Повезло больше, чем коту Твиксу. Три истории о «потеряшках» без трагического конца Рассказы про потерявшихся домашних питомцев, которые вернут вам веру в человечество

Трагическая гибель кота Твикса вызвала у россиян бурю негативных эмоций. Более 300 тыс. человек подписали петицию с требованием привлечь к ответственности проводницу, выкинувшую кота из вагона на мороз. Но даже среди жестокости и негатива не стоит забывать, что добро есть. «Газета.Ru» предлагает три истории спасения потеряшек, которые вернут вам веру в людей. Спойлер: все они произошли на железной дороге.

След уходит в город

«За вагоном бежит маленькая собачка», — озадаченно сообщил механик начальнику поезда, когда состав уже набирал скорость, отъезжая от станции Канск-Енисейский.

Спустя минуту к проводнику в панике подошла Светлана Анатольевна: ее той-терьер пропал, когда женщина вышла прогуляться. Позднее выяснилось, что собака по кличке Лола сумела протиснуться в приоткрытую дверь купе и отправилась на поиски хозяйки.

Спрыгнув на перрон, крохотный питомец быстро затерялся в толпе.

К делу подключили работников станции. Дежурная по вокзалу Евгения Пак обыскала территорию, но Лолы нигде не было. По камерам наблюдения женщина заметила, как собака убежала в город.

До ночи сотрудники искали питомца в близлежащих жилых кварталах, опасаясь, что он может стать жертвой бродячих собак или просто замерзнуть, но безрезультатно. Тогда выложили пост в соцсетях. На поиски ушла неделя.

«В тот день мне позвонила коллега и сказала, что пять минут назад Лолу видели практически возле моего дома. Когда я ее нашла, она была очень напугана», — рассказала Пак в беседе с «Газетой.Ru».

Приманить животное удалось лакомством. Забрать беглянку домой Евгения не могла — у самой дома крупная собака. Отнесла в рабочий кабинет.

«У меня как раз была ночная смена, так что мы с ней были вместе, — сказала сотрудница РЖД. — Я постелила ей пеленку, положила еду, созвонилась со Светланой Анатольевной и оформила ей билет».

На следующий день хозяйка и той-терьер вместе поехали домой.

Тазик с тритоном

Летом Анастасия вместе с тритоном Аристотелем переезжала в другой город. Всю дорогу питомец сидел в пластиковом контейнере, но утром емкость оказалась пустой.

«Аристотель явно убежал ночью — перед сном я проверяла его и все было в порядке, — рассказала девушка «Газете.Ru». — Видимо, поезд тряхнуло и дверца приоткрылась».

Осмотрев купе, Анастасия поняла, что тритон, скорее всего, ускользнул через зазор между стен, и не на шутку перепугалась. Кто-нибудь мог принять домашнего питомца за обычную ящерицу и выкинуть.

«Мне несказанно повезло. Пассажиры из соседнего купе увидели Аристотеля на полу, подумали, что он заполз с улицы, но, к счастью, сами ничего делать не стали и вызвали проводницу», — говорит Анастасия.

Сотрудница знала, что в вагоне едут пассажиры с животными, и решила посадить тритона в тазик, набросав туда листья салата.

«Когда мы с ней немного поболтали, выяснилось, что она даже не знала, что это за животное, но все равно отнеслась с заботой и ответственностью», — поделилась девушка.

Гость в темноте

Сергея сюрприз ждал на пути в командировку из Кирова в Москву. К вечеру все попутчики сошли, он остался в купе один. Ночью проснулся, почувствовав на себе чей-то взгляд.

«Двери закрыты, я поворачиваюсь, а в темноте силуэт, — вспоминает мужчина. — Я соскочил с места, включил свет и увидел большого красивого кота».

Стал размышлять, откуда мог прийти незваный гость. Вспомнил, что видел на перроне девушку с переноской для животных. Закрыв кота в купе, Сергей пошел искать владелицу.

Первым делом постучал к соседям. На кровати одной из девушек стояла пустая переноска.

«Я спросил, не теряли ли они чего-нибудь. Они удивились, мол, нет. Говорю, ну пройдемте в купе посмотрите, не ваша ли пропажа», — рассказывает собеседник издания.

Оказалось, вечером хозяйка закрыла дверь и выпустила любимца из переноски. Пока попутчицы общались, кот нашел отверстие в стенке, где проходит отопительная труба, и отправился на разведку. К счастью для «разведчика», пассажиры проявили бдительность.