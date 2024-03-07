На бумаге чинят, по факту — нет. Почему в России падают лифты Член совета при Минстрое Харламов: регионам не хватает средств на замену лифтов

Из-за падения лифта в многоквартирном доме в Шушарах пострадали три человека, в том числе ребенок. Следователи возбудили уголовное дело. В прошлом году аналогичные ЧП произошли в Перми, Самаре, Краснодаре и ряде других городов. Почему в России падают лифты и кто за это должен отвечать — в материале «Газета.Ru».

Кто отвечает за обслуживание лифтов?

Лифт относится к общедомовому имуществу и принадлежит собственникам жилья, которые и финансируют расходы на поддержание вертикального транспорта в должном виде.

За обслуживание и, в случае необходимости, ремонт лифтового оборудования отвечает управляющая компания. Для этого она должна заключить договор со специализированной организацией.

Требования к таким сервисным компаниям прописаны в постановлении правительства от 2023 года, а инструкции по обслуживанию лифтов предоставляет компания-производитель.

«К лифту прилагается технический паспорт. В нем есть информация о том, как лифт монтировать, как проводить ежемесячное, полугодовое и годовое обслуживание, компании нужно лишь следовать этим правилам», — объяснил Петр Харламов, генеральный директор ассоциации «Российское лифтовое объединение», секретарь комиссии по лифтам общественного совета при Минстрое России.

Что не так с ремонтом?

Как отмечают эксперты, владельцы жилья не всегда готовы платить большие суммы за ремонт, и управляющие компании переходят в режим экономии на безопасности.

Зачастую они заключают договор с обслуживающими лифтовое хозяйство компаниями, обращая внимание не на качество услуг, а на их стоимость. Бывает, что на бумаге лифт регулярно чинят, а по факту — никаких работ не проводят.

На состоянии лифтового хозяйства сказался и режим санкций. Особенно это затронуло жителей новых домов, в которых застройщики часто устанавливали импортные лифты. Доставать нужные детали стало сложнее и дороже.

«Раньше такие крупные компании как Otis, KONE самостоятельно комплектовали лифт и поставляли запчасти, а сейчас приходится выходить на внешний рынок или искать перекупщиков. В среднем, можно говорить, что с 2020-го их стоимость возросла в два раза», — рассказал первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

А государственный контроль?

До 2012 года работу сервисных компаний контролировал Ростехнадзор. Но в последующие годы права этой федеральной службы то урезали, то частично возвращали.

В марте 2023-го ведомству вновь вернули полномочия по контролю за обслуживанием лифтов, в том числе право проводить проверки (правда, только внеплановые), требовать письменные объяснения, а в перспективе — даже штрафовать нарушителей.

«С 1 сентября Ростехнадзор получит право в случае выявления нарушения привлекать компании к административной ответственности. В серьезных случаях штрафы могут составлять до 350 тыс. рублей», — заявил Захаров.

Однако, по оценкам экспертов, за время «безнадзорности» общее состояние лифтового оборудования в домах ухудшилось.

По данным Национального лифтового союза, с 2018 года зафиксировано более 330 несчастных случаев, связанных с эксплуатацией лифтов, в результате которых несовместимые с жизнью травмы получили 129 человек.

Сколько лифтов пора менять?

Если лифт эксплуатируется более 25 лет, то его нужно не ремонтировать, а менять. Таких подъемников насчитывается более чем 83 тыс., то есть каждый пятый лифт в стране, отметил сенатор Владимир Городецкий.

Формально средства для замены лифтов должны аккумулироваться за счет взносов россиян на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Способа накопления сейчас два — «общий котел», которым распоряжается региональный оператор, или спецсчет, который контролируют сами жильцы. В любом случае шансы за замену лифта зависят от того, сколько денег внесли собственники.

«В каждом регионе устанавливается свой размер минимального взноса. Если он меньше 10 рублей за кв. м, то маловероятно, что оператору в ближайшее время удастся накопить нужную сумму», — пояснил Петр Харламов.

По оценкам специалистов, для замены выработавших свой ресурс лифтов требуется около 200 миллиардов рублей. При этом заменить все лифты старше 25 лет нужно до 15 февраля 2025-го — такие обязательства Россия приняла на себя в рамках Таможенного союза.

«Было бы оптимально, если бы правительство заложило в федеральный бюджет средства на замену лифтов по программе капитального ремонта. Ряду субъектов своих средств, чтобы заменить скопившееся количество лифтов, просто недостаточно», — заявил Харламов.