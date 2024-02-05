В Грузии перехватили 14 кг взрывчатки. Ее везли из Одессы в Воронеж Грузинские спецслужбы перехватили взрывчатку, которую везли из Одессы в Воронеж

Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза взрывчатки и взрывных устройств, который под видом аккумуляторов везли в Воронеж из Одессы. Экспертиза показала, что в устройствах — мощная взрывчатка С-4, взрыв которой мог привести к большим жертвам. На устройствах уже было запрограммировано время активации. Грузинские силовики предполагают, что перевозку организовал экс-кандидат в депутаты парламента Одесской области от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

Грузинские спецслужбы задержали груз взрывчатки и взрывных устройств, который злоумышленники планировали доставить из Украины в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе Службы государственной безопасности Грузии (СГБГ).

Силовики изъяли 14 кг взрывчатого вещества, которое было спрятано в двух аккумуляторах электромобиля. В каждом было размещено по шесть детонаторов и специальных ключей.

«Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано», — говорится в сообщении спецслужбы.

Грузинские эксперты установили, что под видом аккумуляторов в страну ввезли взрывчатку С-4 военного назначения.

«Все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Приведение такого устройства в действие в местах массового скопления людей может привести к значительному ущербу инфраструктуре и большим жертвам. Заряд упомянутого вещества гораздо мощнее заряда взрывчатого тротила», — сообщили в ведомстве.

Груз ехал из Одессы

Взрывчатку ввезли в Грузию из Турции 19 января через КПП «Сарпи» на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Грузинские силовики установили, что она проделала путь из Одессы, преодолев также территорию Румынии и Болгарии.

На турецко-грузинской границе силовики нашли и изъяли взрывные устройства, и, вернув аккумуляторам первоначальный вид, отправили их дальше.

«Процесс дальнейшего движения посылки, естественно, контролировали сотрудники Контртеррористического центра», — уточнили в ведомстве.

Так силовики собирались установить заказчиков и других причастных к перевозке бомбы, а также выяснить, куда и зачем везли взрывные устройства.

Они узнали, что изначально в Россию планировалось ввезти все шесть бомб, но затем заказчик изменил решение, и контейнер с тремя устройствами оставили «по определенному адресу в Тбилиси». Второй контейнер изъяли на грузино-российской границе. Взрывчатка должна была отправиться через КПП «Дарьял» в Воронеж.

Кто причастен

Спецслужба установила, что к транспортировке причастны семь граждан Грузии, трое украинцев и два армянина. По версии следствия, эти люди «вероятно, не знали», что в автомобильных аккумуляторах спрятана взрывчатка.

В спецслужбе даже назвали предполагаемого организатора перевозки — это уроженец Батуми, кандидат в депутаты Киевского округа парламента Одесской области в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

Силовики утверждают, что он «активно следил» за перемещением взрывных устройств за пределами Грузии. Служба госбезопасности Грузии предполагает, что, помимо Шарашидзе, никто не знал, что причастен к перевозке бомбы.

По сведениям Shot, Шарашидзе раньше вел бизнес в России. В 2014-м году он открыл компанию «Палатин», которая торговала продуктами. Фирма проработала пять лет, в июле 2019 года ее закрыли по решению ФНС РФ.

Где планировали использовать взрывчатку и взрывные устройства, оставленные в Тбилиси, следствию еще предстоит выяснить.

По версии СГБГ, использование территории Грузии и вовлечение ее граждан в перевозку взрывчатки «было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси как в части планирования, так и осуществления».

Контртеррористический центр страны начал расследование по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет). Однако в ходе расследования статью могут переквалифицировать на более тяжкую — о подготовке террористического акта. В этом случае подозреваемым будет грозить срок от 10 до 15 лет.