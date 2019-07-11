Лес в огне недовольства: грибников обложат налогами?

Лесное значит общее

Сбор ягод и грибов, дикорастущих трав и орехов в России не просто традиция, хобби или часть здорового образа жизни. Для многих людей в стране дикоросы — это способ «держаться на плаву» — зарабатывать на жизнь и пропитание.

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Поэтому россияне так болезненно воспринимают любую попытку ввести регулирование в этой сфере.

«Люди в некоторых регионах России живут в тяжелейших финансово-экономических и бытовых условиях — кормят себя, делая запасы», — отмечает глава комитета по труду и социальной политики Госдумы Ярослав Нилов. «Я курирую Ненецкий автономный округ, и там практически каждая семья замораживает впрок морошку, грибы, рыбу и оленину. Недавно был в Смоленской области, люди продают землянику и грибы, потому что живут на мизерные пенсии. Нельзя наказывать людей за то, что они лишний гриб или малину сорвали. Надо давать людям дополнительный доход», — уверен парламентарий.

По данным Минсельхоза, запасы дикорастущего сырья в России составляют порядка 8,5 млн тонн в год. При этом сейчас они используются всего на 6%. Чиновники неоднократно говорили, что в стране нет единого центра контроля за этой сферой.

Так, на прошлой неделе на Портале нормативно-правовых актов (regulation.gov) появилось постановление правительства РФ о передаче контроля за дикорастущими ягодами, грибами, лекарственными растениями и орехами в ведение Минсельхоза РФ. Пресс-служба ведомства заявила, что сбор грибов и ягод не намерены ограничивать или запрещать, но в обществе данный шаг восприняли именно так. И основания ждать подвоха у россиян есть. Чего стоит только нашумевший закон о рыбалке, после принятия которого многие кормившиеся с рек жители сел и деревень почувствовали себя обманутыми.

С лесными угодьями похожая ситуация. Лесное воспринимается в стране как ничье, то есть можно брать. Во многом поэтому и законодательное разрешение россиянам собирать валежник ввергло общество в когнитивный диссонанс: а разве раньше нельзя было?!

Вот вам и ягодки

Напомним, что в конце 2016 года от губернатора Владимирской области Светланы Орловой поступило предложение взять под контроль сбор дикоросов. Частники, по ее словам, собирают лесное богатство абсолютно бесплатно, из-за чего государство теряет огромную часть природных ресурсов, не получая ничего.

Тогда еще глава министерства сельского хозяйства Александр Ткачев вспоминал, что во времена СССР было введено налогообложение подсобных хозяйств и это принесло дополнительные средства в бюджет. А потом в одном из интервью Ткачев заявил, что Россия традиционно импортирует грибы, хотя своих в стране «как грязи», а промышленной основы для их производства нет.

Тогда некоторые журналисты, сопоставив факты и заявления, сделали вывод, что Минсельхоз хочет взять эту сферу под контроль. Тема получила широкий общественный резонанс, а ведомству пришлось оправдываться,

заявив, что «информация о том, что министерство сельского хозяйства выступает за введение лицензии на сбор дикорастущих грибов, является вымыслом и не соответствует действительности».

Впрочем, о лицензировании речь, возможно, и не шла, однако спустя всего месяц издание «Блокнот» сообщило, то Госдума готовит законопроект, который должен навести порядок в вопросе сбора «ничейных» грибов, ягод и растений.

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев тогда заявил, что для России это огромный рынок, причем на три четверти теневой, и из-за отсутствия соответствующего законодательства и регулирования никакого дохода бюджету он не приносит.

Есть ведь профессиональные сборщики ягод и грибов, которые затем экспортируются.

Косвенно это подтверждает и статистика ROIF Expert. По их данным, в 2018 году поставки российских ягод за рубеж выросли на 43% по весу и на 9% по стоимости (до $0,5 млн). При этом на дикоросы приходится 32-35% всех ягод, собранных в России.

Чуть хуже ситуация обстоит с грибами. По данным TEBIZ GROUP, в 2018 году объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 1,2 раза. Лидером тогда являлась Курская область, которая производит около 6,7 тысячи тонн грибов.

