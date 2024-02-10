«Люблю всех, кроме Пугачевой». Чем прославилась «диско-бабушка» из Сыктывкара Певец Лазарев нашел «диско-бабушку», очаровавшую его на концерте в Сыктывкаре

Певец Сергей Лазарев нашел женщину, которая «отжигала» на его концерте в Сыктывкаре. Оказалось, что она живет одна. У нее маленькая пенсия, на которую она снимает комнату в коммуналке. Пенсионерка предпочитает жить в таких условиях, чтобы ходить на концерты любимых исполнителей, а любит она почти всех, кроме Аллы Пугачевой. Музыкант пообещал арендовать для «диско-бабушки» хорошую квартиру и исполнить ее большую мечту — отвезти на концерт в Москву.

Российский певец Сергей Лазарев нашел пенсионерку, которая энергично танцевала на его концерте в Сыктывкаре. Оказалось, что у нее непростая судьба. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях.

7 февраля Лазарев опубликовал в Telegram-канале видео со своего концерта в Сыктывкаре. На кадрах женщина в синем платье и красном платке энергично двигает руками и телом в такт музыке.

«Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре!! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья!! Прекрасный концерт! На улице -30, а в зале было +30! Спасибо, Сыктывкар!» — написал Лазарев (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Певец захотел найти женщину. Он выяснил, что ее зовут Лидия. По словам Лазарева, от пенсионерки отказались родственники, поэтому музыкант выразил желание ей помочь.

«Она такая жизнерадостная, но в жизни у нее не все так радостно, к сожалению. У нее проблемы с жильем, проблемы с тем, что у нее практически нет денег», — сказал Лазарев.

Музыкант разыскал людей, которые дали ему контакты «диско-бабушки». 10 февраля он переговорил с Лидией Уляшевой лично и узнал, чем может помочь. По словам Лазарева, в данный момент он ищет квартиру, чтобы снять ее для пенсионерки. Певец пообещал полностью решить проблемы Лидии Витальевны, а свою аудиторию призвал обратить внимание на пожилых людей вокруг. Кроме этого, Лазарев написал, что в соцсетях активизировались мошенники, которые собирают деньги, чтобы якобы передать их женщине. Он отметил, что ни Лидия Витальевна, ни помогающий ей волонтер не собирают пожертвования.

Условия жизни диско-бабушки

По данным Telegram-канала Shot, 65-летняя Лидия Уляшева с детства имеет инвалидность. У нее есть дом в селе Помоздино, где она родилась, но там протекает крыша. К тому же жилье нужно отапливать с помощью печи. У женщины нет близких, готовых помочь, а самой ей тяжело справляться с дровами.

kp.ru пишет, что Лидия Витальевна с детства хотела стать певицей или танцовщицей, но в родном селе ей пришлось быть разнорабочей: колоть дрова и таскать снег. Она всегда хотела жить в городе, чтобы была возможность посещать концерты любимых исполнителей. В 2020 году женщина переехала в Сыктывкар.

Ежемесячно она получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Сначала пенсионерка жила в хостеле, а затем сняла комнату в общежитии, где даже нельзя помыться. У нее есть только кровать и шкаф, купить базовую технику — холодильник, плиту и стиральную машину — у пожилой женщины не хватает средств. Местные жители дают пенсионерке деньги на продукты и баню. Волонтеры пытались организовать для женщины сбор, но у них ничего не получилось.

Координатор благотворительного проекта помощи бездомным «Сытый гражданин» Илья Костин в беседе с kp.ru рассказал, что администрация Сыктывкара готова выделить пенсионерке жилье из маневренного фонда, но оно находится в пригороде. Этот район не подходит Лидии Витальевне, потому что она хочет гулять по Стефановской площади, ходить по магазинам, общаться с людьми и иметь работу в пешей доступности от дома. Волонтеры не смогли найти для нее подходящий вариант.

Перед Новым годом Лидия Витальевна написала письмо Деду Морозу и попросила у него поездку на концерт в Москву в подарок. Лазарев уже пообещал исполнить эту мечту «диско-бабушки». По словам музыканта, с ним связался генеральный продюсер RU.TV Михаил Богомолов и предложил пригласить женщину на премию телеканала.

Первая известность

Лидия Витальевна прославилась в Сыктывкаре еще несколько лет назад. Kp.ru выяснил, что женщина начала ходить на концерты еще в 2019 году. Ей приходилось добираться до города около трех часов. Она побывала на концертах Леонида Агутина, Григория Лепса, Елены Василек, группы «На-На», Валерия Леонтьева, Марины Девятовой, группы «Руки Вверх», Тимы Белорусских, Ярослава Евдокимова. Последний исполнитель заметил «диско-бабушку» в зале, пригласил ее в гримерную, где подарил фрукты и тысячу рублей. Однако слава пришла к женщине после концерта Филиппа Киркорова. Она станцевала с поп-королем на сцене. После этого ее даже звали в телевизионные передачи, но из-за COVID-19 съемки сорвались.

«Мне нравится быть на концертах. Люблю смотреть на тех, кто приезжает. Сергей Жуков мне нравится, он очень хорошо поет «Крошка моя». Я их всегда смотрела по телевизору, а сейчас, наконец, увидела вживую», — рассказала пенсионерка в беседе с PG11.ru.

По словам женщины, она влюбилась в Киркорова, когда он был еще молодой, но он связал свою жизнь с Аллой Пугачевой. Певица пенсионерке не нравится, она даже не хочет идти к ней на концерт.

«Раньше по телевизору показывали индийское кино. Я его посмотрела и решила танцевать на концертах», — объяснила диско-бабушка свой необычный стиль танца.

Лидия Витальевна ходит не только на концерты, но и в кино. Раньше она тратила на билеты почти всю свою пенсию, но сейчас охранники ее уже знают и пускают бесплатно.