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Проводница оценила, могла ли ее коллега не знать, что в ее вагоне едет кот Твикс

Проводница Демина: выбросившая Твикса сотрудница поезда должна была знать о нем

Проводница поезда «ЕкатеринбургСанкт-Петербург», выбросившая кота по кличке Твикс в Кирове, должна была знать о пассажирах, которые едут с животными. Об этом kp.ru рассказала ее коллега, проводница с 12-летним стажем Ирина Демина.

По ее словам, пассажиры перед посадкой должны показать проводнику, что у них с собой есть животное. При этом она допустила, что проводница могла смениться во время пути, однако в этом случае новый сотрудник также должен узнать, сколько в его вагоне пассажиров, и изучить другую информацию них.

«Соответственно он должен знать, что у него едет пассажир с животным», — подчеркнула она.

Демина также оценила, как бы она поступила на месте проводницы.

«Я бы не забыла о том, что у меня едет пассажир с животным, и в первую очередь подошла бы к этому пассажиру и спросила: «Это ваше животное?». В случае, если в моем вагоне пассажиров с животными нет, я бы кота выбрасывать не стала. Не имею права. Может, он из соседнего вагона прибежал? Я ведь тоже не побегу, не брошу своих пассажиров, чтобы выяснять, чей это кот. Я бы обратилась к начальнику поезда, сообщила, что обнаружилось животное. И дальше уже начальник поезда принимал бы меры», — сказала она.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное сумело выбраться из переноски и отправилось бродить по вагону, а проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и выпустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек потребовали уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса.

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