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Общество

Для неисправимых романтиков: 7 лучших мест для встреч и прогулок в Санкт-Петербурге

Туристам рассказали о самых романтичных достопримечательностях Петербурга

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Стрелка Васильевского острова

Стрелка Васильевского острова

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»
Петербург всегда привлекал не только любителей истории и искусства, но и романтиков – тех, кто стремится уйти за границы обыденного, кого манят неординарное и неразгаданное. Они близки по духу мистическому и непостижимому городу, который открывает самым искренним свое таинственное закулисье, обещая встречу с чудом. Приезжайте на несколько дней, чтобы посетить самые знаковые места, овеянные легендами и тайнами, и получите удовольствие, познавая новую грань прекрасного города. И помните – «самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце», как писал Сент-Экзюпери. Поэтому лучше всего совершить это путешествие вдвоем, и перед любящими сердцами, настроенным на одну волну, Петербург приоткроется с неожиданной стороны, глубинной и настоящей. Пусть путешествия в Петербург станут для вас традицией, ведь поводы приехать в город на Неве могут быть самыми разными – театральная премьера или книжный фестиваль, спортивный матч или соревнование, романтическая прогулка по рекам и каналам или интересная выставка. А сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии поможет Visit Petersburg.
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Атланты у здания Нового Эрмитажа

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Атланты у здания Нового Эрмитажа

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Многие, наверное, слышали неофициальный гимн Петербурга «Атланты держат небо на каменных плечах», посвященный этим молчаливым исполинам. Но сюда приходят не только полюбоваться на прекрасные статуи античных титанов и сделать эффектные фотографии. Жители города верят, что атланты не только хранят Северную столицу, но и помогают в исполнении желаний. Существует примета: если накануне свадьбы прикоснуться к большому пальцу левой ноги монумента, семья будет дружной, а потомство – талантливым, умным и сильным. Да и обычным гражданам, как считается, древние гиганты помогают в решении личных проблем. У жителей Санкт-Петербурга есть поверие, что, если в полном одиночестве подержаться за большой палец гранитной ноги, то сбудутся ваши пожелания.

Особенно выделяют одного из великанов, который стоит вторым, если считать от Марсова поля, приписывая ему сверхъестественные возможности. Во время Блокады в портик попал снаряд, и этот атлант был ранен, но не согнулся под своей тяжелой ношей.

Миллионная улица, 35

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Эрмитажный мост (Мостик Лизы)

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Эрмитажный мост (Мостик Лизы)

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Если от атлантов пройти вдоль Зимней канавки, вы окажетесь у одного из самых романтичных и мистических мест Петербурга – у Эрмитажного моста, первого каменного моста молодой столицы. Горожане называют его «Мостиком Лизы», поскольку именно здесь бросилась в воду от несчастной любви героиня оперы Чайковского «Пиковая дама». Кстати, в одноименной повести Пушкина такого сюжета не было – в книге Лиза счастливо выходит замуж. Бытует мнение, что на узком спуске у Эрмитажного моста к Зимней канавке безлунными ночами можно увидеть печальный фантом несчастной девушки. Магия места и неповторимая романтическая атмосфера притягивает влюбленных - к Лизе часто приходят с заветными просьбами. Поговаривают, что призрак помогает и страдающим от безответной любви. Чтобы любимый человек ответил взаимностью, нужно бросить с мостика в Зимнюю канавку несколько монет с мыслями о нем, и Лиза непременно поможет! А какой ошеломляющий вид открывается с мостика на величаво несущую воды Неву и Петропавловскую крепость!

Дворцовая набережная, 32

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Улица Рубинштейна

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Улица Рубинштейна

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Не самая длинная, но одна из самых популярных улиц города, протянувшаяся от Невского проспекта к легендарному перекрестку Пять углов. Любители архитектуры найдут здесь все образчики петербургской архитектуры, от классицизма и эклектики до роскошных образцов модерна и неоклассики. Между ними скромно притулился небольшой дом в стиле «конструктивизма», за которым закрепилось название «Слеза социализма», в котором жила известная ленинградская поэтесса Ольга Берггольц. Знаменитый Толстовский дом с высокими ренессансными арками можно увидеть во многих фильмах – кинематографисты любят улицу Рубинштейна. Здесь располагался Ленинградский Рок-клуб, о чем сообщает мемориальная доска на доме 13. Перед домом 23 с характерным двором-курдонером вы увидите атмосферный памятник жившему здесь Сергею Довлатову. А завершающий улицу монументальный дом-корабль с башней, известен каждому, кто хоть раз побывал в Петербурге. Гастрономический голод после прогулки вам помогут утолить десятки кафе и ресторанов, представляющие разнообразные кухни мира. Желающим завершить вечер культурной программой открывают двери Малый Драматический театр и музыкальный театр «Зазеркалье».

