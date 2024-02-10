Из Турции в СИЗО: сбежавший из России доктор Серебрянский задержан в аэропорту СК: экс-глава частной клиники «Медицина 24/7» Серебрянский задержан в Москве

В России задержали бывшего директора клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского. Его обвиняют в оказании услуг, повлекшим по неосторожности смерть человека. Еще в 2021 году Серебрянский сбежал от правоохранительных органов за границу, после чего его объявили в международный розыск. Накануне врач прилетел из Турции в Россию, его арестовали в аэропорту. Еще раньше суд заочно приговорил его к заключению под стражу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора и главного врача клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

В отношении Серебрянского возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. В 2021 году ему удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Врача объявили в международный розыск. 28 сентября 2021 года Басманный суд Москвы суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Сейчас Серебрянский находится в СИЗО. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Дело Серебрянского

По данным издания «Коммерсантъ», 4 июля 2019 года частная скорая медицинская помощь доставила в клинику «Медицина 24/7» женщину. У нее диагностировали инфаркт миокарда. Врачи не смогли улучшить ее состояние, поэтому на следующий день в 18:00 ее перевели в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова по требованию родственников, однако специалисты этого лечебного учреждения уже не смогли помочь. Пожилая женщина скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в клинике «Медицина 24/7» не было кардиологического кабинета и кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии, как того требуют правила при лечении пациентов с подобным диагнозом. В связи с этим следствие решило, что организация не соблюла необходимый порядок оказания медицинской помощи.

Сначала клинику обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако в 2021 году сотрудники Росздравнадзора и следователи провели «контрольную закупку». Они выяснили, что клиника принимает на лечение пациентов не только с инфарктом, но и с острым инсультом, хотя лицензии на оказание подобных услуг у них нет. Сразу несколько родственников сообщили в следственные органы о смерти их родных из-за оказания неквалифицированной помощи в клинике «Медицина 24/7» и потребовали выплатить им компенсацию. В связи с этим возбудили уголовное дело.

Работу клиники приостановили на 90 дней, после этого Серебрянский уехал из России. Адвокат врача заявил, что мужчина выехал за границу, чтобы пройти там курс лечения.

Не единственная смерть

В мае 2021 года пресс-служба СУ СК по городу Москве сообщила, что по факту оказания услуг в клинике «Медицина 24/7», не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки, возбуждено уголовное дело. В феврале женщина 1949 года рождения начала проходить там лечение, 14 апреля ее состояние резко ухудшилось после курса химиотерапии. Пациентку госпитализировали в городскую больницу, однако она скончалась.

В беседе с РБК первый заместитель гендиректора клиники «Медицина 24/7» Андрей Симанков заявил, что женщина покинула их лечебное учреждение «в стабильном состоянии с явным улучшением», после чего она отправилась в другую больницу, где провела две недели.

«Наша клиника работает в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, мы используем только сертифицированные и проверенные препараты и оборудование, в нашем медицинском учреждении работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом, которые регулярно повышают квалификацию как в России, так и за рубежом», — отметил Симанков.

По его словам, пациентка обратилась к ним добровольно, а на момент выписки ее состояние улучшилось.

«Она имела онкологическое заболевание. Именно по причине этого заболевания она несколько раз проходила лечение в нашей клинике. На момент выписки пациентка была в сознании, ясно мыслила, могла сидеть, писать и полностью осознавала, что происходит. Смерть женщины наступила не в нашей клинике, а в другом медицинском учреждении, куда она была переведена по настоянию родственников», — заключил Симанков.

В мае 2020 года в клинику «Медицина 24/7» поступила 74-летняя пациентка, у которой диагностировали острый холецистит и распространенный перитонит. Несмотря на несколько операций, ее состояние ухудшалось. В июне родственники настояли на переводе женщины в НИИ им. Склифосовского, там она скончалась. Дочь женщины считает, что причиной смерти стало неэффективное лечение, за которое с нее потребовали 5 млн рублей.

В 2019 году в клинику «Медицина 24/7» поступил телепродюсер Владимир Арцибашев с инсультом. Врачи не пускали к нему родственников, поэтому они вызвали полицию. Через какое-то время мужчина скончался.