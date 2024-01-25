День студента: чего ожидает молодежь от Всемирного фестиваля

Студентов России и мира в марте ждет одно из крупнейших международных событий — Всемирный фестиваль молодежи. Лидеры молодежных сообществ соберутся на одной площадке, чтобы обменяться опытом. 25 января, в День студента, участники проекта решили поделиться своими ожиданиями от события.

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус». На одной площадке соберутся молодые люди из всех регионов России и более чем 180 стран мира. В мероприятии примут участие 20 тысяч молодых лидеров из самых разных сфер — образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и прочих. Из них около 10 тысяч будут представлять другие страны. Также впервые в истории фестивального движения в подобном мероприятии будут участвовать подростки от 14 до 17 лет.

Указ провести ВФМ подписал президент России Владимир Путин в апреле прошлого года:

«В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю: провести в феврале – марте 2024 г. в Российской Федерации Всемирный фестиваль молодежи», – отмечается в документе.

Организатором ВФМ выступит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи. В мероприятии также задействуют около 5 тысяч волонтеров из всех регионов России, в частности, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ВФМ в лицах

Студенты из России и других стран уже получают официальные приглашения на международное событие и с нетерпением ждут его начала. Среди них — студент Самарского государственного университета Дмитрий Стулов. Он получает экономическое образование и совмещает учебу с творческой деятельностью — играет на музыкальных инструментах, пишет песни, режиссирует и проводит мероприятия. На ВФМ он хочет завести знакомства такими же активными и креативными ребятами.

Ангелина Скокова, студентка Московского государственного технологического университета «Станкин», также получила приглашение. Она успевает совмещать учебу с добровольчеством, работая руководителем Волонтерского центра университета. Девушка даже получила в своем университете звание «Студент года» в номинации «Волонтерская деятельность».

«Мне рассказали друзья о возможности принятия участия в таком масштабном событии. Как человек, который такое любит, я не могла отказаться. Такие фестивали — это возможность саморазвития, приобретения нового опыта и знакомств», — рассказала Ангелина.

На ВФМ-2024 она обязательно сможет найти волонтеров-единомышленников из других стран, поделиться с ними своим опытом и узнать у них лучшие зарубежные практики.

«Сейчас я ожидаю огромного количества эмоций, общения и творчества. Так как будут присутствовать студенты не только из России — форум будет еще необычнее. Обмен культурой и опытом даст возможность узнать больше о других странах и улучшит наши взаимоотношения. Помимо этого, это прекрасная возможность для разработки новых идеи с их последующей реализацией», — добавила Ангелина.

К Фестивалю также присоединятся студенты из Дальнего Востока. Так, активистки студенческого сообщества Анастасия Атласова и Дарья Просалова приедут на ВФМ-2024 из Владивостока. Студенческое сообщество Юга России будет представлять Ольга Рябущенко — она совмещает учебу в университете с работой специалистом внешних коммуникаций, увлекается журналистикой и новыми медиа.

«Это большой шаг в моей карьере, потому что я планирую связать свою жизнь с молодежной политикой и продолжать развивать проекты, развивать инициативы уже на всероссийском уровне, а участие во всемирном фестивале молодежи позволит сделать это мне уже на всемирном этапе. Так как такие события проходят не так часто, это еще более ценно, что благодаря своим достижениям я получила возможность принять участие в Фестивале и стать частью большого студенческого сообщества», — рассказала студентка.

close 100% Владимир Песня/РИА «Новости»

Ольга поделилась, что на площадке хочет по максимуму принять участие в образовательной программе и пообщаться с единомышленниками:

«Несомненно, хочется посетить все мероприятия разных тематических блоков фестиваля, встретиться с послами фестиваля, с приглашенными гостями, которые имеют большой вес на мировой арене. Взять максимум от того, что там будет и по творческим направлениям, и по образовательным, и по, скажем так, общественному опыту. Также хочется провести время с единомышленниками со всей страны и с ребятами-иностранцами, у которых, я уверена, есть, о чем сказать есть, чем поделиться», — добавила Ольга Рябущенко.

Рада возможности принять участие в таком мероприятии и София Гуща, студентка Луганского государственного педагогического университета. Теперь у нее и молодежи ЛНР появится больше возможностей для самореализации, а также выбора интересной профессиональной и жизненной траектории.

Активная подготовка

Помимо прочего, на ВФМ-2024 будем множество интересных активностей, к которым студенты уже начали готовиться. Например, представители землячеств студентов РУДН поучаствуют в тематической встрече, где обсудят лучшие практики российского образования.

Представители студенческих организаций поговорят о преимуществах учебы в России, расскажут о возможностях для иностранных граждан, международном сотрудничестве в сфере образования, а также об основных программах, которые предлагают отечественные вузы. В обсуждении примут участие представители сферы образования из сотни стран.

На мероприятиях Фестиваля также выступят президент землячества студентов из Бахрейна в РУДН Альфалайлех Мохаммад Хайхтам Мохаммад, президент ассоциации конголезских студентов России и президент ассоциации африканских студентов РУДН Ондай Отсума Жан Пьер, а также основатель и председатель Международного фонда повышения образования и умений среди молодежи (Фонд IYES), заместитель руководителя Проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия-БРИКС» Акил Мохаммад.