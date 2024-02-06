На пути к «Сириусу»: кто войдет в команду волонтеров на Всемирном фестивале молодежи Пять тысяч волонтеров отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в «Сириус»

Уже через несколько недель в России начнется Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который соберет на территории федерального образовательного центра «Сириус» в Сочи более 20 тысяч участников. В преддверии крупнейшего международного молодежного события были отобраны и обучены кандидаты в волонтеры, которым предстоит стать частью команды фестиваля. О том, как проходило обучение и почему в нашей стране идея добровольной помощи оказалась настолько востребованной, в материале «Газеты.Ru».

С 1 по 7 марта 2024 года на территории федерального образовательного центра «Сириус» в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ). Это самое масштабное молодежное событие года — праздник для молодых амбициозных ребят, площадка для диалога и поиска взаимопонимания вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культурных особенностей.

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При проведении подобных масштабных мероприятий не обойтись без помощи волонтеров. Идея выполнения какой-либо общественно значимой деятельности на добровольной основе без получения вознаграждения нашла огромный отклик у россиян. Волонтерство вошло в жизнь молодых людей, которые находят себя в солидарности и взаимопомощи. Но также оно стало отдушиной для более старшего поколения, готового посвящать свое время и делиться своим опытом в рамках различных волонтерских мероприятий. По итогам регистрации добровольцев в волонтерский корпус ВФМ-2024 поступило рекордное количество заявок — более 50 тыс. Однако только самые опытные и замотивированные 5 тыс. человек смогли пройти весь отборочный этап и стать частью большой волонтерской команды фестиваля. Их обучение проходило на базе 27 Центров привлечения и подготовки по всей стране.

География добра

Волонтеры будут задействованы на всех этапах организации и проведения фестиваля, начиная от организации питания, логистики, проведении мероприятий, церемоний открытия и закрытия, заканчивая сопровождением делегаций и представителей СМИ. При этом география волонтерского движения в России обширна. В Сочи слетятся добровольцы из самых разных уголков страны. Всех их объединит желание быть полезными и готовность протянуть руку помощи, а также общее дело, общие цели и поиск единомышленников.

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Например, подготовкой волонтеров Москвы занимались три центра, больше всего добровольцев обучил ресурсный центр Мосволонтер. Его операционный директор Андрей Рюмин, комментируя отбор добровольцев, отметил, что одним из первоначальных его критериев был возраст. Ребятам должно было исполниться 18 лет. При этом для «городских волонтеров» возрастной порог был снижен: ими стали 350 жителей столицы с 16 лет. Также претендентам нужно было соответствовать нескольким критериям, среди которых основными можно назвать коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде. Для волонтеров фестиваля большим преимуществом является знание двух иностранных языков, поскольку это позволяет общаться с большим количеством участников мероприятия.

«При отборе мы смотрели на наличие опыта волонтерской деятельности и ожидали от кандидатов готовности пройти все этапы обучения, потому что их было несколько. В центрах подготовки волонтеров проходил общий блок обучения в очном формате. Уже в самом «Сириусе» следующим этапом станет функциональное и объектное обучение», — отметил Андрей Рюмин.

Он добавил, что участие волонтеров в мероприятиях, подобных Всемирному фестивалю молодежи, подтверждает, что Россия — страна неравнодушных людей. Ведь самое главное, что характеризует волонтера, — это небезразличие к тому, что происходит вокруг, в родном городе, стране да и мире в целом. Готовность прийти на помощь всем, кто в этом нуждается, отличает человека, который рассматривает для себя возможность участия в волонтерских акциях.

Добровольцы Москвы, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Брянской областей проходили также обучение в Центре привлечения и подготовки волонтеров, открытом на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова.

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Причем, стать добровольцем могли не только граждане России, но иностранцы, проживающие в нашей стране, например, студенты вузов. К Фестивалю присоединятся и добровольцы из Дальнего Востока. Центр привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 был открыт на базе ДВФУ во Владивостоке. Также в Сочи ждут помощников, прошедших первый этап обучения в Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде, Калининграде, новых российских регионах и т.д.

Личный опыт

Истории волонтеров, прошедших первый этап, во многом похожи. Многие из них имеют опыт участия в масштабных форумах, проводившихся в России в последние годы. При этом многие ребята видят в волонтерстве возможность нарастить свои компетенции, так или иначе связанные с будущей профессией. Кто-то изучает иностранный язык и с радостью будет общаться с иностранными гостями, кто-то знает как работают СМИ, и будет полезен в организации их деятельности.

Никита Березин, попавший в команду волонтерского корпуса ВФМ–2024 после обучения в ресурсном центре Калининграда, имеет обширный волонтерский опыт. Самыми масштабными и запоминающимися мероприятиями для него стали Чемпионат мира по футболу 2018 и Всемирный фестиваль молодежи 2017 года.

«Я решил подать заявку, поскольку уже участвовал в фестивале пять лет тому назад. Отчасти основываясь на своем предыдущем опыте, могу сказать, что мне бы хотелось работать с людьми, заниматься навигацией, управлением потоками. Мне нравится находиться в центре движения, общаться, взаимодействовать. Это моя стихия», — говорит Никита.

Екатерина Смирнова из Санкт-Петербурга в отличие от Никиты планирует дебютировать в качестве волонтера на таком масштабном мероприятии. Раньше ее ограничивал возраст, в этот раз для нее все сложилось удачно, и она отправляется в «Сириус». При этом история Екатерины не единична: не стоит думать, что без опыта двери крупных мероприятий закрыты. Главное — личные качества, заинтересованность и горящие глаза.

Ирина Лосева рассказывает, что тоже не была добровольцем на крупных международных мероприятиях, поэтому фестиваль — возможность для нее сразу окунуться в волонтерскую жизнь. Одно из направлений, по которому ей хотелось бы работать, — это аккредитация. По словам Ирины, она хочет помогать участникам ВФМ–2024, чтобы они с первой минуты ощутили себя частью этого международного события.

close 100% Пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи

Жаннат Егиналиева — иностранная студентка РЭУ имени Г.В. Плеханова — считает, что у волонтерства нет границ. Она прошла отбор и обучение и примет участие в качестве волонтера в церемониях открытия и закрытия фестиваля. Жаннат отметила, что свой путь в волонтерстве начинала еще в школе. Сегодня она является активистом волонтерского движения в ВУЗе, много работает над собой, развивает навыки, необходимые для работы с людьми.

«Мне понравилось обучение в рамках отбора волонтеров на фестиваль. Тренеры подробно разбирали с нами кейсы, которые могут возникать на таких мероприятиях, и делились практическими знаниями, которые можно использовать на практике», — отметила Жаннат.

Волонтером ВФМ-2024 могли стать не только молодые люди, но и люди старше 55 лет. Обширный волонтерский опыт помог Надежде Удальцовой из Красноярска, Ольге Золотаревой из Волгограда, Наталье Косаревой из Санкт-Петербурга и Сергею Ильину из Москвы стать частью большой команды ВФМ 2024.