два льва. Один из зверей разодрал мужчине ногу, второй повалил его на манеж. Ассистенты пытались отогнать хищников холодной водой из брандспойта, однако удалось это сделать не сразу.

Примечательно, что Шатиров принципиально не давал своим питомцам специальные успокоительные средства, хотя эта практика часто используется во многих цирках: он считал, что это плохо отражается на способностях львов.

Пришел, увидел, укусил

8 марта 2004 года в московском цирке на проспекте Вернадского тигр Цезарь, которого все считали безобидным (по хищным меркам, конечно) внезапно напал на беременную дрессировщицу Светлану Собенко. Женщину доставили в реанимацию с серьезными ранами и переломами, была даже угроза выкидыша, но ребенок, к счастью, родился здоровым.

Додон атакует

В декабре 2003 года медведь по кличке Додон напал на трех человек. Трагедия произошла в «Уголке Дурова», в помещении, где содержатся звери, когда ассистент дрессировщика Умар Закиров собирался покормить питомца. Каким-то образом Додон выбрался из клетки, загрыз Закирова, а потом напал на двух дрессировщиков — Тимура Щедова и Владимира Сошина, которые попытались остановить медведя и спасти коллегу. Закиров скончался на месте, Щедов был тяжело ранен, Сошин получил ранение кисти правой руки.

Растоптан слонами

Один из самых трагичных случаев произошел 22 февраля 2001 года, в том же «Уголке Дурова». Дрессировщик Александр Терехов репетировал с двумя слонихами — Дашей и Машей. Когда он пытался надеть на Дашу шлейку, для чего, видимо, встал на некую приступку. До сих пор неизвестно, сам ли он упал с нее, потеряв равновесие, или слониха случайно скинула его хоботом, но вдобавок Даша еще несколько раз наступила на Терехова. «Скорая» не смогла спасти артиста.

«Старушка на абажуре»

Трагедии случались и в советское время. Страшным происшествием стала гибель клоунессы Ирины Асмус, известной по роли Ириски в телевизионной передаче «АБВГДейка». Асмус родилась в апреле 1941 года, она чудом пережила блокаду Ленинграда. Некоторое время после окончания школы она была акробатом, но после травмы перешла в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где играла Золушку, Джульетту и другие роли. Затем Ирина Асмус вернулась в цирк, но уже в качестве клоунессы: она выступала в сольных номерах под сценическим псевдонимом Ириска.

Трагедия, оборвавшая жизнь Ириски, произошла в 1986 году в цирке белорусского Гомеля. У 44-летней Асмус был эффектный трюк «Старушка на абажуре»: она вращалась вокруг своей оси под самым куполом.

Но когда клоунесса закружилась вниз головой, продев ногу в петлю и отстегнув страховку, чтобы трос не мешал движениям, она сорвалась. Тело камнем упало с 12-метровой высоты. Артистка скончалась от многочисленных переломов и внутреннего кровоизлияния. Позже выяснилось, что в машинка для вращения сломалась: после гибели циркачки данных тип механизмов был запрещен.