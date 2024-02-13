Для неисправимых романтиков: 7 лучших мест для встреч и прогулок в Санкт-Петербурге

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Многие, наверное, слышали неофициальный гимн Петербурга «Атланты держат небо на каменных плечах», посвященный этим молчаливым исполинам. Но сюда приходят не только полюбоваться на прекрасные статуи античных титанов и сделать эффектные фотографии. Жители города верят, что атланты не только хранят Северную столицу, но и помогают в исполнении желаний. Существует примета: если накануне свадьбы прикоснуться к большому пальцу левой ноги монумента, семья будет дружной, а потомство – талантливым, умным и сильным. Да и обычным гражданам, как считается, древние гиганты помогают в решении личных проблем. У жителей Санкт-Петербурга есть поверие, что, если в полном одиночестве подержаться за большой палец гранитной ноги, то сбудутся ваши пожелания.

Особенно выделяют одного из великанов, который стоит вторым, если считать от Марсова поля, приписывая ему сверхъестественные возможности. Во время Блокады в портик попал снаряд, и этот атлант был ранен, но не согнулся под своей тяжелой ношей.

Миллионная улица, 35