Улица Рубинштейна. Станция метро Владимирская/Достоевская

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Елагин остров

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Елагин остров

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Эта локация для любителей уединенных романтических прогулок в старинном парке с вековыми деревьями. Здесь много белок, которые с удовольствием примут в качестве угощения грецкие орехи или фундук и в благодарность попозирует для фото. И не поленитесь дойти до западной стрелки острова, откуда открываются прекрасные панорамные виды на Финский залив, Западный Скоростной Диаметр и Лахта-Центр. Спуск к воде охраняют два белоснежных льва работы конца XVIII века. Жемчужиной парка является Елагин дворец, построенный по проекту великого Карла Росси, которым можно не только полюбоваться снаружи, но и зайти на экскурсию, чтобы насладиться безупречной гармонией анфилады или познакомиться с кабинетной историей. А любителей прикладного искусства ждет Музей художественного стекла, где в стеклодувной мастерской можно приобщиться к чуду создания маленьких шедевров. По парку разбросаны кафе, в которых уставшие путники могут перекусить или выпить кофе, а на мостике Желаний так хорошо мечтается о заветном. В будние дни вход в парк бесплатный.

Станция метро Крестовский остров

5

Севкабель Порт на Васильевском острове

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Севкабель Порт

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Если вы любите необозримые пространства, когда водная гладь сливается с небом, а свежий балтийский ветер вызывает неописуемый восторг, вам обязательно стоит сюда приехать. И кто сказал, что романтика не может быть веселой и энергичной? В этом популярном общественном пространстве вы погрузитесь в активную атмосферу интересных мероприятий, покатаетесь на катке, пройдетесь по многочисленным магазинчикам локальных брендов с разнообразным ассортиментом на любой вкус и кошелек, заглянете в арт-галереи и художественные мастерские, а на экскурсии узнаете, как некогда серое промышленное пространство стало центром притяжения для горожан и туристов. В Севкабель Порт можно смело приезжать голодным – огромное количество гастрономических точек от фургончиков стрит-фуда до ресторанов с авторской кухней работают с утра до позднего вечера. А вдоль набережной протянулась целая барная линия, где после полного впечатлений дня можно умиротворенно провести время за коктейлем на веранде.

В.О. Кожевенная линия, 40

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Семимостье в Коломне

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Семимостье в Коломне

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

В старом Петербурге немало живописных уголков, окутанных мистикой. Одно из таких поистине легендарных мест, способных исполнять заветные желания – Пикалов мост на пересечении каналов Грибоедова и Крюкова в Коломне, откуда открывается потрясающий вид на 7 его собратьев. Если встать посредине моста так, чтобы слева от вас была колокольня Никольского собора, то перед вами окажутся Красногвардейский, Ново- и Старо-Никольский мосты через канал Грибоедова, Смежный, Кашин и Торговый через Крюков канал, а обернувшись, вы увидите седьмой Могилевский мост. В семь часов вечера седьмого числа любого месяца загадайте желание, посмотрите на каждый мост по очереди по часовой стрелке, досчитайте до семи и бросьте в воду монетку. Говорят, здесь срабатывает магия сакрального числа «7» — задуманное здесь обязательно сбывается, причем с невероятной точностью, а многие считают Пикалов мост местом силы. Полюбуйтесь воздушной колокольней и изящным пятиглавым морским Никольским собором, громадой Мариинского театра, основательным каре Никольских рядов и не забудьте запечатлеть это удивительное место – красивые фотографии будут напоминать вам о встрече с магией Петербурга.

Пешком от станции метро Садовая/Спасская.

7

Поцелуев мост

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Поцелуев мост

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Не очень примечательный внешне, этот мост окружен легендами из-за своего романтического названия. Говорят, здесь прощались со своими возлюбленными моряки Гвардейского Флотского экипажа, да и просто влюбленные пары встречались и расставались, даря друг другу поцелуи. В реальности же все гораздо прозаичнее. Недалеко от моста в конце XVIII века стоял трактир купца Поцелуева, фамилия которого произошла от старинного слова «целовальник» - так называли государевых чиновников, собиравших подати с кабаков. Тем не менее, романтическая версия продолжает жить в сердцах людей и привлекает на мост влюбленных и молодоженов. Местные жители верят, что любящим сердцам поцелуй на мосту или под мостом принесет счастье. А молодожены должны проехать Поцелуев мост, не переставая целоваться, от одного берега Мойки до другого. Говорят также, если поцеловать любимого человека на мосту перед разлукой, он непременно вернется. Поцелуев мост щедро делится энергией любви со всеми, кто искренен в своих чувствах. Завершите здесь свою романтическую прогулку по Петербургу, и вы откроете для себя новое измерение любви, надежды и веры в чудо.

Пешком от станции метро Адмиралтейская.

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