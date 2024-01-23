Люди прыгали из окон и пытались уехать из города: что известно о землетрясении в Алма-Ате В Алма-Ате число пострадавших при землетрясении выросло до 44

В китайских горах произошло сильное землетрясение, последствия ощутили в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Больше всего пострадавших в казахстанском городе Алма-Ате — 44 человека. Некоторые получили травмы из-за того, что в панике выпрыгивали из окон. В Китае эпицентр оказался в сельской местности, известно о шести раненых.

Последствия в Казахстане

В Алма-Ате при землетрясении пострадали 44 человека, из них 10 детей передает минздрав республики.

«На сегодняшнее утро, начиная с часу ночи, в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей», — указало ведомство.

Госпитализация потребовалась восьми пострадавшим, в том числе пятерым детям. С ночи городские скорая помощь и стационары работают в усиленном режиме.

Некоторые жители города пострадали, потому что запаниковали и пытались вылезти из квартир через окна, уточнил премьер-министр Алихан Смайлов. На заседании правительства он призвал своевременно предупреждать население о ЧС, чтобы не было таких случаев.

«Люди, которые не получили своевременную информацию, ... запаниковали. Они пострадали, когда прыгали со второго или третьего этажей. Необходимо вовремя активировать системы предупреждения, отправлять оповещения населению», — сказал премьер.

Во время землетрясения в Алма-Ате не работали сирены и не все горожане получили SMS-предупреждения. Сирены включают при толчках магнитуды «более 5,5 по ощутимости», а от оповещений через сообщения власти «потихонечку отошли», прокомментировал начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев. Он пояснил, что сотовые сети не справляются с нагрузкой и SMS все равно приходят слишком поздно.

Всего землетрясение ощущалось в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана , сообщило МЧС страны. Эпицентр находился в 264 км от Алма-Аты, на границе Кыргызстана и Китая. Самые сильные толчки, 5 баллов (по шкале МSК-64), зафиксировали в Алма-Ате в районе полуночи вторника по местному времени (21:00 понедельника мск).

«У меня шок ужасный был в этот момент. Сначала подумала, что это мне так чудится, что кровать трясет. Смотрю, люстры трясет. <...> Толчки продолжались, по-моему, около 10 минут всего лишь, но было ощущение, как будто целый час. <...> Как попало оделись. ... Выбежала [на улицу], смотрю, соседи стоят. Кто в тапочках, кто в пижамах, кто детей не успел одеть — в одеяло завернули их и так вынесли. <..> Конечно, тряхануло конкретно. Никогда такого не видела, сколько в Алматы живу, с 1999 года», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Мадина.

Россиянка Ксения, которая находится в Алма-Ате, сравнила землетрясение с качкой на корабле, описав, что «трясло так, будто я в каюте, а мы на девятом этаже». Корреспондент «Газеты.Ru» в Алма-Ате отметил, что из-за отсутствия SMS-предупреждения землетрясение стало полной неожиданностью.

«В доме, который выдерживает 9 [по шкале Рихтера], тряслись стены, двигалась мебель, что-то падало. <...> Ощутимых толчков было два. В 00:09 по-местному и где-то в 00:45. <...> В момент первого толчка просто не поняли, что происходит, потому что не получили предупреждение. Когда сориентировались, стали одеваться и собирать рюкзак. <...> Соседи рассказали, что собаки и крысы почувствовали начало толчков в Алматы где-то за полчаса до их начала. Но не придали этому значения», — поделился журналист.

Со слов корреспондента, соседи признаются, что даже на сирены вряд ли бы отреагировали, поскольку в Алма-Ате часто проводят учебные тревоги. Первую SMS от экстренной службы наш журналист получил в 2:31 ночи по местному времени, в том числе с призывом не верить фейкам. После этого была череда SMS-предупреждений, последняя из которых пришла в 7:55 утра. В сообщениях власти также указывали, что сильных землетрясений не ожидается.

