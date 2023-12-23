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На Украине рассказали о производстве боеприпасов для дронов ВСУ

УНИАН: на Украине более 50 предприятий будут производить боеприпасы для дронов

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Alina Smutko/Reuters

Более полусотни предприятий Украины готовы к производству боеприпасов для дронов. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина сообщает агентство УНИАН.

«Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных», — заявил Камышин.

По его словам, предприятия готовы выпускать заряды весом от 300 граммов до 10 килограммов.

Кроме того, украинский министр заявил, что минобороны страны активно проводит испытания новых боеприпасов для дронов и «достаточно быстро» ставит их на вооружение.

19 декабря сообщалось, что Украина попытается компенсировать нехватку снарядов дронами-камикадзе. Кроме того, Киев также пытается нарастить производство боеприпасов советского образца — в частности, снарядов 155-миллиметрового калибра.

22 декабря на Украине назвали причины неэффективности беспилотника Bayraktar.

Ранее ВСУ попытались атаковать Курскую область при помощи дрона.

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