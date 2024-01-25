В истории с рухнувшим в Афганистане джетом с россиянами появились украденные $1,2 млн и несостыковки Из рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами пропали $1,2 млн

Из рухнувшего в Афганистане самолета Falcon 10 могли похитить более $1 млн, написали местные СМИ. Кражу, по предварительной версии, совершили члены поисково-спасательной группы, первой прибывшей на место падения джета. Что известно об исчезнувших деньгах и новых странностях в истории с авиакатастрофой — в нашем материале.

Что известно о пропавших деньгах

Из упавшего в Афганистане российского частного самолета Falcon 10 исчезли $1,2 млн, сообщило местное издание 8am со ссылкой на источники. Дело расследует специальная комиссия под руководством главы отделения Главного управления разведки талибов (запрещенная в России террористическая организация) по Бадахшану.

Согласно материалу, в краже подозревают членов поисково-спасательной группы, первой прибывшей на место падения джета. Эти люди как-то связаны с начальником штаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддином Фитратом.

Именно из-за пропажи денег талибы долго отказывались передавать самолет посольству РФ, утверждает 8am.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил «Газете.Ru», что у него нет данных о пропаже $1,2 млн из разбившегося в афганской провинции российского самолета:

«Мне и посольству ничего об этом не известно, поэтому комментировать пока нечего».

Странности и несостыковки

Источник «Известий» рассказал, что джет должен был лететь по курсу Таиланд – Индия – Узбекистан – аэропорт Жуковский (Москва). Поэтому непонятно, каким образом воздушное судно вообще оказалось в Афганистане.

По одной из версий, Falcon 10 отклонился от маршрута для дозаправки. Однако источник газеты утверждает, что с топливом все было в порядке. Кроме того, удлинять маршрут не входило в интересы экипажа: на борту находилась тяжелобольная Анна Евсюкова, которую необходимо было как можно скорее доставить в столицу.

По данным Mash, у Евсюковой диагностировали стафилококковый эпидермолиз (образование пузырей на коже и слизистых оболочках) с развитием септического шока, полиорганную недостаточность (конкретно дыхательную, сердечно-сосудистую, печеночно-почечную), холестаз (замедление или полная блокировка потока желчи из печени в кишечник), реактивный панкреатит (быстро прогрессирующее воспаление поджелудочной железы). Женщину поместили на борт уже в крайне тяжелом состоянии, она была подключена к аппарату ИВЛ.

Источник «Известий» выдвинул предположение о том, что между предпринимателем Анатолием Евсюковым и членами экипажа мог произойти конфликт на борту. Причем ссора могла возникнуть именно из-за того, что пилоты отклонились от курса.

Существует также версия, что ситуацию усугубила метель, которая могла поспособствовать тому, что лайнер случайно попал в Афганистан.

Кроме того, у Евсюкова с собой не было крупных денежных сумм.

«Ему даже пришлось занимать деньги для транспортировки жены. Если такая сумма и была на борту, то она могла принадлежать кому-либо из членов экипажа», — уточнил источник газеты.

О том, что деньги если и находились на борту джета, то принадлежали не Евсюковым, говорит и тот факт, что супруги изначально вылетали в Таиланд обычным пассажирским рейсом и не смогли бы провезти такую сумму наличными через таможенный контроль РФ.

Возвращение выживших

Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, вернутся в Москву 26 января, сообщили в российском МИДе.

Посол России в стране Дмитрий Жирнов уже проводил их в аэропорт. Дипломат также поблагодарил власти Афганистана за помощь в операции по спасению пострадавших в катастрофе.

Пилот Аркадий Грачев ранее сообщил отцу, что вернется в Россию 29 января, «а может, и раньше».

«Он сказал: «У меня все хорошо!» — радостным голосом. — «У меня все нормально, не волнуйтесь, скоро встретимся, обнимемся, держитесь...» — рассказал RT Юрий Грачев.

Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января. На следующий день стало известно о падении самолета. В катастрофе погибли два человека — бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна. Выжили в крушении пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также два медика Игорь Сывороткин и Павел Попов. Причем Сывороткин сумел добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросил помощи у местных жителей.

СК России заявил, что приоритетная версия крушения — отказ двигателей.