Многие горожане, почувствовав землетрясение, решили уехать из Алма-Аты, из-за чего на дорогах и заправках образовались пробки. Повлияло и то, что в соцсетях распространились информация о мощных толчках, которые, якобы, обрушатся на город утром.

«Люди на панике стали выезжать из города. Наш двор покинули почти все, у кого есть машины. Люди в том числе ехали за город проведать родственников, которые не вышли на связь. Некоторые опасались повторных толчков», — сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

На выезде из города и автозаправках образовались заторы. При этом находиться на АЗС в такое время очень опасно, предупредил директор национального научного центра сейсмологических наблюдений Даулет Сарсенбаев.

«Не дай бог, условно, произошло разрушительное землетрясение, вторичные факторы — взрывы, пожары. Наши граждане не доверяют официальным источникам. Нам ближе, когда сосед [посоветует]», — посетовал он.

Сарсенбаев также отметил, что в Казахстане не хватает сейсмостанций для наблюдений.

Семья собеседницы «Газеты.Ru» всю ночь провела в машине. Соседи, по ее словам, переждали в школах, которые вместе с колледжами открыли как экстренные пункты приема населения. Из-за этого занятия первой смены в них сегодня отменили.

Из-за землетрясения 20 минут не принимал самолеты алматинский аэропорт, так как диспетчеры эвакуировались с наблюдательной вышки. О сильных разрушениях в городе не сообщается. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24-25 января посетит Алма-Ату, анонсировал во вторник его пресс-секретарь Берик Уали. При этом он заявил, что поездка была запланирована заранее.

Кроме Алма-Аты последствия землетрясения магнитудой от двух до четырех докатились до города Шымкент, Жамбылской и Жетысуской областей. Оно также чувствовалось в Астане, Карагандинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, но незначительно.

Последствия в Китае и других странах

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 (шкала Рихтера) произошло в уезде Уши на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, это самое сильное землетрясение региона за последний год. Оно случилось около двух часов ночи вторника по пекинскому времени (девять вечера понедельника мск). В Китайском сейсмологическом центре предупредили, что глубина очага небольшая, 22 км, поэтому землетрясение ощущается сильно.

Ранены шесть человек в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает китайская государственная служба новостей CGTN. В уезде Уши эвакуированы 90 человек, по информации китайской газеты «Хуаньцю шибао». Последняя подчеркнула, что эпицентр толчков был в горах, где население «крайне малочисленно». В радиусе 20 километров вокруг эпицентра расположены пять деревень.

Часть населенных пунктов Уши остались без света, но власти уже практически восстановили электроснабжение. На ремонт перекинули более 280 рабочих. Железнодорожное управление тем временем перекрыло движение на затронутом участке, это нарушило расписание более 20 поездов.

По данным «Хуаньцю шибао», сильные толчки ощутили минимум в шести городских округах Синьцзян-Уйгурского автономного района. После первого было не менее 40 афтершоков магнитудой 3 и выше. Китайский сейсмологический центр допускает новые сильные толчки в ближайшие дни.

В Киргизии эпицентр землетрясения оказался на расстоянии около 400 км от Бишкека, в городе зафиксировали толчки до 4-5 баллов. Жертв и разрушений нет, но некоторые жители все равно испугались.

«Я одна в квартире на десятом этаже, уже готовилась ко сну, и тут кто-то пытается сильно дверь открыть... Пошла к двери входной, и только потом поняла, что стены зигзагообразно качаются во все стороны. От шока и паники ноги онемели и руки начали трястись», — поделилась впечатлениями местная жительница.

Кроме Бишкека сильные толчки ощущались в трех районах Иссык-Кульской области.

В России землетрясение почувствовали в Новосибирске. Жители говорят, что «хорошо трясло около часа ночи». Ночью в Искитимском районе Новосибирской области зарегистрировали толчки магнитудой 4,6. О пострадавших и серьезных последствиях не сообщается.

В Узбекистане от эпицентра землетрясения до Ташкента было 862 км. В Ташкенте магнитуда толчков дошла до трех, их также почувствовали в трех областях страны. Также никто не пострадал, разрушений не выявлено.