Пожар у «Известия Холл» в центре Москвы. Что известно Пожар во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы потушен

Пожар произошел у здания «Известия Холл» в центре Москвы, его площадь достигла 1500 кв. м. По данным Mash и Shot, от огня пострадали ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция», во внутреннем дворе обрушился металлический купол. При этом МЧС сообщило, что огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. Из-за пожара ограничили движение по Тверской улице и перекрыли вход на станцию метро «Пушкинская». Сейчас возгорание ликвидировано, СМИ сообщили об одном пострадавшем.

В Москве произошел пожар во дворе здания «Известия холл» на Пушкинской площади (ул. Тверская, д. 18, корп. 1). Об этом сообщили в МЧС России.

По данным Baza, возгорание произошло около 05.00 мск. Как сообщил Telegram-канал Shot, пожар начался в здании «Известий», после чего распространился на ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Людей из здания экстренно эвакуировали.

При этом Mash пишет, что возгорание началось во внутреннем дворе — загорелись «Резиденция» и Lookin Rooms. По информации канала, во дворе обрушился металлический купол.

«Известия» же уточнили, что очагом возгорания стала барная зона одного из банкетных залов, а московская прокуратура сообщила о возникновении огня в «нежилом реконструируемом здании».

«Огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции», — сообщили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что пожарным удалось не допустить распространения огня на здание «Известия Холл» . Площадь возгорания достигла 1 500 квадратных метров, ему присвоили третий номер сложности из пяти. К тушению привлекли более 120 человек и 35 единиц техники. По заявлению ведомства, тушение осложняют строительные конструкции и горючие материалы, создающие высокую пожарную нагрузку, пожарным приходится работать в условиях плотного задымления.

Shot сообщил об одном пострадавшем — мужчина получил ожог руки. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В 09:11 мск МЧС объявило о локализации пожара, в 10.17 мск — о полной ликвидации.

Пришлось ограничить движение

Из-за пожара столичные власти ограничили движение по Тверской улице в сторону Садового Кольца.

«В связи с возгоранием по адресу: ул. Тверская, д. 18, корп. 1 перекрыты три полосы из четырех по ул. Тверская в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому пер. на время работы оперативных и экстренных служб», — сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На дорожную ситуацию, как сообщили в Дептрансе, перекрытия не повлияли.

По данным ТАСС, из-за пожара также был перекрыт вход на станцию метро «Пушкинская».

Пожаром занялась прокуратура

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует и.о. Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин.

По данным сервиса 2ГИС, в здании ул. Тверская, д. 18, корп. 1 находятся рестораны и кафе Lookin-Rooms, «Резиденция», «Тодасе», «Грабли», Stars Voffee, Cofix; отделение банка «Фора-банк», отделения турагентств FUN&SUN, Pegas Touristik, Anex Tour; коворкинг-центр «Атмосфера» и другие организации. Ранее в здании располагалась типография и редакция газеты «Известия». Здание было построено в 1926-1927 годах в стиле конструктивизма по проекту архитектора Григория Бархина. Рядом находится концертная площадка «Известия Hall».