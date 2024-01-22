«Не простим никогда». Тину Канделаки пообещали не пускать в Казахстан В МИДе Казахстана пообещали не пускать Тину Канделаки в страну

Телеведущую, гендиректора ТНТ Тину Канделаки не пустят в Казахстан, заявил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров. Такая мера станет ответом на пост Канделаки о том, что, по ее мнению, в Казахстане «медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык». Заявление вызвало резкую реакцию в Казахстане, но телеведущая настаивает на своем. «Отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное», — предупреждает она.

Телеведущей, гендиректору ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан, заявил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров.

«Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — сказал в разговоре с журналистами Смадияров (цитата по КазТАГ).

Он также ответил на вопрос журналистов о том внесена ли Канделаки в какие-либо списки, запрещающие въезд в Казахстан.

«Я не могу сейчас вам ничего сказать, возможно, и войдет, возможно и нет. Я же только что вам разъяснил все. Нет такого, чтобы прямо сегодня или завтра кого-то включили [в список]. Вряд ли она приедет в Казахстан», — пояснил представитель МИД на брифинге.

Мера станет ответом на пост Канделаки в Telegram, в котором она написала, что «в Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Свое наблюдение Канделаки озвучила в связи с тем, что власти страны собрались переименовать несколько железнодорожных станций, заменив русские названия на казахские: «Уральск» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен».

«Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз».

Канделаки также написала, что «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».

Айбек Смадияров в разговоре с журналистами заявил, что Казахстан «такого не простит никогда». На брифинге он также заявил, что власти Казахстана огорчены заявлением Тины Канделаки о якобы вытеснении русского языка в республике.

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная, пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем. Чем выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях, лучше давайте продолжим нашу общую работу», — сказал Смадияров, отвечая на вопрос о посте Канделаки в Telegram-канале.

Казахи считают себя правыми

На пост гневно отреагировали в Казахстане.

«Любые подвижки в сторону популяризации государственного языка воспринимаются почему-то именно таким образом. Я считаю, что мы свой суверенитет заслужили, мы независимое государство и мы вправе делать то, что считаем нужным у себя на территории», — заявил депутат мажилиса Константин Авершин (цитата по Ulysmedia.kz).

Журналистка Динара Сатжан напомнила, что Казахстан — независимое государство и казахстанцы сами решают, как называть свои железнодорожные станции.

«Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы Советской власти. В-третьих, русский язык официально употребляется в нашей стране наравне с казахским, а казахский — государственный. И это закреплено в нашей Конституции. Статья 7. ЖД-станции не переименовывали, как Вы пишите, а это их правильные территориальные наименования на казахском языке. Причем тут вытеснение русского? И мы в нашей стране говорим не только на государственном, но и на русском и английском языках. В этом наша сила!» — заявила Сатжан (цитата по КазТАГ).

«Меньше злобы, больше разума»

Однако Канделаки нашла, что ответить и на это.

«Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — «мәңгу». От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное», — написала телеведущая.

Она припомнила то, что фильм «Борат», где Казахстан представлен не в лучшем свете, был запрещен к показу лишь в России и странах Залива. А также протесты в Казахстане в январе 2022 года, когда в Казахстане проводилась операция ОДКБ по восстановлению общественного порядка.

«Казахские имена, говорите? Это вы про отель «Монако», что на улице Шарля Де Голля в Астане? А почему не улице Абая Кунанбаева или Ходжи Ясави? И почему «Монако» — это исконно казахская территория? Меньше злобы, больше разума. И тогда вам никогда не придется, заискивая, объяснять американским СМИ, что вам понравились шутки Бората. По крайней мере, пока рядом есть Россия», — заключила Тина Канделаки.