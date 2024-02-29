Чудеса вкуса. В рамках ВФМ-2024 пройдет гастрофестиваль «Россия на вкус»

Всемирный фестиваль молодежи уже через несколько дней начнет работу в «Сириусе». Организатором единого пространства для активных молодых людей из более чем 180 стран мира выступает Росмолодежь. Один из заявленных пунктов программы - гастрономический фестиваль «Россия на вкус», в котором примут участие авторы лучших гастрономических проектов, повара и производители со всей страны!

За чашкой горячего чая многонациональная культура и традиции народов России становятся понятнее и ближе. Что такое уральская кухня и с чем ее едят? Какие аутентичные рецепты используют коренные народы севера при приготовлении пищи сегодня? Какими традиционными блюдами встретят вас в Архангельске или Казани, в Нижнем Новгороде и Чечне?

Народы, проживающие в России, отличаются своей культурой, традициями, разнообразием кухни, но все без исключения исповедуют философию радушия в отношении гостя. Русское гостеприимство имеет многовековые истоки: в своем доме было принято принимать путника, предоставляя ему кров, пищу и защиту. Такую искренность и широту души дополняли условия жизни и быта, в которых проживал тот или иной народ. Поэтому единое гастропространство для участников и гостей ВФМ - хороший повод узнать больше о многонациональной культуре РФ через кулинарный язык ее народов. Организаторы обещают, что в рамках гастрофестиваля будет приготовлено больше 10 тысяч порций различных блюд, которые бесплатно смогут попробовать все желающие.