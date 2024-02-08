Житель Казани выбросил двухлетнюю дочь с балкона. Ему показалось, что в квартире пожар

Житель поселка Юдино в Казани выбросил с пятого этажа свою двухлетнюю дочь из-за привидевшегося ему пожара, сообщил Telegram-канал Mash Iptash.
По информации источника канала, девочка упала в сугроб. Свидетели происшествия занесли ребенка в магазин. Вскоре к дому подъехали «скорая помощь», МЧС и пожарные. По словам очевидцев, россиянин, выкинувший ребенка, часто употребляет наркотики, и у него началась белая горячка.
При это официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина намеревался выбросить из окна двоих детей-близнецов, однако ему помешал проезжавший мимо водитель грузовика: он услышал детские крики, заметил в окне мужчину и поспешил на помощь детям.
«Пытаясь уговорить горе-отца отказаться от задуманного, он взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб», — написала Волк в Telegram-канале.
По ее словам, после этого водитель передал ребенка прохожим, а сам поднялся на пятый этаж в квартиру, откуда выбросили девочку. Там он забрал второго ребенка у агрессивного мужчины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали 35 летнего-мужчину.
Как добавила официальный представитель МВД, житель дома в Казани — отец троих детей, он начал вести себя неадекватно, находясь в состоянии опьянения. Его супруга выбежала из квартиры вместе с младенцем возрастом меньше одного месяца. По данным Telegram-канала 112, мужчина снимал квартиру со своей 20-летней подругой, которая также употребляет наркотические вещества. Как сообщил канал РЕН ТВ, двое детей у пары приемные, еще оди6н ребенок — родной, он родился две недели назад.
Девочка, которую спас водитель, в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей. По данным республиканского министерства здравоохранения, ее состояние оценивается как средней тяжести. Как уточнили в Минздраве, двое других детей тоже госпитализированы, травм у них нет.
Следственное управление СК России по Татарстану сообщило, что у пострадавшей девочки диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь малолетнего.
Региональная прокуратура взяла расследование дела на особый контроль. Также надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.