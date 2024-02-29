Газета.Ru в Telegram
Общество

Чудеса вкуса. В рамках ВФМ-2024 пройдет гастрофестиваль «Россия на вкус»

Хорошо ли вы знакомы с кухней народов России?

close
100%
Пресс-служба ресторана «СибирьСибирь»
Всемирный фестиваль молодежи уже через несколько дней начнет работу в «Сириусе». Организатором единого пространства для активных молодых людей из более чем 180 стран мира выступает Росмолодежь. Один из заявленных пунктов программы - гастрономический фестиваль «Россия на вкус», в котором примут участие авторы лучших гастрономических проектов, повара и производители со всей страны!

За чашкой горячего чая многонациональная культура и традиции народов России становятся понятнее и ближе. Что такое уральская кухня и с чем ее едят? Какие аутентичные рецепты используют коренные народы севера при приготовлении пищи сегодня? Какими традиционными блюдами встретят вас в Архангельске или Казани, в Нижнем Новгороде и Чечне?

Народы, проживающие в России, отличаются своей культурой, традициями, разнообразием кухни, но все без исключения исповедуют философию радушия в отношении гостя. Русское гостеприимство имеет многовековые истоки: в своем доме было принято принимать путника, предоставляя ему кров, пищу и защиту. Такую искренность и широту души дополняли условия жизни и быта, в которых проживал тот или иной народ. Поэтому единое гастропространство для участников и гостей ВФМ - хороший повод узнать больше о многонациональной культуре РФ через кулинарный язык ее народов. Организаторы обещают, что в рамках гастрофестиваля будет приготовлено больше 10 тысяч порций различных блюд, которые бесплатно смогут попробовать все желающие.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами