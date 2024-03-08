Всегда мечтал быть плейбоем: 92-летний медиамагнат Мердок женится в 5 раз на экс-теще Абрамовича Медиамагнат Руперт Мердок женится в 5 раз на биологе Елене Жуковой

Медиамагнат Рупер Мердок, ставший прообразом Логана Роя из сериала «Наследники», в 92 года решил жениться в пятый раз. Его избранницей стала 67-летняя бывшая теща Абрамовича, микробиолог из Москвы, которая в 90-е эмигрировала в США. Прошлая помолвка Мердока продлилась всего две недели, он сам ее разорвал. Знакомые с миллиардером говорят, что он легко попадает под влияние женщин и теряет голову.

Возраст счастью не помеха

Американский медиамагнат Руперт Мердок в этом году женится в пятый раз, на этот раз избранницей 92-летнего бизнесмена станет 67-летняя микробиолог из Москвы Елена Жукова. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на офис предпринимателя.

По данным издания, пара начала отношения прошлым летом, свадьба запланирована на ближайший июнь. Приглашения уже разосланы, мероприятие пройдет в калифорнийском поместье Мердока Moraga Vineyards. Это известное имение с виноградниками площадью около шести гектаров в престижном районе .

«Мердок решил, что в 92 года настало время передать бразды правления медиаимперией, но, похоже, считает, что возраст не помеха для новой любви или нового брака», — отметила газета.

Грядущий брак вряд ли повлияет на бизнес магната. Его компанией управляет семейный траст, акции которого принадлежат самому Мердоку и четырем его старшим детям (всего их шесть). Из них один ребенок от первой жены, трое других — от второй.

До встречи с Жуковой Мердок переживал скоропостижный разрыв помолвки с предыдущей пассией, экс-капелланом полиции Энн Лесли Смит. «С красивой ученой на пенсии» из России бизнесмена познакомила его третья жена, узнал британский таблоид Daily Mail. В то же время kp.ru писала, что они встретились через дочку Жуковой Дарью — бывшую жену российского олигарха Романа Абрамовича.

В августе Мердок с Жуковой путешествовали на яхте по Средиземному морю. Тогда у них была «ранняя стадия романа», с парой на борту находились дети бизнесмена. Для отдыха американец арендовал легендарную Christina O, на ней происходит действие в фильме «Треугольник печали». По информации Daily Mail, аренда суперяхты стоит $767 тыс. в неделю.

Что известно о невесте Мердока

Елена Жукова родилась в январе 1957 года в Москве. В школе увлекалась химией и биологией, закончила Московский государственный педагогический институт в 1979 году. Научную карьеру начала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР (сейчас Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук). Стала кандидатом биологических наук.

Вышла замуж за выпускника Института стран Азии и Африки МГУ Александра, он взял фамилию Жуковой. В 90-е муж разбогател на торговле нефтью и уехал в Великобританию. Жукова с ним развелась и эмигрировала в США, где работала в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, писала научные статьи на тему диабета.

За границей Жукова вышла замуж второй раз — за приехавшего из РФ ученого-биолога Георгия Гаузе. Они уже встречались в 1990 году, тогда Гаузе был ее официальным оппонентом на защите кандидатской. Ученый умер в 1999 году.

От первого мужа у Жуковой есть дочь Дарья, от второго — дочь Кэтрин и сын Джордж. Все живут не в России. Дарья стала предпринимательницей, основала в Москве популярный музей современного искусства «Гараж», Кэтрин занимается искусством, галеристка, Джордж композитор. Старшая дочь с 2008-го по 2017 год была в браке с Абрамовичем.

Акула бизнеса, но с женщинами теряет голову

Мердок создал крупнейшие медиахолдинги News Corporation и 21st Century Fox. Унаследовав от отца небольшую газету, он планомерно скупал издания и телеканалы, расширяя свое влияние. С Мердока списан образ медиамагната Логана Роя из популярного сериала HBO «Наследники». В сентябре 2023-го бизнесмен объявил об уходе с постов председателя правления своих детищ.

«Для меня настало подходящее время взять на себя другие роли... Наши компании находятся в крепком здоровье, как и я... У нас есть все основания для оптимизма в отношении предстоящих лет — я, конечно, оптимист и планирую быть здесь, чтобы участвовать в них», — прокомментировал магнат.

Мердок известен своими романами. В марте 2023-го он объявил о помолвке с 66-летней радиоведущей, вдовой музыканта Честера Смита Энн Лесли Смит. Бизнесмен даже купил ей обручальное кольцо за $2 млн, но уже через две недели сам разорвал помолвку. СМИ писали, что Мердока оттолкнули ее религиозные взгляды, в полиции женщина работала капелланом.

Дочь магната Элизабет говорила, что женщины легко доминируют над ее отцом. Его вторая жена Анна, с которой Мердок прожил более 30 лет, полностью управляла публичной жизнью супруга, его вкладом в благотворительность и так далее. Однако в те времена коллеги бизнесмена вспоминали его как несчастного, одинокого человека, который не хотел идти домой по вечерам.

«Он может быть грозной белой акулой бизнеса, но его сломанная личная жизнь выдает уязвимого человека, разрывающегося между устаревшими семейными ценностями и жгучим стремлением к красоте... Мердок в семидесятые и восьмидесятые годы, полный амбиций, был очень похож на яркого плейбоя. Но на самом деле, это была его преступная фантазия. Ему хотелось бы быть гораздо большим негодяем, чем он был... Когда дело касается женщин, он неуклюж, застегнут на все пуговицы, сбит с толку... Когда дело доходит до женского внимания и лести, он влюбляется, теряет голову и идет на большие риски», — считает бравший у Мердока множество интервью журналист Майкл Вольф.