«Представил врачей жертвами». За что педиатра Бутрия арестовали после интервью Гордеевой* Педиатр Сергей Бутрий получил десять суток ареста после интервью Гордеевой*

Десять суток ареста получил педиатр и автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий. Поводом для дела стало прошлогоднее интервью журналистке Катерине Гордеевой* (объявлена иностранным агентом), в котором, как считают следователи, Бутрий высказывался против «врачей, разделяющих ценности российского общества».

Хамовнический районный суд Москвы назначил педиатру и автору блога «Заметки детского врача» Сергею Бутрию десять суток ареста по административной статье о возбуждении ненависти и вражды. Это следует из материалов дела, опубликованных в базе московских судов.

Суд назначил наказание еще 22 февраля. 26-го числа решение было обжаловано, а 28-го суд отклонил апелляцию.

В постановлении суда говорится, что поводом для административного протокола стало интервью Сергея Бутрия журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), которое вышло в марте 2023 года.

За что назначен арест

Прокуратура обнаружила в интервью педиатра «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества»».

«Люди, которые согласны в этом обществе работать врачами, представлены им как жертвы социального насилия (как людей, которые усвоили свои убеждения, ценности, мысли и установки, модель поведения, которую они наблюдали в близком профессиональном окружении), а также автор указывает на традиционность такой модели поведения», — говорится в тексте экспертизы, который приводится в решении суда.

В ролике Сергей Бутрий цитировал строчку: «Хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу» из песни «Страна дождей» Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом). В постановлении сказано, что с помощью этого «стилистического приема аллюзия» педиатр представил российских врачей как «жертв социального насилия».

Врач с аудиторией

Сергей Бутрий — московский врач-педиатр и просветитель. В блоге «Заметки детского врача» он рассказывает о детских болезнях и их профилактике, а также борется с предрассудками в отношении здоровья. На его паблик во «ВКонтакте» подписаны почти 230 тысяч пользователей, на Telegram — больше 113 тысяч.

Накануне Катерина Гордеева сообщила, что ее проект «Скажи Гордеевой» (1,6 млн подписчиков) приостанавливает работу из-за того, что Госдума запретила публиковать рекламу на ресурсах людей и организаций, объявленных иностранными агентами.

«Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», — заявила Гордеева в своем Telegram-канале.

Госдума 28 февраля приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За размещение рекламы, как отметили в нижней палате парламента, будут грозить административные штрафы или лишение свободы до двух лет.