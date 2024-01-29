Выплаты матерям и пожарные-добровольцы: что изменится в жизни россиян с 1 февраля Изменения в законодательстве РФ с 1 февраля 2024 года

Индексация социальных выплат и пособий, ограничения для коллекторов и новые правила выезда за рубеж для посвященных в гостайну. «Газета.Ru» рассказывает, какие важные законы вступают в силу в последний месяц зимы.

Индексация соцвыплат

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах, которые получают инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России.

Индексация коснется и семей с детьми. Например, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 24,6 тыс. рублей. Вырастет и размер материнского капитала на первого ребенка — с 586,9 тыс. до 630,4 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребенка) — с 775,6 тыс. до почти 834 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток, отмечается на сайте правительства.

Также для инвалидов всех групп будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ). Сумма выплат отличается для разных категорий льготников и зависит от того, получает человек соцнабор или отказался от него.

Так, ЕДВ будет ниже, если гражданин воспользовался НСУ «натурально» — в виде предоставляемых бесплатно за счет бюджета лекарств, медицинских изделий, путевок в санаторий или проездных на общественный транспорт.

Размер НСУ составляет сейчас чуть менее 1500 рублей. У инвалидов войны размер ЕДВ составляет 5600 рублей, а отказавшись от набора соцуслуг, можно получить 7 тыс. рублей. Для инвалида III-й группы ежемесячная выплата — 1300 рублей, отказ от НСУ увеличит ее более чем в два раза.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливается каждый год с 1 февраля на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущие 12 месяцев. На этот раз объемы выплат вырастут на 7,4%.

Февральская индексация будет автоматической, заявления от граждан для повышения единовременных выплат не нужны.

Совершенно секретные сведения

В феврале также вступает в силу закон, уточняющий порядок ограничения выезда из страны лиц, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.

Действующие на сегодняшний день три формы допуска к гостайне должностных лиц и граждан — допуск к сведениям особой важности, к совершенно секретным сведениям или к секретным сведениям — остаются в силе. Право российского гражданина на выезд за рубеж может быть временно ограничено в случаях, если он имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями.

Закон предусматривает, что должностному лицу может быть отказано в доступе к государственной тайне, если оно постоянно проживает за границей, имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство.

«Государственная тайна — защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации», — гласит закон.

Интеллектуальный агент

С 1 февраля изменятся и алгоритмы работы кредиторов с должниками. Теперь кредитные организации смогут использовать в работе с клиентами «автоматизированного интеллектуального агента» — специальное программное обеспечение для отправки голосовых сообщений. Программа может генерировать и распознавать человеческую речь и реагировать на содержание разговора. При этом звонки от такого «агента» приравниваются к действиям человека. Впрочем, у должника будет возможность при желании переключиться на живого собеседника.

Помимо «интеллектуального агента», коллекторские и кредитные организации теперь смогут использовать в общении с должником и портал «Госуслуги». Если заемщик даст свое согласие, то кредиторы смогут посылать ему сообщения в личный кабинет — в соответствии с утверждаемыми Минцифры России форматами.

Еще один нюанс — кредитные и микрофинансовые организации теперь должны будут записывать все случаи непосредственного взаимодействия с заемщиком при попытке вернуть просроченную задолженность. Записи подлежат все текстовые, голосовые и иные сообщения, храниться они будут в течение трех лет.

Коллекторы с 1 февраля будут нести уголовную ответственность за угрозы физическим насилием, порчу имущества, клевету и прочие нарушения прав должника и его близких. Звонить должнику они смогут не позже 22.00 и не раньше 08.00 в будни, а в выходные и праздники — не позже 20.00 и не раньше 09.00. Встречаться с должником лично им можно будет не чаще раза в неделю.

Пожарные-добровольцы

В феврале россиянам также станет проще вступить в добровольную пожарную дружину. Как отмечали в Госдуме при обсуждении соответствующего закона, добровольческие пожарные формирования сегодня объединяют в России свыше 400 тыс. человек, и их было бы больше, если бы не сложность процедур и заорганизованность.

По мнению специалистов МЧС, помощь добровольцев будет весьма кстати при ликвидации пожаров в отдаленных районах, в горной местности и на Дальнем Востоке.