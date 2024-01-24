«Кто сидел — ощущения были ярче»: на Кубани впервые за 26 лет произошло землетрясение На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,5

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара. Тряска ощущалась в Сочи, Туапсе и Адыгее. Местные жители рассказали, что перед толчками слышали гул, в квартирах начали двигаться стулья, «затарахтели» аквариумы. В Краснодаре некоторые работодатели эвакуировали людей из многоэтажных зданий. Последний раз землетрясение на Кубани было в 1998 году.

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5 по шкале Рихтера, сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным специалистов, эпицентр располагался на глубине 35 км. Землетрясение произошло недалеко от поселка Ильского — в 29 км от Краснодара. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе управления МЧС по региону, сейсмостанция города Обнинск в 14:19 зафиксировала подземные толчки на глубине 10 км. Тряска ощущалась в Краснодаре, городе Горячий Ключ и Северском районе региона. Толчки также почувствовали жители Сочи, Туапсе, аула Новая Адыгея, поселков Яблоновский и Энем, написал «Ъ».

По данным Telegram-канала Shot, вибрации почувствовали жители всех районов кубанской столицы — в квартирах и домах раскачивались люстры, звенела посуда. Подземные толчки также ощутили жители Тахтамукайского района Адыгеи.

Как отметили в региональном управлении МЧС России, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения в крае работают в штатном режиме, пострадавших нет. Жителей и туристов призвали соблюдать спокойствие.

«Подумала, что головокружение»

Жители поселка Яблоновский в соцсетях рассказали, что перед землетрясением слышали гул. Про него «Газете.Ru» сообщила и местная жительница Наталья. По ее словам, за звуком последовал толчок. Женщина отметила, что испугалась за свои аквариумы, которые «затарахтели».

Екатерина из Краснодара почувствовала два «довольно ощутимых» подземных толчка. Ее кресло начало двигаться, однако она продолжила работать. По ее словам, оповещения о землетрясении не было.

«Подумала, что головокружение, а потом, когда еще и шкаф затрясло со стеклянными дверцами, стало ясно, что дело не в здоровье. С коллегами решили, что землетрясение. Но не очень приятно было. Самое интересное, что те, кто стояли, почти не почувствовали, что происходило, кто сидел — ощущения были ярче», — отметила она.

В центре Краснодара некоторые работодатели эвакуировали людей из многоэтажных зданий после первых толчков.

Впервые за 26 лет

Заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского госуниверситета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Татьяна Любимова рассказала «Ъ-Кубань», что землетрясение для Краснодарского края — редкое событие. Последний раз нечто подобное происходило в прошлом веке:

«Пока сложно говорить предметно о произошедшем, так как неизвестен эпицентр. Однако, по ощущениям можно предположить, что в регионе действительно произошло землетрясение магнитудой 4. Это крайне редко происходит в нашем регионе, в последний раз землетрясение, которое ощущалось в крае, произошло в 1998 году~».

В настоящее время работники сейсмостанции города Обнинск проводят ручную проверку и расшифровку полученных данных о сейсмическом событии, дежурят мониторинговые группы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кубани.