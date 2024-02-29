Искусство без границ: чего ждать от фестиваля молодежи Чем порадует и удивит культурная программа Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет на площадках федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. По словам Ксении Разуваевой, главы Росмолодежи, главного организатора ВФМ, его ключевая цель — укрепление взаимосвязи между молодыми ребятами в разных странах мира, это открытый и честный диалог и возможность продвигать наши ценности. А для этого лучше искусства и культуры, которыми всегда по праву удивляла и гордилась Россия, ничего не придумаешь. О том, как культурная программа ВФМ будет создавать праздничную атмосферы и объединять, — на «Газете.Ru».

Среди 20 тыс. участников ВФМ, 10 тыс. – иностранные граждане от 18 до 35 лет самых разных профессии и конфессий из более 180 стран, среди которых есть и недружественные. Помогать в проведении мероприятий Всемирного фестиваля молодежи станут около 70 тысяч человек, которые смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках.

«Когда мы вместе». Новые формы улицы

Еще до начала ВФМ на территории «Сириуса» стартовал Международный фестиваль уличного искусства «Новые формы» и началось художественное переосмысление пространства 25 мастерами стрит арта из 11 стран. Они начали превращать различные строительные объекты, в том числе и жилые дома, в картины. Их основной посыл - «Когда мы вместе», а сюжеты о детях, дружбе, науке и спорте понятны любому жителю планеты.

При этом, стоит отметить, что каждый художник, обладает собственным стилем и предпочтениями. Так, например, Дмитрий Ламанов импровизирует на основе традиционных русских узоров, а Филипп Дульмаченко уже давно рисует собственную жену. Харви Корте в России впервые, он приехал из Испании, муралами занимается уже 20 лет. На этом фестивале он создает сложный рисунок с большим количеством деталей.

«Мы хотим показать, что Россия — не закрытая страна, что у нас все очень дружелюбно. Они уже были удивлены. что такой фестиваль проводится у нас, и с радостью согласились поучаствовать», - сообщила руководитель уличного фестиваля искусство «Новая форма» Наталья Дульмаченко. На этом фестивале не определяют победителей и проигравших, а творения мастеров стрит арта останутся украшать территорию «Сириуса».

На ВФМ также пройдет выставка «Без границ. Художники Донбасса», где признанные мастера живописи, графики и видео-арта познакомят зрителей с культурой родного региона, подтвердив, что искусство может стать опорой человеку в разные времена.

Арт-молодость

На фестивале молодого искусства «Арт. Молодость», который также пройдет в рамках ВФМ, две с половиной тысячи художников и дизайнеров из 110 стран представят свои работы в самых разных жанрах. Проект«Таврида.АРТ» создан для поддержки молодых российских брендов, чтобы подчеркнуть разные яркие грани российского дизайна. А во время ВФМ «Арт.Молодость» расширит формат до международного, объединив выставку и ярмарку произведений российских и иностранных художников.

На выставке «Арт.Молодость» будут представлены оригинальные и актуальные произведения искусства молодых зарубежных и российских художников, известных и начинающих. Работы отбирались при помощи специально созданного чат-бот, куда свои творения мог прислать любой желающий. В экспозиции выделены три основных направления: «видео-арт и цифровое искусство», «инсталляция, скульптура и кинетическое искусство», «живопись и графика».

На ярмарка «Арт.Молодость» можно будет купить самую разнообразные изделия международных молодых дизайнеров и локальных предпринимателей: Это будет и одежда, и головные уборы, и аксессуары, и украшения, и сумки, и элементы декора, и оригинальная печатная продукция и многое другое как аутентичное, так и высокотехнологичное.

Порадует и удивит

Отметим, что количество культурно-развлекательных мероприятий в дни ВФМ впечатляет. Так, например, 3 марта стартует проект по созданию университетской библиотеки «Сириус», которую пополнят иностранные участники книгами российских классиков на их родных языках.

Можно быть уверенным, что никого не оставит равнодушным и гастрофестиваль «Россия на вкус», где можно будет познакомиться с многонациональной кухней нашей страны, представленной авторами гастрономических проектов от Владивостока до Калининграда, посетить кулинарные мастер-классы, просветительский лекторий и, конечно, бесплатные дегустации блюд коренных народов России. А ключевым событием этого праздника нашей еды, станет гастрокультурное представление «Главный стол России», во время которого представители всех регионов страны за одним столом и смогут почувствовать самобытность каждого -участника.

Несомненно, должно порадовать, а кого-то, никогда не видевшего ничего подобного, и очень удивить, ледовое шоу Ильи Авербуха, в котором чудо на льду произойдет в исполнении известных фигуристов.Илья Авербух, приглашая участников ВФМ на ледовое шоу 2 марта, пообещал, что оно совершено точно произведет неизгладимое впечатление на каждого присутствующего. Фигурное катание давно является визитной карточкой России, и с его помощью гостям будет легче понять нашу страну во всем ее многообразии.

Главным событием фестиваля Школы иннопрактики «Глобальные Ценности», который также пройдет в рамках ВФМ, станет концерт из двух отделений: Во время первого зритель познакомится с лучшими постановками российских и зарубежных балетмейстеров о борьбе и выборе между истинными ценностями и навязываемыми современным обществом стереотипами. А во второй его части воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана и солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета станцуют балет Бориса Эйфмана.

Также во время ВМФ в «Сириусе» пройдет «КВН-Международный кубок юмора!», где впервые в истории на одной площадке сыграют команды со всей планеты - из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Китая, Азербайджана, Турции, Индии, Африки и Латинской Америки. Соответственно, победитель получит уникальный престижный кубок, что, конечно, будет также подогревать зрительские эмоции, тем более, что вести этот КВН будет настоящий человек-оркестр - популярный телеведущий, телепродюсер, актёр и музыкант Валдис Пельш.

Послушать других и себя записать

Ну, и какой же фестиваль, если он проводится в России, может обойтись без музыки. На ВФМ ее будет предостаточно – от сольного концерта Леонида Агутина до джазового с участием лучших молодежных джазовых коллективов из Индонезии, Индии, Турции, Узбекистана и Таиланда.

Каждый вечер на главной сцене площади «Душа России» будут выступать артисты, певцы и музыкальные группы. При поддержке VK Музыки в дни фестиваля пройдут концерты популярных российских исполнителей, в частности - HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, Filatov & Karas, Seville, DJ Федор Фомин и Катя Лель.

Все участники и гости ВФМ смогут посетить лекторий VK Day с участием популярных артистов, спортсменов и комиков, концерты VK Музыки, а также услышать песни из фестивального альбома, записанного молодыми участниками ВФМ-2024 совместно с лейблом VK Records. Кроме того, участники смогут и записать музыку собственного сочинения в музыкальной студии VK Records под руководством экспертов лейбла, а потом представить ее 6 марта на одной из сцен фестиваля.