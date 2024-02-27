VPN, ОСАГО, вино и ипотека: что изменится в жизни россиян с 1 марта? С 1 марта в России ужесточат требования к выдаче ипотеки и утилизации отходов

Запрет рекламы VPN, новые правила оформления краткосрочных полисов ОСАГО и винные этикетки с крупным шрифтом — с марта 2024-го в России вступит в силу ряд новых законов. Они затронут и простых граждан, и бизнес. Подробнее об изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Без рекламы VPN

С 1 марта сайты, на которых рассказывается о способах обойти запреты в интернете, будут блокировать и вносить в Единый реестр запрещенных сайтов.

В частности, в сети запрещается рекламировать VPN или рассказывать о том, как им пользоваться. В Госдуме отметили, что

делается это лишь для того, чтобы пресечь популяризацию таких сервисов и «уберечь рунет и его пользователей».

При этом сам VPN в России не запрещен. Депутаты отметили, что «добросовестные сервисы» необходимы отечественным компаниям для работы.

ОСАГО на день

Со 2 марта водители смогут оформить краткосрочные полисы ОСАГО: на срок от одного дня до трех месяцев. Договор будет вступать в силу через три дня после его заключения.

Ранее оформить ОСАГО на срок меньше года было возможно только в строго оговоренных случаях.

Предполагается, что услуга будет интересна тем, кто редко садится за руль и планирует разовую поездку. Стоимость краткосрочного договора ОСАГО должна быть ниже годового за счет применения понижающего коэффициента. Определять его страховщики будут самостоятельно.

Надбавка для рожденных в феврале

С 1 марта те, кому в феврале исполнилось 80 лет, получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 16 269,76 рубля. Выплату произведут на пенсионный счет автоматически. Такую же сумму могут получить те, кому впервые поставили I группу инвалидности.

При этом доплата устанавливается только один раз и только по одному основанию — возраст или инвалидность.

Рискованная ипотека

С 1 марта Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Отмечается, что это поможет ограничить выдачу ипотеки «высокозакредитованным гражданам» и повысит качество портфеля для банков.

Повышенный коэффициент применяется, если банк понимает, что риск невозврата со стороны клиента высок. В таком случае организация должна увеличивать резерв под определенный кредит, чтобы сохранить достаточный объем капитала.

Повышение надбавки, по замыслу Банка России, заставит кредитно-финансовые учреждения задуматься, выдавать ли ипотеку закредитованным заемщикам. Особенно тем, кто берет на первоначальный взнос потребительский кредит.

Безопасность на аутсорс

Управляющим компаниям с 1 марта разрешат передавать функции по охране персональных данных жильцов многофункциональным центрам или частным компаниям, специализирующимся на информационной безопасности.

Такую возможность предусматривает новый ГОСТ. Предполагается, что это сократит риск утечки данных россиян, так как собственных ресурсов по борьбе с киберпреступниками у управляющих компаний обычно недостаточно.

Штраф за утайку отходов

С 1 марта за непредоставление или искажение информации об отходах I и II классов опасности предприятия заплатят до 150 тысяч рублей.

Речь идет о ртутных и люминесцентных лампах, градусниках, аккумуляторах, батарейках и другом мусоре, который долго не распадается и содержит опасные вещества.

Авторы инициативы отметили, что ежегодно в России образуется порядка 600 тонн высокоопасных отходов. При этом объективную информацию об их утилизации предоставляют не все предприятия.

Теперь за искажение или несвоевременное представление сведений предусмотрена административная ответственность. Рассматривать дела о таких правонарушениях будет Росприроднадзор.

Обязательные когтеточки

С 1 марта в России начнут действовать новые требования к местам торговли животными. Определены размеры клеток, вольеров и аквариумов в зависимости от возраста и веса животного.

Появились требования к освещению, температуре, влажности воздуха. Кроме того, отдельно отмечается, что

в вольерах у кошек должны стоять устройства для стачивания когтей, а у щенков и котят должны быть прорезыватели для зубов.

Правда, требования не коснутся продажи животных самозанятыми.





Шрифт на контроле

С 1 марта в России изменятся требования к маркировке вина. На этикетках бутылок должна быть указана информация о производителе, сорте, месте происхождения и годе урожая винограда. Причем все это должно быть напечатано шрифтом определенного размера. Например, место происхождения и год урожая — не менее 12 пунктов, а сорт винограда — не менее восьми пунктов.

В Госдуме необходимость таких изменений объяснили тем, что у покупателя должна быть уверенность в продукции.

«Российские потребители хотят быть уверены в том, что, покупая крымское вино или вино Кубани, они на самом деле получают напиток, изготовленный там из местного винограда, а не из виноматериала, завезенного с другого конца света, как это, к сожалению, зачастую сегодня происходит», — отмечал во время обсуждения законопроекта депутат Константин Бахарев.