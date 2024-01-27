«Убийства среди бела дня на улицах». США признали Багамы опасными для туристов Посольство США предупредило туристов об опасности после 18 убийств на Багамах

Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов и присвоило стране второй уровень опасности. Только в январе местные бандитские формирования лишили жизни 18 человек, причем преступления происходили в людных местах. Наиболее опасной территорией стала восточная часть столицы Нассау. Американцев призывают всегда «вести себя сдержанно» и в случае нападения не оказывать сопротивления.

Посольство США на Багамах опубликовало предупреждение об опасности туристического отдыха на островах. С начала 2024 года в столице страны, Нассау, произошло уже 18 убийств.

«Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах. Ответное бандитское насилие было основным мотивом убийств 2024 года», — сообщается на сайте диппредставительства.

Туристам в случае нападения рекомендуют не оказывать сопротивления и добровольно передать грабителям все ценности.

Самой небезопасной объявлена восточная часть Нассау, большинство преступлений произошло именно там. Американцам рекомендуется проявлять «чрезвычайную осторожность» в этом районе.

В посольстве также призывают быть особенно бдительными в ночное время, следить за обстановкой и всегда «вести себя сдержанно».

26 января Госдепартамент США включил Багамские острова в список стран, где нужно «проявлять повышенную осторожность». В ведомстве подчеркнули, что опасно находиться и в туристических, и в нетуристических районах. Госдеп добавил, что краткосрочная аренда жилья вызывает дополнительную озабоченность, поскольку зачастую в отелях отсутствует частная охрана.

В настоящее время Вашингтон оценил уровень опасности на Багамах в два балла по четырехбалльной шкале.

Реакция местных властей

Премьер-министр Багам Филип Брэйв Дэвис пообещал, что для сдерживания преступности будут установлены блокпосты, пишет Nassau Guardian.

«Из-за этого вы можете опоздать на встречу или отложить свои планы, но это небольшая цена за коллективную выгоду от того, что наши улицы станут безопаснее, а наша жизнь станет менее омраченной убийствами и другими насильственными преступлениями», — отметил Дэвис.

«Мы не будем нарушать чьи-либо гражданские свободы, но на вас, скорее всего, повлияют новые блокпосты и другие действия полиции, о которых мы пока не говорим», — добавил он.

Кроме того, кабмин внесет в закон об освобождении под залог поправки, гарантирующие автоматическую отмену залога для подозреваемых, которые нарушают условия освобождения.

«Освобождение под залог — это конституционное право, но не право, которым могут злоупотреблять. Существует фундаментальное право на презумпцию невиновности, но свобода, сопровождающая эту презумпцию, не является абсолютной, особенно когда кто-то представляет опасность для общества и для себя самого», — пояснил Дэвис, добавив, что «слишком долго постоянный цикл насилия и преступности был темной тучей над страной».

Власти также обеспокоены нерегулируемой деятельностью предпринимателей на водных судах, где могут не соблюдаться меры безопасности.

«Операторы коммерческих судов могут управлять своими судами независимо от прогнозов погоды. Имели место травмы и смертельные случаи», — предупреждает правительство.

Ежегодно Багамские островов посещают в среднем 7 млн человек. Туристическая отрасль занимает 60% в структуре ВВП.

Ранее на этой неделе Госдепартамент США также поместил в список опасных стран близлежащую Ямайку, присвоив ей третий из четырех уровней опасности («рекомендовано пересмотреть возможность поездок»). На четвертом, максимальном уровне угрозы, американцев призывают «не путешествовать» в страну.

«Насильственные преступления, такие как вторжения в дома, вооруженные ограбления, сексуальные посягательства и убийства, являются обычным явлением», — предупреждает ведомство.

«Сексуальные посягательства происходят часто, в том числе на курортах, работающих по системе «все включено», — говорится в сообщении.