Правда, в Союзе заготовителей и переработчиков дикоросов отмечают, что едва ли при организации закупа дикоросов у населения оборот денежной массы можно назвать теневым или незаконным:

даже при расчете с физическими лицами речь не идет о сокрытии налогов (государство абсолютно сознательно освободило граждан от уплаты подоходного налога для того, чтобы стимулировать экономическую активность в таежных и сельских территориях, многие из которых можно отнести к категории экономически депрессивных районов) и уж тем более о легализации преступных доходов.

Посчитай нас

В целом профессиональное сообщество не против внедрения понятных правил игры. Однако, как отмечает генеральный директор Союза Наталья Бобылева, «нельзя допустить два негативных фактора: зарегулированности отрасли, а также появления некого монопольного игрока на рынке». «В настоящее время участники отрасли работают на конкурентных началах, и нам бы не хотелось такой порядок менять», — добавляет она.

«Чем меньше государство лезет в эту сферу, тем здоровее она будет», — полагает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Грибы и ягоды замечательно идут, их активно закупают Финляндия и Польша. Это отличный пример того, как сектор, до которого государству нет дела, прекрасно живет и без регулирования», — указывает Табах.

Минсельзох не скрывает, что настроен на развитие экспортного потенциала отрасли — мировой рынок ягод, грибов, лекарственных трав огромен, а у России запасы этого богатства в избытке.

Экспортный потенциал одних только грибов Минсельхоз оценивает в $2 млрд. Однако все показатели тут очень относительны, поэтому ведомство и спешит заняться учетом.

«Учет объемов, которые реально производят в России, позволит оценить экспортные возможности, — говорит директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель. — В этом смысле инициатива понятна, но дополнительное регулирование, которое она за собой повлечет, не должно искажать производственный процесс. Регулирование следует выстраивать таким образом, чтобы объем сбора и производства дикоросов не пострадали, а наоборот, чтобы это способствовало росту продаж».

В Госдуме свой взгляд на проблему: депутаты предлагают организовать пункты приема собранных дикоросов у населения и так централизованно контролировать эту сферу.

«Минсельхоз должен поддерживать людей, которые вынуждены таким образом зарабатывать на жизнь, а не ставить у каждого куста специалиста, который контролирует, кто и сколько собрал», — пояснил первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов в интервью «Газете.Ru».

Правда, как отмечает Бобылева, «закупочно-заготовительные пункты уже очень давно функционируют во всех деревнях и селах, и даже не по одному, а напротив, этих закупочных пунктов большое множество и они соревнуются между собой в предлагаемой цене закупа».

Сбор грибов и ягод для личных нужд тем временем часто регулируют местные власти. И не всегда в пользу простых людей.

Наиболее жесткую политику заняли власти Приморского края. В 2017 году депутаты местного заксобрания ограничили сроки сбора кедрового ореха до полутора месяцев (с 1 октября по 15 ноября), а в 2018 году — установили штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей за нарушения при сборе лекарственных растений, ягод и грибов. Причем сбор кедровых орехов мог бы принести местным жителям приработок в 60-170 тысяч в месяц.

Фотоконтроль за клюквой

Похожая ограничительная практика сложилась и в других странах постсоветского пространства.

С 2015 года в Казахстане граждане без разрешительных документов могут собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные травы только в пределах региональных норм. Например, жители Нурсултана (Алматы) должны будут ограничиться 3 кг грибов или ягод.

В Белоруссии собирать клюкву и бруснику можно только в сроки, разрешенные областными исполнительными комитетами. Нарушителей ловят с помощью фото- и видеокамер — с января по июль 2018 года к административной ответственности таким образом привлекли 49 человек.

На Украине сбор дикоросов регулируют регионы. В 2012 году СМИ сообщили, что Хмельницкий областной совет установил плату за сбор дикорастущих ягод и грибов — 0,45 гривны за кг земляники или черники, 0,5 — за кг лесных орехов и 0,55 — за кг белых грибов. Действуют ли ограничения до сих пор, не уточнялось.