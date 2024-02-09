«Дома вспыхивают как спички». Очевидцы рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Пермском крае Пожарные локализовали крупное возгорание на газопроводе в Пермском крае

Пожарные ликвидировали крупный пожар в поселке Куеда Пермского края. Возгорание началось из-за взрыва на газопроводе, после чего огонь перекинулся на жилые одноэтажные дома. По информации МЧС, в результате происшествия были госпитализированы восемь человек, в том числе двое детей. Губернатор Махонин сообщил о травмах у шести человек, двое доставлены в реанимацию. Подробности произошедшего — в материале «Газеты.Ru».

В поселке Куеда Пермского края полностью ликвидировали возгорание домов и внутрипромыслового газопровода, сообщила агентству «Интерфакс» пресс-служба регионального управления МЧС.

«По уточненной информации, пожар ликвидирован на площади 238 кв. м. Огнем уничтожены жилой и нежилой дома, а также надворные постройки третьего дома», — сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар до этого удалось локализовать на площади 180 кв. м. В результате происшествия, по данным министерства, пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они госпитализированы в медицинские учреждения. Люди получили ожоги разной степени тяжести и отравление угарным газом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что из-за пожара травмы получили шесть человек, два из которых находятся в реанимации, врачи борются за их жизнь. Глава региона поручил представителю министерства территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации.

«Экстренные службы продолжают работать на месте», — сообщил Махонин.

Врыв на газопроводе

Пожар начался в 22:00 по местному времени (20:00 мск) в четверг с прорыва внутрипромыслового газопровода на улице Интернациональной в селе Куеда. Дальше огонь перекинулся на три частных жилых дома и хозяйственные постройки. О возгорании изначально писали Telegram-каналы.

«Поступала информация, согласно которой горели две цистерны железнодорожного состава. В Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Куединского округа сообщали, что пожар на цистернах удалось локализовать. «Передали локализацию, открытого горения нет, остались отдельные очаги. Цистерны не горят, газопровод не горит», — сообщали в ЕДДС.

В МЧС опровергли информацию о горении цистерн грузового поезда. Также эту информацию опровергали в пресс-службе РЖД.

«Информация о возгорании грузового поезда в районе посёлка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности. Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов», — сообщали в компании.

В РЖД также сообщали, что для тушения направляли пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь. Всего в тушении задействовали 57 человек и 14 единиц техники. Пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности.

Комментарии очевидцев

Издание 59.RU опубликовало комментарий несовершеннолетнего очевидца. По словам молодого человека, трубы

взорвавшегося газопровода проходят недалеко от дома его одноклассника. В одной из труб, по его словам, образовалось отверстие, откуда пошел газ. Одному из людей, которые проходили мимо, обожгло спину, один из жилых домов сгорел.

Издание также привело комментарий другого очевидца — местной жительницы Анжелики. Она, по ее словам, буквально за 15 минут до возгорания вернулась с работы домой.

«У нас в доме погас свет и на улице стало так ярко, как днем, хлопка слышно не было, но, по словам моей сестры, на улице хлопок был слышен. Мы сами живем в 1–1,5 км от происшествия, когда увидели столб из огня, ужаснулись, дальше увидели, как синий газовый огонь быстро мчится по дороге в сторону жилых домов, картина страшная... Я думала, дойдет до нас... Видели, как один за другим вспыхивают как спички дома. Очень быстро приехали пожарные, скорая, полиция».